Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Đội trưởng Nepal quyết thắng đội tuyển Malaysia, tuyên bố mạnh mẽ về 7 cầu thủ nhập tịch lậu

Văn Trình
Văn Trình
17/11/2025 15:29 GMT+7

Trong buổi họp báo ngày 17.11, đội trưởng đội tuyển Nepal Kiran Kumar Limbu bất ngờ tuyên bố sẵn sàng khiến đội tuyển Malaysia phải mất điểm nếu chủ quan ở trận đấu tới.

Tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Nepal đang là đội xếp cuối khi toàn thua cả 4 trận. 20 giờ ngày mai (18.11), đại diện Nam Á sẽ chạm trán đội tuyển Malaysia - những người có phong độ trái ngược hoàn toàn với Nepal khi toàn thắng cả 4 trận, đứng đầu bảng. Không những vậy, đội tuyển Nepal cũng vừa trải qua biến động lớn trên băng ghế chỉ đạo vì HLV Matt Ross từ chức, nhường vị trí cho ông Hari Khadka. Chưa kể, ở trận lượt đi gặp đội tuyển Malaysia vào tháng 3.2025, Nepal cũng không thể làm nên bất ngờ, để thua 0-2.

Đội tuyển Nepal sẽ không phạm sai lầm như trận lượt đi

Bất chấp những bất lợi đó, đội trưởng Kiran Kumar Limbu vẫn tự tin chia sẻ: “Theo tôi, ở trận đấu trước giữa hai đội vào tháng 3, đội tuyển Nepal đã chơi rất tốt. Chỉ có sai lầm mới khiến chúng tôi bị trừng phạt, phải nhận trận thua đáng tiếc. Đội tuyển Nepal để thủng lưới hai bàn, một bàn là phản lưới nhà và bàn còn lại là do chúng tôi hơi chủ quan trong những tình huống bóng chết. Nhưng lần này, chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn. Đội tuyển Nepal chắc chắn sẽ không lặp lại những sai lầm tương tự”.

Đội trưởng Nepal quyết thắng đội tuyển Malaysia, tuyên bố mạnh mẽ về 7 cầu thủ nhập tịch lậu- Ảnh 1.

Đội trưởng Nepal quyết tâm đánh bại Malaysia

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thủ thành kỳ cựu của đội tuyển Nepal bất ngờ nhắc về 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia phải chịu án phạt từ FIFA, vắng mặt ở trận đấu tới: “Như mọi người đã biết, ở những trận đấu trước đội tuyển Malaysia có đội hình rất mạnh vì có 7 cầu thủ nhập tịch. Nhưng giờ đây, họ đã không còn có sự phục vụ của họ nữa. Vì thế, về sức mạnh, dĩ nhiên đội tuyển Malaysia sẽ có phần bị ảnh hưởng”.

“Nhưng ngay cả khi không có 7 cầu thủ nhập tịch, tôi nghĩ các cầu thủ nội của Malaysia vẫn rất chất lượng. Đội tuyển Malaysia là một đội mạnh và cũng có giải quốc nội rất chất lượng. Tôi tôn trọng tất cả các cầu thủ. Dù vậy, tôi muốn nhắc lại rằng đội tuyển Nepal đã sẵn sàng mọi thứ và thi đấu hết mình để giành chiến thắng”, thủ thành Kiran Kumar Limbu nhấn mạnh.

Trong khi đó, HLV Hari Khadka lại nói điều bất ngờ khi được hỏi về 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia: “Tôi không suy nghĩ nhiều về họ. Liên đoàn Bóng đá Nepal hay cá nhân nào có gửi đơn báo cáo vấn đề này không cá nhân tôi cũng không rõ. Đồng thời, tôi cũng không có gì để nói về 7 cầu thủ này”.

Đội trưởng Nepal quyết thắng đội tuyển Malaysia, tuyên bố mạnh mẽ về 7 cầu thủ nhập tịch lậu- Ảnh 2.

HLV Hari Khadka là thuyền trưởng mới của Nepal, thay HLV Matt Ross

ẢNH: ANFA

Theo lịch thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trận lượt về giữa đội tuyển Nepal và Malaysia ban đầu dự kiến sẽ được tổ chức ở Nepal. Tuy nhiên, do nước này gặp một số vấn đề về chính trị, không đảm bảo sân thi đấu nên AFC đã chấp thuận đề xuất của Malaysia, tổ chức trận đấu tại sân Bukit Jalil (Malaysia).

Dù vậy, tân HLV đội tuyển Nepal vẫn tuyên bố đầy đanh thép: “Nếu chúng tôi có thể thi đấu ở Nepal, đó sẽ là một lợi thế. Nhưng tình cảnh hiện tại buộc chúng tôi phải thi đấu xa nhà. Chúng tôi biết hiện đội tuyển Nepal gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sự chuẩn bị của toàn đội cho trận đấu ngày mai là rất tốt. Mọi cầu thủ đều đã sẵn sàng và mục tiêu của Nepal là làm nên bất ngờ ở trận đấu này, giành chiến thắng trước đội tuyển Malaysia”. 

Tin liên quan

HLV đội tuyển Malaysia lên tiếng cực sốc về tương lai, hứa làm điều bất ngờ khi đấu Nepal

HLV đội tuyển Malaysia lên tiếng cực sốc về tương lai, hứa làm điều bất ngờ khi đấu Nepal

Trong buổi họp báo sáng 17.11, HLV Cklamovski đã chính thức lên tiếng về tương lai của bản thân. Đồng thời, ông khẳng định đội tuyển Malaysia sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất, mang đến màn trình diễn đẹp mắt khi gặp Nepal.

Đối thủ U.23 Việt Nam tại SEA Games 33 lơ là, HLV Kim Sang-sik tính bán kết

FAM vẫn chưa rõ khi nào FIFA hồi đáp bằng văn bản: Bóng đá Malaysia bị điều tra tiền bạc

Khám phá thêm chủ đề

Nepal Asian Cup Đội tuyển Malaysia Đông Nam Á đội tuyển Việt Nam Nhập tịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận