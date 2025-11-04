Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lê Quang Liêm cầm hòa đối thủ giàu kinh nghiệm ở World Cup cờ vua

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
04/11/2025 21:58 GMT+7

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm khởi đầu World Cup cờ vua 2025 tại Ấn Độ bằng trận hòa trước kỳ thủ giàu kinh nghiệm Baadur Jobava (Georgia).

Lê Quang Liêm nhập cuộc đầy thận trọng

Là hạt giống số 13 nên Lê Quang Liêm (elo 2.729) được miễn thi đấu vòng 1 World Cup cờ vua 2025. Anh xuất trận ở vòng 2, chạm trán với kỳ thủ 42 tuổi Baadur Jobava (Georgia, elo 2.573).

Có thứ hạng và elo thấp hơn so với Lê Quang Liêm nhưng Baadur Jobava rất đáng gờm khi từng 2 lần đánh bại kỳ thủ số 1 Việt Nam trong những lần chạm trán trước đó. Lần đầu tiên tại giải ACP Golden Classic tại Hà Lan năm 2012 và lần gần nhất là tại giải cờ vua quốc tế Grenke Freestyle Chess Open 2025 tại Đức hồi tháng 4.

Lê Quang Liêm cầm hòa đối thủ giàu kinh nghiệm ở World Cup cờ vua- Ảnh 1.

Lê Quang Liêm (trái) cùng HLV Lâm Minh Châu đến địa điểm thi đấu World Cup cờ vua 2025 tại Ấn Độ

ẢNH: FIDE

Cầm quân đen (đi sau) khi chạm trán ở lượt trận đầu cờ tiêu chuẩn, Lê Quang Liêm chủ động triển khai thế cờ chắc chắn. Baadur Jobava với lợi thế cầm quân trắng (đi trước) nỗ lực tìm đường tấn công chờ đối thủ sơ hở. Tuy nhiên Lê Quang Liêm làm chủ được thế trận nên Baadur Jobava chấp nhận hòa sau 31 nước đấu trí dù có lợi thế về thời gian.

Ngày mai (5.11), Lê Quang Liêm cùng Baadur Jobava thi đấu lượt về cờ tiêu chuẩn. Ở ván này, kỳ thủ số 1 Việt Nam có lợi thế cầm quân trắng (đi trước) nhưng nhiều khả năng cũng chơi thận trọng bởi mỗi sai lầm đều đứng trước nguy cơ bị trả giá đắt. Nếu giành chiến thắng trước Baadur Jobava, Quang Liêm sẽ giành quyền vào vòng 3. Nếu hòa, 2 kỳ thủ sẽ bước sang ngày thi đấu thứ ba với nội dung cờ nhanh, cờ chớp để phân định thắng thua.

Lê Quang Liêm cầm hòa đối thủ giàu kinh nghiệm ở World Cup cờ vua- Ảnh 2.

Lê Quang Liêm bất phân thắng bại ở ngày xuất quân tại World Cup cờ vua 2025

ẢNH: FIDE

World Cup cờ vua 2025 có 206 kỳ thủ góp mặt thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Giải có tổng giá trị tiền thưởng lên tới 2 triệu USD (khoảng 52 tỉ đồng), trong đó nhà vô địch nhận 120.000 USD (hơn 3 tỉ đồng). Nếu dừng chân ở vòng 2 Lê Quang Liêm nhận 7.000 USD (khoảng 180 triệu đồng) còn vào vòng 3 anh chắc chắn có 11.000 USD (khoảng 280 triệu đồng). Giải đấu được tổ chức hai năm một lần, thu hút những kỳ thủ có thứ hạng cao trên bảng xếp hạng thế giới, những kỳ thủ vượt qua các vòng đấu tuyển chọn từ các châu lục cùng một số kỳ thủ được đặc cách.


Tin liên quan

Lê Quang Liêm xuất trận ở World Cup cờ vua có tổng tiền thưởng 52 tỉ đồng

Lê Quang Liêm xuất trận ở World Cup cờ vua có tổng tiền thưởng 52 tỉ đồng

Hôm nay (4.11) kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm bước vào tranh tài ở World Cup cờ vua diễn ra ở Goa (Ấn Độ). Giải đấu có tổng tiền thưởng lên tới 2 triệu USD (khoảng 52 tỉ đồng).

Lương Phương Hạnh là Đại kiện tướng nữ quốc tế thứ 7 của cờ vua Việt Nam

Lê Quang Liêm xuất sắc đánh bại cựu vua cờ của Ấn Độ: Vô địch Leon Masters 2025

Khám phá thêm chủ đề

Lê Quang Liêm kỳ thủ Lê Quang Liêm World Cup cờ vua Cờ vua Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận