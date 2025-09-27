Lại Lý Huynh kỳ thủ Việt Nam phá vỡ thế độc tôn của Trung Quốc, là ai?

Lại Lý Huynh giải cơn khát HCV cá nhân

Lại Lý Huynh sinh năm 1990 và có lần đầu góp mặt tại giải cờ tướng thế giới vào năm 2019, khi mới 19 tuổi. Thời điểm đó, dù còn non nớt, kỳ thủ quê Vĩnh Long giành được vị trí hạng 7 chung cuộc. Đến các năm 2015, 2019, anh cùng đồng đội giành HCĐ. 3 năm sau, màu huy chương được đổi thành vàng.





Kỳ thủ Lại Lý Huynh trên bục nhận huy chương

4 lần tham dự giải thế giới, 3 lần giành huy chương, đó đã là thành tích rất ấn tượng với kỳ thủ Việt Nam. Tuy nhiên, Lại Lý Huynh vẫn chưa thể chạm tay vào chiếc HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn, danh hiệu mà rất nhiều người khao khát.

Ngược dòng ngoạn mục, Lại Lý Huynh vô địch cờ tướng thế giới trên đất Trung Quốc

Cơ hội lớn nhất đã đến vào năm 2023. Giải đấu này đánh dấu sự trở lại đầy thành công của Lại Lý Huynh, khi anh đã xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch thế giới nội dung cờ nhanh, thậm chí chiến thắng cả Mạnh Thần, kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc. Tuy nhiên, ở nội dung cờ tiêu chuẩn danh giá, Lại Lý Huynh lại một lần nữa lỡ hẹn với chức vô địch khi để thua chính Mạnh Thần trong trận chung kết.

Cơn khát của Lại Lý Huynh cuối cùng cũng được giải vào năm 2025. Kỳ thủ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Doãn Thăng, thần đồng cờ tướng Trung Quốc ở ván cờ tiêu chuẩn để lên ngôi vô địch dù anh bất lợi cầm quân đen (đi sau). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Lại Lý Huynh mang về cho cờ tướng Việt Nam danh hiệu vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cũng là nội dung danh giá nhất của môn cờ tướng mà Trung Quốc thống trị từ trước đến nay.

Thành tích của Lại Lý Huynh ở giải vô địch thế giới 2025

Ở giải đấu này, kỳ thủ trẻ Minh Hằng (áo vàng) cũng mang về cho cờ tướng Việt Nam tấm HCĐ U.12 nữ Ảnh: BTC

Huyền thoại đương đại của cờ tướng Việt Nam, có trí nhớ siêu phàm

Lại Lý Huynh được đánh giá là một trong những kỳ thủ toàn diện, tài năng bậc nhất lịch sử cờ tướng Việt Nam. Thậm chí, anh được coi là số 1. Anh giành chức vô địch quốc gia (nội dung cờ tiêu chuẩn) tới 6 lần (2013, 2014, 2016, 2018, 2021), cùng với hàng loạt chức vô địch ở nội dung cờ nhanh và cờ chớp. Anh luôn duy trì một phong độ đỉnh cao trong nhiều năm.

Ở đấu trường khu vực, Lại Lý Huynh là kỳ thủ duy nhất ở Đông Nam Á có được 2 HCV cá nhân và đồng đội ở hai kỳ SEA Games khác nhau: HCV đồng đội cờ nhanh nam tại SEA Games 31 và HCV cá nhân cờ tiêu chuẩn nam tại SEA Games 32.

Lại Lý Huynh (áo vàng) giành chức vô địch thế giới xứng đáng Ảnh: BTC

Lại Lý Huynh (trái) cùng Nguyễn Thành Bảo giành HCB đồng đội nam

Lại Lý Huynh được đánh giá là một kỳ thủ toàn tài hiếm có. Anh sở hữu lối chơi chắc chắn, kiên cường trong cờ tiêu chuẩn, nhưng cũng đầy tốc độ, biến hóa và nhạy bén trong cờ nhanh và cờ chớp. Anh từng thể hiện khả năng ghi nhớ, phân tích đáng kinh ngạc trong một chương trình truyền hình về trí nhớ vào năm 2022.

Khi đó, Lại Lý Huynh đã chinh phục thành công thử thách chưa từng có tiền lệ: ghi nhớ 100 thế cờ khác nhau trong vòng 10 phút. Anh đã xác định vị trí thay đổi một nước cờ trên ba bàn cờ được chọn ngẫu nhiên. Tiếp đó, ở cấp độ khó hơn, Lại Lý Huynh đã sử dụng khả năng đánh cờ tưởng tượng và siêu trí nhớ để phục hồi 3/5 bàn cờ chỉ bằng cách nghe trọng tài đọc 8 nước cờ ngẫu hứng trên mỗi bàn. Thử thách này được đánh giá khó hơn nhắm mắt đánh cờ với 10 người cùng một lúc, nhưng Lại Lý Huynh vẫn chinh phục thành công. Những phẩm chất thiên phú, cộng thêm sự nỗ lực, khổ luyện đã giúp Lại Lý Huynh được phong danh hiệu Đặc cấp quốc tế Đại sư, đứng trong hàng ngũ những kỳ thủ xuất sắc nhất lịch sử cờ tướng Việt Nam.