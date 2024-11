Người thầy đặc biệt của kỳ thủ Lê Quang Liêm

H ÃNH DIỆN VÌ CẬU HỌC TRÒ NỔI TIẾNG

HLV Lâm Minh Châu nhớ như in kỷ niệm lần đầu cùng Lê Quang Liêm tham dự giải trẻ châu Á tại Ấn Độ cách đây hơn 20 năm. Chưa có kinh nghiệm đi nước ngoài, cứ nghĩ ở Ấn Độ nóng nên không ai mang áo ấm. Nào ngờ đâu địa điểm thi đấu ở Tây Bắc Ấn Độ, cách thủ đô New Delhi đến 500 km, thời tiết lạnh kinh khủng. Trên đường di chuyển bằng ô tô tới địa điểm lưu trú do ban tổ chức bố trí, HLV Lâm Minh Châu lấy áo vest choàng cho Lê Quang Liêm đỡ lạnh. "Đến khách sạn, mọi người khá ổn nhưng tôi lại bị sốt li bì nên không giúp được gì cho học trò mà còn "báo hại" mẹ con Liêm tốn công chăm sóc", ông Châu nhớ lại. Cũng vào năm 2001, khi tham dự giải trẻ thế giới tại Tây Ban Nha, do gặp trục trặc thủ tục, HLV Lâm Minh Châu không thể bay cùng chuyến với Lê Quang Liêm nên cậu bé 10 tuổi phải đến trước với lỉnh kỉnh hành lý cho cả mình, HLV lẫn gia đình.

HLV Lâm Minh Châu cùng Lê Quang Liêm đồng hành trong thời gian dài ẢNH: HUY TƯỜNG

Ông Lâm Minh Châu đồng hành với Lê Quang Liêm từ những ngày đầu tiên, đến nay Liêm đã trưởng thành với đỉnh cao là danh hiệu vô địch cờ chớp thế giới năm 2013, chạm cột mốc elo cao nhất trong sự nghiệp 2.741 (tháng 8.2024). Bên cạnh thành công trong nghiệp cờ, Lê Quang Liêm còn thành công trên con đường học vấn khi đoạt học bổng toàn phần du học ở Mỹ, tốt nghiệp với 2 tấm bằng đại học loại giỏi và được giữ lại Trường ĐH Webster làm HLV trưởng đội tuyển cờ vua. Anh còn giữ chức vụ Giám đốc Học viện cờ vua SPICE. "Tôi rất hãnh diện về những gì mà Lê Quang Liêm đạt được trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đến tận bây giờ, dù Liêm đã trở thành một người nổi tiếng nhưng cùng đi chung đến đâu Liêm vẫn giới thiệu tôi là thầy. Tôi hiện không giúp được gì cho Liêm nhưng luôn dõi theo và cầu chúc cho em ngày càng thành công hơn nữa", HLV "lão làng" của cờ vua VN chia sẻ.

T HẦY TRÒ ĐỐI ĐẦU TẠI GIẢI CỜ VUA KPN EST

Sau 10 năm không thi đấu trong nước, ngày 1.12 tới, Lê Quang Liêm trở về góp mặt tranh tài ở giải cờ vua KPNest tranh cúp mạ vàng KPNest diễn ra tại The Adora (TP.HCM). Ban tổ chức mong muốn giải đấu sẽ góp phần thúc đẩy phong trào cờ vua VN nên siêu đại kiện tướng Lê Quang Liêm nhận lời tham dự giải. Ngoài thi đấu ở bảng mở rộng nam dành cho các kỳ thủ hàng đầu, Quang Liêm còn có buổi giao lưu, thi đấu cùng lúc với 35 VĐV. Sự kiện này thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ cờ vua, đặc biệt nhiều kỳ thủ nhí vốn xem anh là thần tượng, là tấm gương để phấn đấu.

Khá thú vị khi ở bảng đấu mở rộng nam tại giải cờ vua KPNest cũng có sự tham gia tranh tài của HLV Lâm Minh Châu. Ở tuổi 63 cùng với sức cờ của mình, ông Châu khó thể cạnh tranh với các "cao thủ" như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh… nhưng ông vẫn tham gia với mục đích ủng hộ, đẩy mạnh phong trào. Ông Lâm Minh Châu cũng là người tâm huyết với giải cờ vua KPNest. "Tôi rất ấn tượng với giải đấu này ở việc ban tổ chức đưa ra mức giải thưởng có thể nói là cao nhất từ trước đến nay tại VN. Giải thưởng cũng được chia đều cho các bảng đấu như VĐV vô địch bảng U.8 cũng được thưởng 50 triệu đồng như VĐV vô địch bảng mở rộng. Hy vọng giải đấu thành công rực rỡ và được duy trì tổ chức hằng năm, thành sân chơi ý nghĩa cho các kỳ thủ", HLV Lâm Minh Châu nói.