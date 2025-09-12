Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải tham gia xét chọn 'Gia đình trẻ tiêu biểu'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
12/09/2025 19:09 GMT+7

Trong số các hồ sơ đề nghị xét giải năm nay có nhiều gia đình tiêu biểu như: gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải, gia đình MC truyền hình Lê Mạnh Cường, gia đình gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu Đỗ Doãn Bách, gia đình khuyết tật Đoàn Ngọc Bảo…

Ngày 12.9, Hội đồng xét chọn "Gia đình trẻ tiêu biểu" năm 2025 đã họp để xét chọn giải thưởng, với sự chủ trì của anh Nguyễn Kim Quy, Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Ban tổ chức cho biết, năm 2025 giải thưởng đã tiếp nhận 59 hồ sơ từ 21 tỉnh, thành phố, các đơn vị trực thuộc cùng Ban Thanh niên Công an và Ban Thanh niên Quân đội.

Gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải tham gia xét chọn 'Gia đình trẻ tiêu biểu' - Ảnh 1.

Hội đồng xét chọn "Gia đình trẻ tiêu biểu" năm 2025

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo thống kê, lực lượng tham gia chủ yếu là các gia đình trẻ dưới 35 tuổi (chiếm 94,8%), khẳng định sự năng động và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc xây dựng tổ ấm hạnh phúc, tiến bộ. Về thành phần dân tộc, có 51 gia đình người Kinh và 8 gia đình đến từ các dân tộc Dao, Mông, Tày, Khmer, Mường, phản ánh sự đa dạng và tính lan tỏa của chương trình.

Nhiều gia đình trẻ là những người nổi tiếng

Gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải tham gia xét chọn 'Gia đình trẻ tiêu biểu' - Ảnh 2.

Vợ chồng cầu thủ Quế Ngọc Hải với 3 con

ẢNH: BTC

Trên cơ sở danh sách 59 gia đình đầy đủ hồ sơ, thông tin và thành tích tốt được trình Hội đồng, các thành viên tham gia đã lựa chọn ra 10 gia đình tiêu biểu nhất báo cáo Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Các gia đình này sẽ được vinh danh trong chương trình "Gia đình trẻ tiêu biểu" năm 2025, dự kiến diễn ra trong tháng 10.2025. Trong số còn lại, Hội đồng đề xuất vinh danh ở địa phương với các gia đình đủ tiêu chuẩn.

Gia đình cầu thủ Quế Ngọc Hải tham gia xét chọn 'Gia đình trẻ tiêu biểu' - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Kim Quy chủ trì buổi họp Hội đồng xét chọn "Gia đình trẻ tiêu biểu" năm 2025

ẢNH: ĐĂNG HẢI

Theo anh Nguyễn Kim Quy, chương trình không chỉ tôn vinh những gia đình trẻ có thành tích xuất sắc mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh các gia đình trẻ hạnh phúc, văn minh, truyền cảm hứng để thế hệ trẻ chủ động vun đắp mái ấm, đóng góp tích cực cho cộng đồng.

"Gia đình trẻ tiêu biểu đã trở thành điểm hẹn thường niên, nơi những câu chuyện về tình yêu, sự sẻ chia và trách nhiệm được khẳng định, tạo động lực để tuổi trẻ cả nước cùng xây dựng nền tảng gia đình vững chắc cho sự phát triển của xã hội", anh Quy chia sẻ.

