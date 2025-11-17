HLV đội tuyển Malaysia lên tiếng cực sốc về tương lai, hứa làm điều bất ngờ khi đấu Nepal

Trận đấu giữa đội tuyển Nepal và Malaysia thuộc lượt đấu thứ 5, vòng loại Asian Cup 2027 được tổ chức trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur (Malaysia). Đây vốn là trận đấu mà Nepal có lợi thế chủ nhà, tuy nhiên quốc gia Nam Á này vẫn chưa thể đăng cai thi đấu trên lãnh thổ của mình, vì những lý do bất khả kháng về mặt chính trị.

Sau 4 trận đã đấu, đội tuyển Nepal là đội duy nhất tại bảng F chưa có bất kỳ điểm số nào. Họ trải qua 4 trận toàn thua và chỉ ghi được đúng 2 bàn thắng. Phía đối diện, vì chưa nhận thêm án phạt từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) trong vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ nên hiện Malaysia vẫn có 12 điểm sau 4 trận, dẫn đầu bảng.

Đội tuyển Malaysia vẫn được thi đấu tại nước mình khi gặp Nepal ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

HLV Cklamovski: Đội tuyển Malaysia sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ, sẽ mang đến cho CĐV màn trình diễn đẹp mắt nhất

Dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị, đặc biệt khi 2 tiền đạo nhập tịch là Romel Morales và Jordan Mintah đều rút lui do chấn thương nhưng HLV Cklamovski vẫn tỏ ra đầy tự tin: “Đội tuyển Malaysia sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ ở trận gặp Nepal, đặc biệt là trên hàng công. Chúng tôi biết, việc ghi bàn ở đội tuyển không phải chỉ dành riêng cho hàng tiền đạo, mà mọi vị trí của Malaysia đều có khả năng làm điều đó”.

Ông Cklamovski nhấn mạnh: “Những gì đội tuyển Malaysia đang xây dựng thật đặc biệt. Bất kỳ ai ra sân trong đội hình xuất phát đều biết phải làm gì. Chúng tôi sẽ chơi thứ bóng đá của riêng mình và mọi cầu thủ ra sân, đại diện cho đội tuyển Malaysia phải xem đó là một vinh dự lớn. Đội tuyển Malaysia chắc chắn sẽ thi đấu hết sức, mang đến màn trình diễn xuất sắc và ghi thật nhiều bàn thắng để dành tặng CĐV”.

HLV Cklamovski chia sẻ thêm: “Đội tuyển Nepal đã thay HLV vài tuần trước, vì thế họ là một đối thủ khó nhằn. Đồng thời, đội tuyển Malaysia cũng dành sự tôn trọng rất lớn cho những thứ mà bóng đá Nepal đang làm. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất ở màn so tài sắp tới là cách chúng tôi kiểm soát trận đấu. Đội tuyển Malaysia chỉ muốn mang thứ bóng đá đẹp mắt nhất đến với CĐV. Chúng tôi đã sẵn sàng, các cầu thủ đều có trạng thái tốt về mặt tinh thần và thể chất”.

HLV Cklamovski xác nhận vẫn sẽ dẫn dắt đội tuyển Malaysia ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

'Tại sao phải rời đi?'

Đáng chú ý, ngay trước khi loạt trận FIFA Days tháng 11.2025 diễn ra, tương lai của HLV Cklamovski nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông Malaysia. Nhà cầm quân người Úc trước đó từng “vạ miệng”, đổ lỗi cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong vụ việc nước này nhận án phạt từ FIFA vì nhập tịch sai thủ tục 7 cầu thủ. Thậm chí, nhiều người còn đồn đoán rằng trận gặp đội tuyển Nepal sẽ là lần cuối cùng ông Cklamovski làm việc ở đội tuyển Malaysia với vai trò là HLV trưởng. Trong buổi họp báo sáng 17.11, HLV Cklamovski cũng chính thức lên tiếng về vấn đề này.

“Nếu bạn hỏi tôi có tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Malaysia hay không thì chắc chắn câu trả lời là có. Không có lý do gì để tôi rời khỏi vị trí này”, ông Cklamovski bày tỏ.