Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Giữ vững ưu thế, Lê Quang Liêm đoạt vé vào vòng 4 World Cup cờ vua 2025

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
08/11/2025 20:40 GMT+7

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (elo 2.729) giành quyền vào vòng 4 World Cup cờ vua 2025 tại Ấn Độ sau chiến thắng chung cuộc trước kỳ thủ Jeffery Xiong (Mỹ).

Lê Quang Liêm giữ vững phong độ

Ở lượt về vòng 3 World Cup cờ vua diễn ra hôm nay (8.11), Lê Quang Liêm cầm quân trắng tái đấu với kỳ thủ Mỹ Jeffery Xiong (elo 2.648). Trước đó kỳ thủ số 1 Việt Nam đánh bại đối thủ này ở lượt đi để có được ưu thế trước khi bước vào lượt về.

Thêm lợi thế cho Lê Quang Liêm khi anh cầm quân trắng (đi trước) ở lượt về. Nhờ ưu thế đó, kỳ thủ số 1 Việt Nam chủ động chọn khai cuộc Catalan Opening, đây là hệ thống khai cuộc sở trường của Lê Quang Liêm.

Giữ vững ưu thế, Lê Quang Liêm đoạt vé vào vòng 4 World Cup cờ vua 2025- Ảnh 1.

Lê Quang Liêm (trái) trong trận hòa trước Jeffery Xiong ở lượt về vòng 3 World Cup cờ vua 2025

ẢNH: FIDE

Với khai cuộc trên, Lê Quang Liêm vừa giữ được thế trận phòng ngự chắc chắn, vừa tạo áp lực tấn công khiến đối thủ không dám mạo hiểm. Vì thế trong tình thế buộc phải thắng nhưng Jeffery Xiong cũng không tài nào xuyên thủng được thế trận phòng thủ chặt chẽ của Lê Quang Liêm.

Sau 40 nước đấu trí nhưng không thể chiếm lĩnh thế trận trước Lê Quang Liêm đồng thời bế tắc khi chuyển sang cờ tàn nên Jeffery Xiong chấp nhận bất phân thắng bại với kỳ thủ số 1 Việt Nam. Với kết quả này, Lê Quang Liêm giành thắng lợi chung cuộc với điểm số 1,5 - 0,5, qua đó đoạt vé vào vòng 4 World Cup cờ vua 2025.

Giữ vững ưu thế, Lê Quang Liêm đoạt vé vào vòng 4 World Cup cờ vua 2025- Ảnh 2.

World Cup cờ vua 2025 bước vào giai đoạn hấp dẫn

ẢNH: FIDE

Đối thủ của Lê Quang Liêm ở vòng 4 World Cup cờ vua 2025 là kỳ thủ thắng trong cặp đấu giữa Daniel Deac Bogdan (Romania, elo 2.655) với Karthik Venkataraman (Ấn Độ, elo 2579). Việc đoạt vé vào vòng 4 cũng giúp Lê Quang Liêm ít nhất "bỏ túi" 17.000 USD (khoảng 440 triệu đồng).

Tin liên quan

Đánh bại kỳ thủ Mỹ, Lê Quang Liêm rộng cửa vào vòng 4 World Cup cờ vua

Đánh bại kỳ thủ Mỹ, Lê Quang Liêm rộng cửa vào vòng 4 World Cup cờ vua

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm xuất sắc đánh bại kỳ thủ người Mỹ Jeffery Xiong ở lượt đi vòng 3 World Cup cờ vua diễn ra hôm nay tại Ấn Độ.

Lịch thi đấu World Cup cờ vua hôm nay: Lê Quang Liêm chạm trán Jeffery Xiong

Xác định đối thủ đáng gờm của Lê Quang Liêm ở vòng 3 World Cup cờ vua

Khám phá thêm chủ đề

Lê Quang Liêm kỳ thủ Lê Quang Liêm World Cup cờ vua kỳ thủ số 1 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận