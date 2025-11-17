FAM vẫn chưa rõ khi nào FIFA hồi đáp bằng văn bản: Bóng đá Malaysia bị điều tra tiền bạc

Quyền Chủ tịch FAM đưa ra xác nhận quan trọng

Trả lời phỏng vấn nhà báo T.Avineshwaran của tờ The Star (Malaysia) ngày 16.11 về vấn đề này, quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi thừa nhận: "Chúng tôi không biết khi nào, nhưng tất cả những gì tôi có thể nói là chúng tôi đã phản hồi FIFA và sau khi họ trả lời chúng tôi bằng văn bản giải trình, chúng tôi sẽ quyết định kế hoạch đưa vấn đề này lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS)".

Vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia rơi vào bế tắc, khi FAM phải chờ đợi phản hồi từ FIFA và khả năng phải bỏ vụ kiện ra CAS Ảnh: Ngọc Linh

Ông Yusoff Mahadi cũng đưa ra cột mốc thời gian để FAM sẽ thực hiện kế hoạch của mình, bao gồm: "Sau khi nhận được quyết định chính thức (văn bản từ FIFA), chúng tôi sẽ có 21 ngày để lên kế hoạch và quyết định trước khi đưa vụ việc ra CAS".

Theo báo chí Malaysia nhận định, vụ việc FAM bị FIFA xử phạt và 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" liên quan, dù vẫn còn cơ hội kháng cáo ra CAS. Nhưng hy vọng ngày càng tắt ngấm, vì khả năng lật ngược bản án cực kỳ thấp.

Giai đoạn hiện nay chỉ là kế hoãn binh của FAM, thậm chí sau khi có các văn bản từ FIFA, thì vụ việc đưa ra CAS vẫn còn phải xem xét tính khả thi. Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng FAM sẽ sớm bỏ cuộc, và chấp nhận án phạt hiện nay của FIFA để khép lại vụ bê bối chấn động bóng đá nước này.

Trước đó, Ủy ban Kỷ luật FIFA đã đình chỉ 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia do vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA về hành vi làm giả và gian lận, bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của FAM vào ngày 3.11. FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng), trong khi mỗi cầu thủ cũng bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. FAM được khuyên nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận Ảnh: Ngọc Linh

Liên quan vụ việc này, hiện có 2 cơ quan ở Malaysia đang điều tra làm rõ mọi vấn đề, gồm Ủy ban điều tra đặc biệt độc lập của FAM và Lực lượng đặc nhiệm của Ủy ban liêm chính Cơ quan Thực thi (EAIC).

Các ủy ban này đang điều tra làm rõ các lý do vì sao các cầu thủ được nhập tịch và sau đó FAM đăng ký lên FIFA và đề nghị xem xét đủ điều kiện thi đấu. Nhưng rốt cuộc đã bị FIFA vạch trần sự thật khi không có cầu thủ nào có gốc gác Malaysia, thông qua các hồ sơ gốc là giấy khai sinh thật của các cầu thủ.

Mặc dù vậy, 2 ủy ban điều tra này được xem là sẽ chồng chéo trách nhiệm, có thể sẽ đưa ra các kết quả điều tra của họ mâu thuẫn với nhau, theo nhà quan sát bóng đá Malaysia, Zakaria Rahim đánh giá trên kênh Arena Metro ngày 16.11.

"Câu hỏi bây giờ là giữa 2 ủy ban điều tra trên, ai "cao cấp" hơn ai... ai cao hơn? Tôi chỉ lo rằng khi hai cơ quan điều tra này được thành lập, trong trường hợp xấu nhất, kết quả của họ sẽ mâu thuẫn. Hoặc mâu thuẫn với nhau về cùng một vấn đề... ông nói A, ông nói B. Vậy nên sẽ mâu thuẫn, đây sẽ lại là một cuộc tranh luận mới. Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc tranh luận về liêm chính và trách nhiệm giải trình. Cho dù FAM rút lui hay cơ quan liêm chính rút lui, thì hãy để đó là một", ông Zakaria Rahim nhấn mạnh.

Cũng theo ông Zakaria Rahim, vụ việc bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia và FAM hiện nay, nên để một ủy ban điều tra độc lập từ chính phủ, điều tra tất cả sự việc, trong đó cũng cần làm rõ số tiền ngân sách 30 triệu ringgit (hơn 191 tỉ đồng) đã phân bổ cho FAM, trong đó có 15 triệu ringgit phân bổ cho Ban quản lý đội tuyển Malaysia.

"Phải làm rõ số tiền này chi cho FAM và Ban quản lý đội tuyển Malaysia, đã được chi tiêu ra sao, đã đi đâu. Mọi thứ cần được giải trình, vì đây là tiền thuế từ người dân và phải làm sáng tỏ quy trình cấp giấy tờ để cấp quốc tịch cho các cầu thủ. Do đó, ủy ban điều tra độc lập từ chính phủ mới thực sự có đủ mọi trách nhiệm để điều tra sự việc và tìm ra mọi sự thật", ông Zakaria Rahim khẳng định.