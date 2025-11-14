Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lại Lý Huynh thua thần đồng 17 tuổi cờ tướng Trung Quốc, lỡ huy chương châu Á

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
14/11/2025 17:58 GMT+7

Kỳ thủ số 1 cờ tướng Việt Nam Lại Lý Huynh cũng là nhà đương kim vô địch thế giới nội dung cờ tiêu chuẩn chỉ về hạng tư nội dung cờ chớp ở Đại hội thể thao trí tuệ châu Á tại Singapore.

Lại Lý Huynh xếp sau 3 kỳ thủ Trung Quốc

Đại hội thể thao trí tuệ châu Á lần này không có nội dung cờ tiêu chuẩn sở trường của Lại Lý Huynh mà chỉ tổ chức nội dung cờ nhanh và cờ chớp. Tại giải vô địch thế giới 2025, Lại Lý Huynh đoạt HCV cờ tiêu chuẩn còn Doãn Thăng (Trung Quốc) là chủ nhân HCV nội dung cờ nhanh.

Lại Lý Huynh thua thần đồng 17 tuổi cờ tướng Trung Quốc, lỡ huy chương châu Á- Ảnh 1.

Lại Lý Huynh (trái) xếp hạng tư ở nội dung cờ nhanh môn cờ tướng tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025

ẢNH: VXF

Đội tuyển cờ tướng Trung Quốc tiếp tục đưa 2 tài năng trẻ là Doãn Thăng (20 tuổi) cùng Mạnh Phổn Duệ (17 tuổi) tham dự Đại hội thể thao trí tuệ châu Á ở Singapore. Ngoài ra còn có các kỳ thủ khác như Vương Vũ Bác, Vương Gia Thụy, Đường Tư Nam, Vương Tử Hàm. Trong khi đó đội tuyển cờ tướng Việt Nam ngoài Lại Lý Huynh còn có các tuyển thủ Nguyễn Minh Nhật Quang, Tôn Thất Nhật Tân, Hà Văn Tiến, Đào Văn Trọng và Phan Nguyễn Công Minh.

Ở nội dung cờ nhanh kết thúc hôm nay, Lại Lý Huynh cạnh tranh quyết liệt với các kỳ thủ Trung Quốc. Ở ván 8 cũng là ván đấu áp chót, kỳ thủ số 1 cờ tướng Việt Nam để thua Mạnh Phồn Duệ nên hết cơ hội cạnh tranh HCV. Nhờ ưu thế đánh bại Lại Lý Huynh, thần đồng cờ tướng Trung Quốc Mạnh Phồn Duệ đã lên ngôi vô địch khi đạt 15 điểm.

Lại Lý Huynh thua thần đồng 17 tuổi cờ tướng Trung Quốc, lỡ huy chương châu Á- Ảnh 2.

Các kỳ thủ Trung Quốc thi đấu thành công khi đoạt HCV-HCB-HCĐ nội dung cờ nhanh

ẢNH: VXF

Cờ tướng Trung Quốc cũng thắng lớn khi Vương Nhất Bác (14 điểm) xếp hạng nhì, Doãn Thăng (14 điểm) xếp hạng ba. Trong khi đó với 13 điểm, Lại Lý Huynh xếp hạng tư chung cuộc ở nội dung cờ nhanh. Ngày mai, Lại Lý Huynh cùng các đồng đội thi đấu nội dung cờ chớp với kỳ vọng bùng nổ trước đối thủ chính vẫn là các kỳ thủ Trung Quốc.

