Giữ vững ưu thế, Lê Quang Liêm đoạt vé vào vòng 4 World Cup cờ vua 2025

Lê Quang Liêm giữ vững phong độ

Ở lượt về vòng 3 World Cup cờ vua diễn ra hôm nay (8.11), Lê Quang Liêm cầm quân trắng tái đấu với kỳ thủ Mỹ Jeffery Xiong (elo 2.648). Trước đó kỳ thủ số 1 Việt Nam đánh bại đối thủ này ở lượt đi để có được ưu thế trước khi bước vào lượt về.

Thêm lợi thế cho Lê Quang Liêm khi anh cầm quân trắng (đi trước) ở lượt về. Nhờ ưu thế đó, kỳ thủ số 1 Việt Nam chủ động chọn khai cuộc Catalan Opening, đây là hệ thống khai cuộc sở trường của Lê Quang Liêm.

Lê Quang Liêm (trái) trong trận hòa trước Jeffery Xiong ở lượt về vòng 3 World Cup cờ vua 2025 ẢNH: FIDE

Với khai cuộc trên, Lê Quang Liêm vừa giữ được thế trận phòng ngự chắc chắn, vừa tạo áp lực tấn công khiến đối thủ không dám mạo hiểm. Vì thế trong tình thế buộc phải thắng nhưng Jeffery Xiong cũng không tài nào xuyên thủng được thế trận phòng thủ chặt chẽ của Lê Quang Liêm.

Sau 40 nước đấu trí nhưng không thể chiếm lĩnh thế trận trước Lê Quang Liêm đồng thời bế tắc khi chuyển sang cờ tàn nên Jeffery Xiong chấp nhận bất phân thắng bại với kỳ thủ số 1 Việt Nam. Với kết quả này, Lê Quang Liêm giành thắng lợi chung cuộc với điểm số 1,5 - 0,5, qua đó đoạt vé vào vòng 4 World Cup cờ vua 2025.

World Cup cờ vua 2025 bước vào giai đoạn hấp dẫn ẢNH: FIDE

Đối thủ của Lê Quang Liêm ở vòng 4 World Cup cờ vua 2025 là kỳ thủ thắng trong cặp đấu giữa Daniel Deac Bogdan (Romania, elo 2.655) với Karthik Venkataraman (Ấn Độ, elo 2579). Việc đoạt vé vào vòng 4 cũng giúp Lê Quang Liêm ít nhất "bỏ túi" 17.000 USD (khoảng 440 triệu đồng).