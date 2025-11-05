Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lê Quang Liêm 'tốc chiến tốc thắng' trước kỳ thủ lão luyện tại World Cup cờ vua

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
05/11/2025 20:12 GMT+7

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm giành quyền vào vòng 3 World Cup cờ vua 2025 tại Ấn Độ sau chiến thắng ấn tượng trước kỳ thủ Baadur Jobava (Georgia).

Lê Quang Liêm tạo bất ngờ cho đối thủ

Ở lượt đi cờ tiêu chuẩn diễn ra hôm qua, hạt giống số 13 Lê Quang Liêm (elo 2.729) chủ động chơi chắc chắn trước đối thủ giàu kinh nghiệm Baadur Jobava (Georgia, elo 2.573) nên bất phân thắng bại. Trận đấu đó tạo đà tâm lý tốt cho ván đấu lượt về diễn ra hôm nay.

Lê Quang Liêm 'tốc chiến tốc thắng' trước kỳ thủ lão luyện tại World Cup cờ vua- Ảnh 1.

Lê Quang Liêm giành quyền vào vòng 3 World Cup cờ vua 2025 tại Ấn Độ

ẢNH: FIDE

Dù cầm quân đen (đi sau) ở lượt về, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm bất ngờ triển khai thế cờ tấn công đầy chủ động. Anh thực hiện các bước đi rất nhanh và chuẩn xác, đẩy Baadur Jobava vào áp lực thời gian. Chính áp lực đó khiến kỳ thủ 42 tuổi đi sót nước và bị Lê Quang Liêm dồn ép.

Chỉ sau 22 nước đấu trí, Baadur Jobava đã phải chấp nhận buông cờ, nhận thất bại trước Lê Quang Liêm. Nhờ đó với tổng điểm số 1,5-0,5 sau 2 ván cờ tiêu chuẩn trước Baadur Jobava, kỳ thủ TP.HCM giành quyền vào vòng 3 World Cup cờ vua 2025. Đây là thành tích rất đáng khen bởi ở 2 lần chạm trán trước đó với Baadur Jobava, Lê Quang Liêm phải nhận thất bại.

Đối thủ của Lê Quang Liêm ở vòng 3 World Cup cờ vua 2025 là kỳ thủ thắng trong cặp đấu giữa Jeffery Xiong (Mỹ, elo 2.648) với Daniil Aleksandrovich Yuffa (Tây Ban Nha, elo 2.623). Với việc giành quyền vào vòng 3, Lê Quang Liêm cũng ít nhất có được mức tiền thưởng hấp dẫn là 11.000 USD (khoảng 280 triệu đồng).



