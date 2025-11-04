Lê Quang Liêm cầm hòa đối thủ giàu kinh nghiệm ở World Cup cờ vua

Lê Quang Liêm nhập cuộc đầy thận trọng

Là hạt giống số 13 nên Lê Quang Liêm (elo 2.729) được miễn thi đấu vòng 1 World Cup cờ vua 2025. Anh xuất trận ở vòng 2, chạm trán với kỳ thủ 42 tuổi Baadur Jobava (Georgia, elo 2.573).

Có thứ hạng và elo thấp hơn so với Lê Quang Liêm nhưng Baadur Jobava rất đáng gờm khi từng 2 lần đánh bại kỳ thủ số 1 Việt Nam trong những lần chạm trán trước đó. Lần đầu tiên tại giải ACP Golden Classic tại Hà Lan năm 2012 và lần gần nhất là tại giải cờ vua quốc tế Grenke Freestyle Chess Open 2025 tại Đức hồi tháng 4.

Lê Quang Liêm (trái) cùng HLV Lâm Minh Châu đến địa điểm thi đấu World Cup cờ vua 2025 tại Ấn Độ ẢNH: FIDE

Cầm quân đen (đi sau) khi chạm trán ở lượt trận đầu cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm chủ động triển khai thế cờ chắc chắn. Baadur Jobava với lợi thế cầm quân trắng (đi trước) nỗ lực tìm đường tấn công chờ đối thủ sơ hở. Tuy nhiên Lê Quang Liêm làm chủ được thế trận nên Baadur Jobava chấp nhận hòa sau 31 nước đấu trí dù có lợi thế về thời gian.

Ngày mai (5.11), Lê Quang Liêm cùng Baadur Jobava thi đấu lượt về cờ tiêu chuẩn. Ở ván này, kỳ thủ số 1 Việt Nam có lợi thế cầm quân trắng (đi trước) nhưng nhiều khả năng cũng chơi thận trọng bởi mỗi sai lầm đều đứng trước nguy cơ bị trả giá đắt. Nếu giành chiến thắng trước Baadur Jobava, Quang Liêm sẽ giành quyền vào vòng 3. Nếu hòa, 2 kỳ thủ sẽ bước sang ngày thi đấu thứ ba với nội dung cờ nhanh, cờ chớp để phân định thắng thua.

Lê Quang Liêm bất phân thắng bại ở ngày xuất quân tại World Cup cờ vua 2025 ẢNH: FIDE

World Cup cờ vua 2025 có 206 kỳ thủ góp mặt thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Giải có tổng giá trị tiền thưởng lên tới 2 triệu USD (khoảng 52 tỉ đồng), trong đó nhà vô địch nhận 120.000 USD (hơn 3 tỉ đồng). Nếu dừng chân ở vòng 2 Lê Quang Liêm nhận 7.000 USD (khoảng 180 triệu đồng) còn vào vòng 3 anh chắc chắn có 11.000 USD (khoảng 280 triệu đồng). Giải đấu được tổ chức hai năm một lần, thu hút những kỳ thủ có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới, những kỳ thủ vượt qua các vòng đấu tuyển chọn từ các châu lục cùng một số kỳ thủ được đặc cách.



