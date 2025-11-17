Đội trưởng Nepal quyết thắng đội tuyển Malaysia, tuyên bố mạnh mẽ về 7 cầu thủ nhập tịch lậu

Tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Nepal đang là đội xếp cuối khi toàn thua cả 4 trận. 20 giờ ngày mai (18.11), đại diện Nam Á sẽ chạm trán đội tuyển Malaysia - những người có phong độ trái ngược hoàn toàn với Nepal khi toàn thắng cả 4 trận, đứng đầu bảng. Không những vậy, đội tuyển Nepal cũng vừa trải qua biến động lớn trên băng ghế chỉ đạo vì HLV Matt Ross từ chức, nhường vị trí cho ông Hari Khadka. Chưa kể, ở trận lượt đi gặp đội tuyển Malaysia vào tháng 3.2025, Nepal cũng không thể làm nên bất ngờ, để thua 0-2.

Đội tuyển Nepal sẽ không phạm sai lầm như trận lượt đi

Bất chấp những bất lợi đó, đội trưởng Kiran Kumar Limbu vẫn tự tin chia sẻ: “Theo tôi, ở trận đấu trước giữa hai đội vào tháng 3, đội tuyển Nepal đã chơi rất tốt. Chỉ có sai lầm mới khiến chúng tôi bị trừng phạt, phải nhận trận thua đáng tiếc. Đội tuyển Nepal để thủng lưới hai bàn, một bàn là phản lưới nhà và bàn còn lại là do chúng tôi hơi chủ quan trong những tình huống bóng chết. Nhưng lần này, chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn. Đội tuyển Nepal chắc chắn sẽ không lặp lại những sai lầm tương tự”.

Đội trưởng Nepal quyết tâm đánh bại Malaysia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Thủ thành kỳ cựu của đội tuyển Nepal bất ngờ nhắc về 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia phải chịu án phạt từ FIFA, vắng mặt ở trận đấu tới: “Như mọi người đã biết, ở những trận đấu trước đội tuyển Malaysia có đội hình rất mạnh vì có 7 cầu thủ nhập tịch. Nhưng giờ đây, họ đã không còn có sự phục vụ của họ nữa. Vì thế, về sức mạnh, dĩ nhiên đội tuyển Malaysia sẽ có phần bị ảnh hưởng”.

“Nhưng ngay cả khi không có 7 cầu thủ nhập tịch, tôi nghĩ các cầu thủ nội của Malaysia vẫn rất chất lượng. Đội tuyển Malaysia là một đội mạnh và cũng có giải quốc nội rất chất lượng. Tôi tôn trọng tất cả các cầu thủ. Dù vậy, tôi muốn nhắc lại rằng đội tuyển Nepal đã sẵn sàng mọi thứ và thi đấu hết mình để giành chiến thắng”, thủ thành Kiran Kumar Limbu nhấn mạnh.

Trong khi đó, HLV Hari Khadka lại nói điều bất ngờ khi được hỏi về 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia: “Tôi không suy nghĩ nhiều về họ. Liên đoàn Bóng đá Nepal hay cá nhân nào có gửi đơn báo cáo vấn đề này không cá nhân tôi cũng không rõ. Đồng thời, tôi cũng không có gì để nói về 7 cầu thủ này”.

HLV Hari Khadka là thuyền trưởng mới của Nepal, thay HLV Matt Ross ẢNH: ANFA

Theo lịch thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trận lượt về giữa đội tuyển Nepal và Malaysia ban đầu dự kiến sẽ được tổ chức ở Nepal. Tuy nhiên, do nước này gặp một số vấn đề về chính trị, không đảm bảo sân thi đấu nên AFC đã chấp thuận đề xuất của Malaysia, tổ chức trận đấu tại sân Bukit Jalil (Malaysia).

Dù vậy, tân HLV đội tuyển Nepal vẫn tuyên bố đầy đanh thép: “Nếu chúng tôi có thể thi đấu ở Nepal, đó sẽ là một lợi thế. Nhưng tình cảnh hiện tại buộc chúng tôi phải thi đấu xa nhà. Chúng tôi biết hiện đội tuyển Nepal gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, sự chuẩn bị của toàn đội cho trận đấu ngày mai là rất tốt. Mọi cầu thủ đều đã sẵn sàng và mục tiêu của Nepal là làm nên bất ngờ ở trận đấu này, giành chiến thắng trước đội tuyển Malaysia”.