Xác định đối thủ đáng gờm của Lê Quang Liêm ở vòng 3 World Cup cờ vua

Lê Quang Liêm gặp đối thủ 'xứng tầm'

Ở lượt về vòng 2 World Cup cờ vua 2025 kết thúc tối qua (5.11), Lê Quang Liêm (elo 2.729) 'tốc chiến tốc thắng' trước kỳ thủ lão luyện Baadur Jobava (Georgia, elo 2.573), qua đó giành vé vào vòng 3 chỉ sau 2 ván cờ tiêu chuẩn mà không cần đến loạt đấu cờ nhanh, cờ chớp.

Lê Quang Liêm thẳng tiến vào vòng 3 World Cup cờ vua 2025 tại Ấn Độ ẢNH: FIDE

Đối thủ của kỳ thủ số 1 Việt Nam cũng được xác định là Jeffery Xiong (Mỹ, elo 2.648). Ở vòng 2, kỳ thủ 25 tuổi này đánh bại Daniil Aleksandrovich Yuffa (Tây Ban Nha, elo 2.623) cũng sau 2 ván cờ tiêu chuẩn.

Jeffery Xiong từng được ví như thần đồng cờ vua Mỹ khi đạt danh hiệu Đại kiện tướng lúc mới 14 tuổi, từng nằm trong tốp 10 kỳ thủ dưới 20 tuổi thế giới. Lê Quang Liêm đánh bại Jeffery Xiong ở giải CCA World Open tại Mỹ năm 2019 ở cờ tiêu chuẩn nhưng cũng từng thất bại trước đối thủ này ở giải cờ nhanh và cờ chớp Saint Louis năm 2021 cũng tại Mỹ.

Tài năng cờ vua Mỹ Jeffery Xiong là đối thủ của Lê Quang Liêm ở vòng 3 World Cup cờ vua 2025 ẢNH: FIDE

Cuộc chạm trán giữa Lê Quang Liêm với Jeffery Xiong ở vòng 3 World Cup cờ vua 2025 diễn ra ngày mai (7.11) hứa hẹn hấp dẫn, gay cấn bởi 2 đối thủ hiểu khá rõ về điểm mạnh, yếu của nhau. Kỳ thủ nào có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn lẫn tinh thần, đặc biệt giải quyết tốt các tình huống trên bàn đấu sẽ nắm cơ hội giành chiến thắng.

Nếu đánh bại được Jeffery Xiong, giành quyền vào vòng 4 World Cup cờ vua 2025, Lê Quang Liêm sẽ ít nhất có được 17.000 USD (khoảng 400 triệu đồng) tiền thưởng từ ban tổ chức. Nếu dừng chân ở vòng 3, anh cũng nhận mức thưởng là 11.000 USD (khoảng 280 triệu đồng). Lê Quang Liêm từng nhiều lần góp mặt tại World Cup cờ vua và có thành tích tốt nhất là vào vòng 4 các năm 2013, 2019.



