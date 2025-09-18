Gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải là 'Gia đình trẻ tiêu biểu'

T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 10 gia đình được xét chọn là Gia đình trẻ tiêu biểu năm 2025. Đây là những tổ ấm giàu yêu thương, tiêu biểu cho nghị lực vượt khó và tinh thần cống hiến, đến từ nhiều ngành nghề và vùng miền khác nhau.

Gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải (sinh năm 1993, CLB Đông Á Thanh Hóa) và vợ Dương Thị Thùy Phương (sinh năm 1995, nội trợ) hiện sinh sống tại Nghệ An cùng 3 người con: Quế Ngọc Kim Ngân (sinh năm 2018), Quế Ngọc Khánh Vy (sinh năm 2022) và Quế Ngọc Thảo Nhi (sinh năm 2025).

Gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải ẢNH: BTC

Quế Ngọc Hải là gương mặt nổi bật của bóng đá Việt Nam, từng vô địch Cúp quốc gia 2017, AFF Cup 2018, V-League 2020, được trao Huân chương Lao động hạng ba và nhiều danh hiệu khác. Anh là hình ảnh người cha, người chồng mẫu mực, gắn bó gia đình và hết mình trên sân cỏ.

Gia đình biên tập viên Lê Mạnh Cường (sinh năm 1995), công tác tại Trung tâm Sản xuất và Phát triển nội dung số, Đài Truyền hình Việt Nam, và vợ là Đỗ Hương Giang (sinh năm 1995), MC, người sáng tạo nội dung, được biết đến qua nhiều chương trình nhân văn như Việc tử tế, Cặp lá yêu thương. Họ sáng lập nền tảng "Gia đình Truyền hình" để lan tỏa thông điệp sống đẹp.

Gia đình bác sĩ tim mạch Đỗ Doãn Bách (sinh năm 1991), công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, và nhà thiết kế thời trang Mai Thanh Huyền (sinh năm 1991) là minh chứng cho sự đồng hành và sẻ chia. Vượt qua 6 năm yêu xa, họ xây dựng tổ ấm hạnh phúc, cùng nuôi dạy hai con nhỏ, tích cực tham gia khám chữa bệnh cộng đồng.

Gia đình bác sĩ Đỗ Doãn Bách ẢNH: BTC

Gia đình anh Đoàn Ngọc Bảo (sinh năm 1993), freelancer, và Nguyễn Thị Lệ Thu (sinh năm 1994), kinh doanh online, đều là người khuyết tật nhưng đã vươn lên bằng nghị lực phi thường. Họ tham gia nhiều hoạt động xã hội, thể thao, diễn thuyết, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng người khuyết tật.

Gia đình cán bộ an ninh Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1991), chuyên viên Học viện An ninh nhân dân, và chị Hà Kiều Anh (sinh năm 1991), giảng viên cùng học viện, là hình ảnh tiêu biểu của gia đình chiến sĩ công an gương mẫu. Hai con nhỏ được nuôi dạy trong môi trường gia đình kỷ luật, yêu thương, góp phần bồi đắp truyền thống tốt đẹp.

Từ Lào Cai, gia đình Lâm A Hà (sinh năm 1989) và vợ Vàng Thị Thông (sinh năm 1989), người dân tộc Tày, từ hộ nghèo đã trở thành mô hình homestay đặc sắc tại xã Bản Liền. Nhờ tham gia các lớp tập huấn, họ phát triển du lịch cộng đồng, quảng bá văn hóa địa phương, được nhiều chương trình truyền hình lựa chọn ghi hình.

Ở Tuyên Quang, gia đình Hoàng Đông Đông (sinh năm 1995), trợ lý kỹ thuật Phòng Kỹ thuật công nghệ, Nhà máy Z129, và Nguyễn Lan Hương (sinh năm 1995), nhân viên Phòng Tài chính kế toán cùng đơn vị, là đôi vợ chồng công nhân tiêu biểu. Cả hai tích cực đổi mới sáng kiến, đạt nhiều giải thưởng trong quân đội, đồng thời giữ gìn nếp sống gia đình văn hóa.

Gia đình anh Hoàng Đông Đông ẢNH: BTC

Gia đình anh Thạch Ra Đa (1996), học viên Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, nguyên cán bộ Công an H.Cầu Ngang, Trà Vinh (nay là xã Cầu Giang, tỉnh Vĩnh Long) và chị Thạch Thị Diễm Kiều (1996), Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh (cũ), đại diện cho thanh niên Khmer sống trách nhiệm, gắn bó cộng đồng.

Ở Lâm Đồng, gia đình doanh nhân trẻ Nguyễn Ngọc Bảo (sinh năm 1991), chủ cơ sở sản xuất - thương mại Bảo Long Bình Thuận, và chị Trần Thị Kim Lĩnh (sinh năm 1992), nhà sáng lập thương hiệu Bảo Long, đã khẳng định dấu ấn từ nghề nông. Họ xây dựng thương hiệu thanh long OCOP 4 sao, đoạt giải thưởng Lương Định Của 2022, đồng thời tích cực hoạt động xã hội.

Gia đình anh Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1993), Bí thư Đoàn xã Quê Mỹ Thạnh, UBND xã Quê Mỹ Thạnh, Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), và vợ Ngô Thị Huỳnh Như (sinh năm 1998), công nhân may. Họ cùng hai con nhỏ và bốn thế hệ chung sống hòa thuận, trở thành điểm sáng về gìn giữ nếp nhà và cống hiến cho phong trào thanh niên địa phương.