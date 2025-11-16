Rộ tin HLV Cklamovski chia tay đội tuyển Malaysia sau trận Nepal, FAM buông xuôi vụ kiện FIFA?

Vì sao lại rộ lên tin HLV Cklamovski từ chức, FAM phản ứng ra sao?

Theo chuyên gia bóng đá Malaysia, ông Zulakbal Abd Karim, những đồn đoán liên quan HLV Cklamovski sắp chia tay đội tuyển nước này hoàn toàn có cơ sở, vì tình hình bất ổn hiện tại ảnh hưởng đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và tương lai của đội tuyển, có thể đang gây áp lực lên vị HLV 47 tuổi người Úc.

HLV Cklamovski tính đường chia tay đội tuyển Malaysia, trước khi AFC xử thua và FAM bỏ kiện FIFA ra CAS? Ảnh: Ngọc Linh

"Cklamovski đã giúp đội tuyển Malaysia lần đầu tiên thắng đội tuyển Việt Nam sau hơn 10 năm. Ông ấy cũng là một HLV giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy. Trong tình hình hiện tại của bóng đá Malaysia, rõ ràng ông ấy đang có ý định bảo vệ danh tiếng của mình và tìm kiếm cơ hội khác. Những thành tích hiện nay của Cklamovski với bóng đá Malaysia cũng đang hấp dẫn một số đội tuyển và CLB trong khu vực.

Hơn nữa, nguy cơ 7 cầu thủ nhập tịch sẽ bị treo giò dài hạn, FAM chịu án phạt từ FIFA và việc bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trừ điểm đang hiện hữu, nên khả năng đội tuyển Malaysia (có thắng Nepal ngày 18.11 tới) cũng sẽ không đủ điều kiện tham dự Asian Cup 2027. Vì vậy, đã tạo cơ hội cho Cklamovski tìm kiếm cơ chuyển sang một đội bóng khác", ông Zulakbal Abd Karim bày tỏ.

Trước diễn biến này, nguồn tin từ nội bộ đội tuyển Malaysia đã bác bỏ và cho rằng đó chỉ là tin đồn vô căn cứ, theo New Straits Times. Nguồn tin này xác nhận, HLV Cklamovski vẫn tập trung toàn bộ tâm trí của mình cho đội tuyển và chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu gặp Nepal để giành chiến thắng. Ngoài ra, HLV người Úc này cũng lên kế hoạch chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31.3.2026.

Mặc dù vậy, theo kênh Arena Metro, sự đồn đoán về tương lai HLV đội tuyển Malaysia thường rất chính xác, như trường hợp cựu HLV Kim Pan-gon từng lên tiếng bác bỏ mọi tin đồn chia tay, nhưng rồi nhà cầm quân người Hàn Quốc này cũng ra đi trước khi hợp đồng kết thúc.

Trường hợp của HLV Cklamovski, hiện cũng được quyền Chủ tịch FAM, ông Yusoff Mahadi lên tiếng bác bỏ mọi tin đồn sắp chia tay đội tuyển Malaysia sau trận gặp Nepal. Nhưng ông Yusoff Mahadi lại nói một cách lấp lửng: "Tôi không bình luận gì cả. Nếu mọi người gọi đó là suy đoán hoang đường. Tôi cũng coi đó là hoang đường".

Đội tuyển Malaysia và HLV Cklamovski cùng FAM, đang nín thở chờ phán quyết xử thua từ AFC sau khi FIFA bác bỏ đơn kháng cáo Ảnh: Ngọc Linh

Liên quan đến vấn đề FAM đã nhận các "lý do đầy đủ từ FIFA" bằng văn bản hay chưa, trước khi xem xét và đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Ông Yusoff Mahadi bày tỏ: "Hiện tại, chúng tôi chỉ đang chờ các tài liệu chính thức từ FIFA. Nếu không có lý do đầy đủ bằng văn bản, FAM không thể cung cấp bất kỳ tài liệu phản biện hoặc thực hiện bất kỳ bước tiếp theo nào (về khả năng kiện ra CAS)".

Cho đến sáng 16.11, vẫn chưa có thông tin FAM đã nhận các văn bản từ FIFA hay chưa.

Cũng theo ông Yusoff Mahadi nói khi trả lời kênh Arena Metro ngày 15.11: "Chúng tôi muốn được chuẩn bị tốt nhất có thể. Vì vậy, tài liệu này rất quan trọng để chúng tôi hiểu rõ quyết định của Ủy ban Phúc thẩm FIFA được công bố vào ngày 3.11".

Trong khi đó, một bộ phận dư luận của Malaysia cho rằng, có thể FAM vẫn đang hoãn binh chờ sau ngày 18.11, sau khi đội tuyển Malaysia thi đấu xong trận gặp Nepal và tương lai của HLV Cklamovski được làm rõ, họ mới có thể xem xét và tính tới khả năng theo đuổi vụ kiện FIFA ra CAS hay không.

FAM hiện có 10 ngày để yêu cầu quyết định bằng văn bản từ FIFA (đã kết thúc ngày 13.11), và sau khi nhận được quyết định, họ có 21 ngày xem xét hồ sơ để quyết định nộp đơn kháng cáo lên CAS hay không.