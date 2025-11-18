Thể thao Việt Nam không thể nhắm tốp 1 SEA Games 33

K HÔNG THỂ CẠNH TRANH VỚI CHỦ NHÀ T HÁI L AN

Nếu so về tiềm lực, thể thao VN không hề kém cạnh Thái Lan ở hầu hết các môn cơ bản trong hệ thống thi đấu Olympic hay ASIAD. Bỏ qua yếu tố sân nhà mà VN từng giành ngôi đầu SEA Games 22 năm 2003 và SEA Games 31 năm 2022, tại SEA Games 32 ở Campuchia năm 2023, VN vẫn đứng thứ nhất với 136 HCV, còn Thái Lan giành 108 HCV. Nhưng ở SEA Games 33, cuộc tranh chấp ngôi đầu khu vực có lẽ sẽ không quá quyết liệt bởi nhiều lý do, trong đó có việc Thái Lan đã đề ra chiến thuật rất riêng để lấy lại vị trí số 1 Đông Nam Á.

Thể thao VN cố gắng giành thành tích tốt nhất có thể tại SEA Games 33 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nước chủ nhà đã nâng số lượng môn thi lên hơn 50 môn, bao gồm 10 môn mới, trong đó có những môn mà VN chưa phát triển hoặc chưa có nhiều người chơi như floorball (bóng sàn), woodball (bóng gỗ), netball (bóng lưới), teqball (kết hợp giữa bóng chuyền, bóng đá và bóng bàn), extreme sports (thể thao mạo hiểm), khúc côn cầu trên băng, trượt băng. Các chuyên gia dự báo những môn này có thể mang về cho Thái Lan 20 - 30 HCV. Người Thái cũng chủ động và khéo léo cắt giảm một số nội dung là thế mạnh của những nước khác. VN sẽ bị ảnh hưởng nhiều khi lặn, vovinam không có tên tại SEA Games 33. Còn các môn như billiards, thể thao điện tử, bắn súng, judo, taekwondo, aerobic, pencak silat, muay... cũng rút gọn nội dung và hạn chế người tham gia.

Bóng bàn Việt Nam giành HCV SEA Games 32

Không có các môn sở trường và bị cắt giảm nhiều nội dung thế mạnh, thể thao VN có thể sẽ mất hơn 40 HCV. Nhưng cũng khá may mắn, một số môn mà Campuchia từng không đưa vào SEA Games 32 thì ở SEA Games 33, Thái Lan cho khôi phục trở lại như bắn súng, bắn cung, đua thuyền. Tuy nhiên, dự báo VN cũng chỉ có thể giành hơn 100 HCV. Chúng ta chỉ cạnh tranh ngôi nhì toàn đoàn với các nước khác, chứ vị trí thứ nhất rất khó thoát khỏi tay Thái Lan. Chủ nhà đặt chỉ tiêu giành từ 230 - 240 HCV.

N GÔI NHÌ TOÀN ĐOÀN ĐƯỢC KHÔNG ?

Phó cục trưởng Cục TDTT VN Nguyễn Hồng Minh nhận định SEA Games 33 sẽ rất khốc liệt và khó khăn cho thể thao VN, trong bối cảnh các đối thủ khu vực cũng rất mạnh và có sự chuẩn bị chu đáo. Lãnh đạo ngành thể thao cũng đã tính toán, nếu so với thành tích 2 năm trước tại Campuchia, nhiều môn của VN vẫn giữ được thế mạnh và vẫn đảm bảo huy chương, như điền kinh, thể dục, karate, bơi lội, vật, wushu, đấu kiếm, cử tạ, taekwondo, pencat silat; thêm vào đó là sự trở lại của bắn súng, bắn cung, đua thuyền cũng tăng hy vọng để phấn đấu giành khoảng 80 - 100 HCV.

Tấm HCV quý giá của bóng rổ Việt Nam tại SEA Games 33

Nếu đạt con số này, nhiều khả năng VN sẽ giành vị trí nhì toàn đoàn. Trong tổng cộng 540 bộ HCV của toàn đại hội, người Thái sẽ giành gần một nửa; số HCV còn lại VN sẽ phải nỗ lực giành được ít nhất khoảng 100 HCV. Nên nhớ tại SEA Games 32, Indonesia được 87 HCV, thua VN gần 50 HCV; Philippines chỉ có 58 HCV, Singapore 51 HCV và Malaysia 34 HCV. Cho dù họ có thể gia tăng thêm huy chương ở một số môn mới do Thái Lan đưa vào thì vẫn khó giành thêm hơn 10 HCV mỗi nước.

Đối thủ lớn nhất và duy nhất có thể cạnh tranh với thể thao VN chính là Indonesia. Họ cũng sẽ mất khoảng 15 HCV và được dự đoán có thể giành từ 80 - 85 HCV. Indonesia và VN sẽ so kè một cách sòng phẳng, quyết liệt và thú vị. Vì vậy cuộc cạnh tranh lớn nhất mà VN hướng đến chính là phải vượt qua Indonesia. Muốn vậy đoàn thể thao VN phải thật quyết tâm, tập trung cao độ nỗ lực giành thành tích tốt thì mới có thể đoạt vị trí nhì toàn đoàn trên đất Thái.



