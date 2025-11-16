Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lịch thi đấu World Cup cờ vua hôm nay: Lê Quang Liêm trổ tài cờ nhanh, cờ chớp

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
16/11/2025 07:29 GMT+7

Hôm nay (16.11) tại Ấn Độ, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm bước vào tranh tài loạt trận tie-break với kỳ thủ Alexander Donchenko (Đức) nhằm giành quyền vào tứ kết World Cup cờ vua 2025.

Kỳ vọng Lê Quang Liêm phát huy sở trường cờ nhanh, cờ chớp

Với việc bất phân thắng bại sau 2 ván cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm (elo 2.729) cùng Alexander Donchenko (elo 2.641) sẽ phân định thắng thua ở tie-break. Thể thức thi đấu của tie-break như sau: 2 ván cờ nhanh có thời gian 15 phút cộng 10 giây cho mỗi nước đi, nếu hòa sẽ đấu tiếp 2 ván cờ nhanh có thời gian 10 phút cộng 10 giây cho mỗi nước đi.

Lịch thi đấu World Cup cờ vua hôm nay: Lê Quang Liêm trổ tài cờ nhanh, cờ chớp- Ảnh 1.

Lê Quang Liêm (trái) hứa hẹn phát huy sở trường cờ nhanh, cờ chớp trước Alexander Donchenko

ẢNH: FIDE

Nếu tiếp tục hòa, 2 kỳ thủ bước vào thi đấu cờ chớp với 2 ván 5 phút cộng 3 giây cho mỗi nước đi. Nếu vẫn hòa sẽ thi đấu 2 ván cờ chớp 3 phút cộng 2 giây cho mỗi nước đi. Nếu 2 kỳ thủ vẫn chưa phân thắng bại, ván cờ Sudden Death Armageddon sẽ được tổ chức với thể thức quân trắng có 4 phút cộng 2 giây, quân đen có thời gian theo mức “đấu giá” do hai kỳ thủ tự đưa ra và cũng được cộng 2 giây mỗi nước đi. Người đưa ra mức thời gian thấp hơn sẽ cầm quân đen, và người cầm quân đen thắng nếu ván đấu kết thúc với tỷ số hòa.

Sau cú thoát hiểm ngoạn mục ở lượt về cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm được các HLV đánh giá có lợi thế tâm lý tốt khi bước vào loạt trận tie-break diễn ra từ 16 giờ 30 hôm nay. Bên cạnh đó kỳ thủ số 1 Việt Nam còn có khả năng đánh cờ nhanh, cờ chớp rất tốt khi từng vô địch cờ chớp thế giới năm 2013. Chính áp lực thời gian mà Lê Quang Liêm tạo ra trong lượt về cờ tiêu chuẩn hôm qua khiến Alexander Donchenko không tận dụng thành công cơ hội có được để cụ thể hóa thành chiến thắng. Tuy nhiên Alexander Donchenko cũng cho thấy khả năng thi đấu rất cừ, sẵn sàng gây khó khăn cho các kỳ thủ có elo cao hơn như Lê Quang Liêm hay trước đó từng đánh bại hạt giống số 4 Anish Giri (Hà Lan, elo 2.759).

Kỳ thủ giành chiến thắng trong loạt tie-break giữa Lê Quang Liêm với Alexander Donchenko sẽ giành quyền vào tứ kết World Cup cờ vua 2025.

