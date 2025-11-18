Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Quốc tế

U.23 Indonesia thuyết phục ngôi sao ‘khủng’ dự SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik phải dè chừng

Giang Lao
Giang Lao
18/11/2025 10:15 GMT+7

Theo trưởng đoàn các đội tuyển Indonesia, ông Sumardji, tiền đạo ngôi sao Marselino Ferdinan chắc chắn sẽ tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan, sau khi đã thuyết phục được CLB chấp nhận nhả người từ cuối tháng 11.

U.23 Indonesia sẽ rất mạnh tại SEA Games 33

"Các cuộc trao đổi của chúng tôi với CLB của Marselino Ferdinan đã đạt được thỏa thuận rất tích cực", ông Sumardji, Trưởng đoàn các đội tuyển Indonesia cho biết ngày 17.11 tại Jakarta và đồng thời tiết lộ cầu thủ nhập tịch Ivar Jenner cũng đã được CLB đồng ý nhả quân.

U.23 Indonesia thuyết phục ngôi sao ‘khủng’ dự SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik phải dè chừng - Ảnh 1.

Marselino Ferdinan (7) là ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Indonesia hiện nay. Anh đã dự SEA Games 32 ở Campuchia năm 2023

Ảnh: Ngọc Dương

Ông Sumarardji cũng xác nhận, cả hai cầu thủ này đều đủ điều kiện thi đấu tại SEA Games 33, vì họ đã có tên trong danh sách đăng ký của đội U.23 Indonesia từ trước. Qua đó, giúp HLV Indra Sjafri thở phào nhẹ nhõm, khi đội bóng của ông gần như sẽ quy tụ được những cầu thủ xuất sắc nhất dự SEA Games 33 để bảo vệ chiếc HCV môn bóng đá nam như kỳ vọng.

Marselino Ferdinan, 21 tuổi, đang thi đấu cho CLB AS Trencin tại Slovakia theo hợp đồng cho mượn từ Oxford United (Anh). Dù còn rất trẻ, nhưng cầu thủ này đã 40 lần khoác áo đội tuyển Indonesia và ghi 5 bàn. Trong đó, có cú đúp từng ghi giúp đội tuyển xứ vạn đảo đánh bại đội Ả Rập Xê Út với tỷ số 2-0 ở vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á.

Marselino Ferdinan cũng là nhân tố chủ chốt giúp U.23 Indonesia đoạt HCV môn bóng đá nam tại SEA Games 32 ở Campuchia năm 2023. 

Vì vậy, với mục tiêu bảo vệ thành quả và cũng mong muốn khép lại một năm 2025 tốt đẹp hơn sau cú sốc bị loại ở vòng loại World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) đã ra sức thuyết phục nhiều cầu thủ nhập tịch và bản xứ xuất sắc tham dự, trong đó họ phải đàm phán với nhiều CLB ở nước ngoài nhả quân do SEA Games không nằm trong lịch trình FIFA Days.

Theo HLV Indra Sjafri, tại SEA Games 33, cuộc cạnh tranh chiếc HCV môn bóng đá nam sẽ rất khốc liệt và chắc chắn chỉ xoay quanh 3 đội mạnh nhất khu vực hiện nay, đó là U.23 Thái Lan (chủ nhà) và đội U.23 Việt Nam xứng đáng là ứng cử viên số 1 do HLV Kim Sang-sik dẫn dắt đã triệu tập lực lượng hàng đầu. Và dĩ nhiên là cả U.23 Indonesia, đội đã đoạt HCV lần đầu tiên sau 32 năm dài chờ đợi tại Campuchia năm 2023 do chính HLV Indra Sjafri dẫn dắt.

U.23 Indonesia hiện đang tập trung chuẩn bị cho SEA Games 33, họ vừa thua đội U.23 Mali với tỷ số 0-3 ngày 15.11 và sẽ còn tái đấu với đội này vào ngày 18.11. Thành phần của U.23 Indonesia vẫn còn chờ đợi xác nhận tham dự của cầu thủ Adrian Wibowo (19 tuổi, đang thi đấu cho đội Los Angeles FC tại giải MLS, Mỹ). Ngoài ra là các ngôi sao nhập tịch như Mauro Zijlstra…

Tại SEA Games 33, U.23 Indonesia nằm ở bảng C, thi đấu tại TP.Chiang Mai, gồm trận ra quân gặp U.23 Singapore ngày 5.12, gặp U.23 Philippines ngày 8.12 và gặp U.23 Myanmar ngày 12.12, đều trên sân 700th Anniversary.

Trong khi U.23 Thái Lan nằm ở bảng A thi đấu trên sân Rajamangala ở Bangkok, ra quân gặp U.23 Timor Leste ngày 3.12; kế đến là trận U.23 Campuchia gặp U.23 Timor Leste ngày 6.12; và trận cuối U.23 Thái Lan gặp U.23 Campuchia ngày 11.12. Các trận bảng này đều diễn ra lúc 19 giờ.

U.23 Việt Nam nằm ở bảng B với U.23 Malaysia và U.23 Lào. Theo lịch thi đấu mới nhất, các trận ở bảng đấu này đều diễn ra tại sân Tinsulanon ở tỉnh Songkhla, gồm trận ra quân U.23 Lào gặp U.23 Việt Nam ngày 4.12; U.23 Malaysia gặp U.23 Lào ngày 7.12; và trận cuối U.23 Việt Nam gặp U.23 Malaysia ngày 11.12. Các trận đều diễn ra cùng lúc 18 giờ 30.

Xem thêm bình luận