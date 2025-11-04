Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lê Quang Liêm xuất trận ở World Cup cờ vua có tổng tiền thưởng 52 tỉ đồng

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
04/11/2025 09:56 GMT+7

Hôm nay (4.11) kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm bước vào tranh tài ở World Cup cờ vua diễn ra ở Goa (Ấn Độ). Giải đấu có tổng tiền thưởng lên tới 2 triệu USD (khoảng 52 tỉ đồng).

Xác định đối thủ của Lê Quang Liêm

World Cup cờ vua được Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE) tổ chức hai năm một lần thu hút những kỳ thủ có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới, những kỳ thủ vượt qua các vòng đấu tuyển chọn từ các châu lục cùng một số kỳ thủ được đặc cách. Giải năm nay có 206 kỳ thủ góp mặt, trong đó cờ vua Việt Nam có 2 đại diện là Lê Quang Liêm và Bành Gia Huy.

Lê Quang Liêm xuất trận ở World Cup cờ vua có tổng tiền thưởng 52 tỉ đồng- Ảnh 1.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm sẵn sàng chinh phục World Cup cờ vua 2025 tại Ấn Độ

ẢNH: FIDE

World Cup cờ vua 2025 thi đấu theo thể thức loại trực tiếp gồm 2 ván cờ tiêu chuẩn, nếu hòa sẽ thi đấu cờ nhanh, nếu vẫn hòa sẽ thi đấu cờ chớp để chọn ra người chiến thắng. Giải có tổng giá trị tiền thưởng lên tới 2 triệu USD (khoảng 52 tỉ đồng), trong đó nhà vô địch nhận 120.000 USD (hơn 3 tỉ đồng). Kỳ thủ nào bị loại sau vòng đầu tiên cũng được nhận 3.500 USD (khoảng 90 triệu đồng). Kỳ thủ 15 tuổi Bành Gia Huy (elo 2.440) đã thua ở vòng 1 trước Dardha (Bỉ, elo 2.605) và dừng bước sau 2 ván cờ tiêu chuẩn.

Lê Quang Liêm xuất trận ở World Cup cờ vua có tổng tiền thưởng 52 tỉ đồng- Ảnh 2.

Lê Quang Liêm (phải) là hạt giống số 13 tại World Cup cờ vua 2025

ẢNH: FIDE

Trong khi đó với elo 2.729, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm được chọn làm hạt giống số 13 và được miễn thi đấu vòng 1. Ở vòng 2 diễn ra từ 16 giờ 30 hôm nay, Lê Quang Liêm chạm trán với kỳ thủ Baadur Jobava (Georgia, elo 2.573). Ở vòng 1, Baadur Jobava đánh bại Jose Gabriel Cardoso (Colombia, elo 2.518). Baadur Jobava năm nay 42 tuổi với kinh nghiệm nhiều năm thi đấu quốc tế và cũng gặt hái một số thành công, hứa hẹn tạo ra màn đấu trí cân não với Lê Quang Liêm.

Lê Quang Liêm xuất trận ở World Cup cờ vua có tổng tiền thưởng 52 tỉ đồng- Ảnh 3.

Lê Quang Liêm là kỳ thủ số 1 Việt Nam trong thời gian dài, là thần tượng của nhiều kỳ thủ nhí

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xét tên tuổi lẫn thành tích quốc tế Lê Quang Liêm nổi bật hơn so với Baadur Jobava khi từng vô địch cờ chớp thế giới năm 2013, vô địch nhiều giải quốc tế mở rộng. Lê Quang Liêm năm nay 34 tuổi hiện là HLV trưởng đội tuyển cờ vua Trường ĐH Webster (Mỹ) kiêm Giám đốc học viện cờ vua SPICE. Tuy bận rộn nhưng anh vẫn dành thời gian đáng kể để luyện cờ và khoác áo đội tuyển cờ vua Việt Nam thi đấu các giải quốc tế quan trọng như SEA Games, ASIAD, Olympiad, World Cup. Kỳ thủ số 1 Việt Nam từng nhiều lần tham dự World Cup cờ vua với thành tích tốt nhất là 2 lần giành quyền vào vòng 4 (năm 2013, 2019).




