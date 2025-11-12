Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lê Quang Liêm làm nên lịch sử ở World Cup cờ vua, nhận phần thưởng 'khủng'

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
12/11/2025 21:33 GMT+7

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đánh bại nhà đương kim vô địch Ấn Độ Venkataraman Karthik qua đó tạo cột mốc lịch sử lần đầu vào vòng 5 World Cup cờ vua.

Chiến thắng bùng nổ của Lê Quang Liêm

Ở lượt đi vòng 4 World Cup cờ vua 2025 diễn ra hôm qua, Lê Quang Liêm (elo 2.729) có ưu thế cầm quân trắng (đi trước) nhưng chấp nhận chia điểm với kỳ thủ chủ nhà Venkataraman Karthik (elo 2.579). Tái đấu ở lượt về diễn ra hôm nay, tuy cầm quân đen (đi sau) nhưng kỳ thủ số 1 Việt Nam đã tạo nên trận đấu bùng nổ.

Lê Quang Liêm làm nên lịch sử ở World Cup cờ vua, nhận phần thưởng 'khủng'- Ảnh 1.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm thi đấu bùng nổ ở vòng 4 World Cup cờ vua 2025

ẢNH: FIDE

Ở ván đấu hết sức quan trọng này, Lê Quang Liêm phát huy lối đánh sở trường khi triển khai thế cờ chắc chắn đồng thời có chiến lược rõ ràng, sẵn sàng trừng phạt nếu đối thủ mắc sai lầm. Trong thế trận phức tạp mà Lê Quang Liêm tạo ra, nhà đương kim vô địch cờ vua Ấn Độ có phần mải mê tấn công nhưng đi sót nước.

Ưu thế dần trở nên rõ ràng với Lê Quang Liêm theo phân tích của máy tính. Thế nhưng kỳ thủ số 1 Việt Nam cũng có nước đi thiếu chuẩn xác. Rất may Venkataraman Karthik không tận dụng được để đưa trận đấu về thế quân bình nên Lê Quang Liêm tạo được lấn lướt ở cờ tàn. Với lợi thế quân Xe, Mã đấu với Mã, Tượng của đối thủ, Lê Quang Liêm tấn công mạnh mẽ, buộc Venkataraman Karthik phải chấp nhận thất bại sau 68 nước cầm cự. 

Lê Quang Liêm làm nên lịch sử ở World Cup cờ vua, nhận phần thưởng 'khủng'- Ảnh 2.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (trái) đánh bại nhà đương kim vô địch Ấn Độ Venkataraman Karthik ở vòng 4 World Cup cờ vua 2025

ẢNH: FIDE

Giành thắng lợi chung cuộc trước Venkataraman Karthik với điểm số 1,5-0,5, Lê Quang Liêm giành quyền vào vòng 5 (dành cho 16 kỳ thủ xuất sắc) ở World Cup cờ vua 2025. Đây cũng là lần đầu tiên Lê Quang Liêm giành quyền vào vòng 5 ở World Cup cờ vua và cũng là kỳ thủ Việt Nam đầu tiên làm được điều này. Với việc đoạt vé vào vòng 5, Lê Quang Liêm cũng chắc chắn có ít nhất 25.000 USD (khoảng 650 triệu đồng) tiền thưởng. 

Đối thủ của Lê Quang Liêm ở vòng 5 là kỳ thủ Alexander Donchenko (Đức, elo 2.641)


