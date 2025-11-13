Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Lê Quang Liêm nói gì khi làm nên lịch sử ở World Cup cờ vua?

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
13/11/2025 09:33 GMT+7

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm có những chia sẻ thú vị sau khi tạo mốc son trong sự nghiệp khi lần đầu vào vòng 5 World Cup cờ vua dành cho 16 kỳ thủ xuất sắc nhất.

Lê Quang Liêm sẵn sàng cho cuộc chạm trán với Alexander Donchenko

Lê Quang Liêm nằm trong số ít kỳ thủ giành quyền vào vòng 5 World Cup cờ vua 2025 chỉ sau 2 ván cờ tiêu chuẩn mà không cần vào loạt đấu tie-break cờ nhanh, cờ chớp. Trả lời phỏng vấn sau chiến thắng ở vòng 4 trước kỳ thủ chủ nhà Ấn Độ Venkataraman Karthik tối qua, Lê Quang Liêm nói: "Karthik có sự chuẩn bị về khai cuộc tốt hơn khi anh ấy nhập cuộc khá nhanh. Tôi nghĩ mình đã làm tốt để cân bằng thế cờ. Và khi đối thủ tránh đổi quân Hậu, tôi rất vui vì thế trận mình trở nên tốt hơn. Tôi nhận thấy mình có thể đẩy mạnh tấn công để tìm kiếm cơ hội chiến thắng nhưng ván đấu có thế trận rất phức tạp. Tôi rất vui khi tìm được những nước đi chính xác để giành chiến thắng".

Lê Quang Liêm nói gì khi làm nên lịch sử ở World Cup cờ vua?- Ảnh 1.

Lê Quang Liêm (trái) trả lời phỏng vấn sau chiến thắng ở vòng 4 World Cup cờ vua 2025

ẢNH: FIDE

Lê Quang Liêm cho biết thêm, việc được nghỉ ngơi 1 ngày trước vòng đấu tiếp theo là thời gian quan trọng để chuẩn bị, phân tích đối thủ. Tuy nhiên đối thủ của anh là Alexander Donchenko (Đức) cũng có được thời gian nghỉ tương tự. "Tôi cảm thấy sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Alexander Donchenko ở vòng 5", Lê Quang Liêm bày tỏ.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đánh giá rất cao Alexander Donchenko khi kỳ thủ này đã loại được 2 kỳ thủ rất mạnh, đã giành vé tham dự Candidates chọn người đấu với nhà vô địch thế giới là Anish Giri (Hà Lan) và Matthias Bluebaum (Đức).

Lê Quang Liêm nói gì khi làm nên lịch sử ở World Cup cờ vua?- Ảnh 2.

Lê Quang Liêm tận hưởng niềm vui lần đầu tiến sâu vào vòng 5 World Cup cờ vua

ẢNH: FIDE

"Cho tới giờ thì tôi thấy mình đã làm tốt khi không cần 1 loạt tie-break nào, chỉ cần 2 ván cờ tiêu chuẩn. Điều thú vị là tôi đều thắng cả 3 ván bằng quân đen, hòa cả 3 ván bằng quân trắng. Nên tôi hy vọng mình sẽ duy trì được thành tích này tại World Cup cờ vua 2025", Lê Quang Liêm chia sẻ.

Chia sẻ với bạn bè quốc tế về cờ vua Việt Nam, nhất là thế hệ tương lai, Lê Quang Liêm cho biết hiện tại cờ vua đã trở nên phổ biến tại Việt Nam, từ đó có nhiều tài năng trẻ hứa hẹn. "Tuy nhiên sẽ là quá sớm nếu khẳng định tương lai các bạn nên là tôi nghĩ chúng ta chỉ theo dõi, cổ vũ hành trình các bạn ấy", Lê Quang Liêm thổ lộ.

Xem thêm bình luận