Kỳ thủ Lê Tuấn Minh hứa hẹn tỏa sáng ở SEA Games 33

Kỳ thủ 29 tuổi Lê Tuấn Minh được ví như đóa hoa nở muộn trong làng cờ vua VN. Anh tiếp xúc với cờ vua khá trễ (8 tuổi) và cũng không gặt hái nhiều thành công ở các giải trẻ. Thế nhưng đam mê cùng kiên trì khổ luyện trong thời gian dài đã mang lại quả ngọt cho kỳ thủ đến từ Hà Nội.

Kỳ thủ Lê Tuấn Minh là chủ lực của đội tuyển cờ vua VN tại SEA Games 33 Ảnh: FIDE

Năm 2020, Lê Tuấn Minh xuất sắc lên ngôi vô địch quốc gia. Đến SEA Games 31 năm 2022 trên sân nhà, anh góp công lớn cho cờ vua VN khi lập cú đúp HCV cá nhân lẫn đồng đội cờ chớp. Đó cũng là năm Lê Tuấn Minh hoàn tất các điều kiện để được phong cấp Đại kiện tướng quốc tế sau thời gian dài phấn đấu. Giải cờ vua đồng đội thế giới (Olympiad) 2024 là mốc son trong sự nghiệp của Lê Tuấn Minh khi anh đoạt HCĐ cá nhân với hiệu suất thi đấu tương đương với kỳ thủ có elo 2.795 (bằng kỳ thủ xếp hạng 3 thế giới hiện tại).

Là đại diện duy nhất của cờ vua VN tham dự Đại hội thể thao trí tuệ châu Á đang diễn ra ở Singapore, Lê Tuấn Minh xuất sắc giành trọn 2 HCV ở nội dung cờ nhanh, cờ chớp. Rất đáng nể khi kỳ thủ này bất bại ở cả 2 nội dung, qua đó đăng quang thuyết phục, khẳng định bước tiến vững vàng trong làng cờ vua quốc tế.

G ÁNH TRỌNG TRÁCH SĂN VÀNG SEA G AMES 33

Ông Nguyễn Minh Thắng, Phụ trách bộ môn cờ - Cục TDTT VN, cho biết kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm vì bận công việc ở Mỹ nên không tham dự SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới ở Thái Lan. "Ở SEA Games 33 chỉ có 1 nội dung của nam là đồng đội cờ nhanh nên sự cạnh tranh trở nên quyết liệt. 3 kỳ thủ VN được ban huấn luyện chọn tham dự nội dung này là Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh và Bành Gia Huy. Với kinh nghiệm, tài năng đã được khẳng định, Trường Sơn cùng Tuấn Minh tiếp tục là chủ lực, gánh trọng trách săn vàng cho cờ vua VN", ông Nguyễn Minh Thắng cho biết.

Trong đội hình đến SEA Games lần này, Lê Tuấn Minh được kỳ vọng lớn còn vì thời gian qua anh tham dự nhiều giải cờ vua quốc tế trực tuyến và có khả năng đánh cờ nhanh, cờ chớp rất tốt. Cú đúp HCV Đại hội thể thao trí tuệ châu Á vừa qua tại Singapore, trong đó đánh bại các đối thủ hàng đầu khu vực càng củng cố niềm tin vào khả năng thành công của Lê Tuấn Minh ở SEA Games 33. Kỳ thủ này còn đặt mục tiêu lớn hơn là chinh phục cột mốc elo 2.700, tiếp bước đàn anh Lê Quang Liêm chinh phục các giải cờ vua quốc tế danh giá trong thời gian tới.

Tại SEA Games 33, cờ vua VN còn tham dự nội dung đồng đội nữ cờ nhanh với 3 đại diện là Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng, Bạch Ngọc Thùy Dương. Đây cũng là nội dung mà đội tuyển cờ vua VN được đánh giá đủ sức cạnh tranh HCV với các đối thủ mạnh là Indonesia, Philippines, Singapore.