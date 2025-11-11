Lịch thi đấu World Cup cờ vua hôm nay: Lê Quang Liêm trước cơ hội lịch sử

Lê Quang Liêm chinh phục nhà vô địch cờ vua Ấn Độ

Lê Quang Liêm sở hữu elo 2.729 và là hạt giống số 13 tại World Cup cờ vua 2025. Để giành quyền vào vòng 4, kỳ thủ số 1 Việt Nam lần lượt vượt qua Baadur Aleksandrovich Jobava (Georgia, elo 2.573), Jeffery Xiong (Mỹ, elo 2.648). Đây là lần thứ 4 trong sự nghiệp Lê Quang Liêm góp mặt ở vòng 4 giải cờ vua danh giá, vì thế người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ làm nên lịch sử lần đầu góp mặt ở vòng 5.

Lê Quang Liêm (phải) trước cơ hội lần đầu vào vòng 5 ở World Cup cờ vua ẢNH: FIDE

Đối thủ của Lê Quang Liêm ở vòng 4 Venkataraman Karthik có elo 2.579 là đương kim vô địch cờ vua Ấn Độ và đang có phong độ tốt. Kỳ thủ này có ưu thế thi đấu trên sân nhà, nơi có rất đông cổ động viên chào đón, cổ vũ ở ngoài sảnh đấu.

Trước vòng 4 có rất nhiều kỳ thủ mạnh phải dừng bước, bất ngờ nhất là nhà đương kim vô địch thế giới - Vua cờ Gukesh (Ấn Độ). Vì thế các kỳ thủ hạt giống như Lê Quang Liêm phải tập trung cao độ, tránh mắc sai lầm đáng tiếc. World Cup cờ vua diễn ra với thể thức 2 ván cờ tiêu chuẩn, nếu hòa sẽ đấu thêm cờ nhanh, cờ chớp để xác định người thắng cuộc. Vì thế bên cạnh những giờ đấu trí cân não, các kỳ thủ phải ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sức khỏe cho giải đấu kéo dài nhiều ngày.

Trận đấu lượt đi vòng 4 giữa Lê Quang Liêm với Venkataraman Karthik diễn ra từ 16 giờ hôm nay và được trực tiếp trên kênh YouTube của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE). Link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/@FIDE_chess.