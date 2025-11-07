Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đánh bại kỳ thủ Mỹ, Lê Quang Liêm rộng cửa vào vòng 4 World Cup cờ vua

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
07/11/2025 20:54 GMT+7

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm xuất sắc đánh bại kỳ thủ người Mỹ Jeffery Xiong ở lượt đi vòng 3 World Cup cờ vua diễn ra hôm nay tại Ấn Độ.

Lê Quang Liêm chơi bùng nổ

Lê Quang Liêm (elo 2.729) là hạt giống số 13 của World Cup cờ vua 2025 trong khi Jeffery Xiong (elo 2.648) là tài năng 25 tuổi của cờ vua Mỹ khi được phong danh hiệu Đại kiện tướng lúc 14 tuổi. Những lần chạm trán gay cấn trước đó cũng khiến cho màn tái đấu giữa Lê Quang Liêm với Jeffery Xiong được chú ý.

Đánh bại kỳ thủ Mỹ, Lê Quang Liêm rộng cửa vào vòng 4 World Cup cờ vua- Ảnh 1.

Lê Quang Liêm (phải) trong ván thắng trước Jeffery Xiong ở lượt đi vòng 3 World Cup cờ vua 2025 diễn ra hôm nay

ẢNH: FIDE

Bất lợi với Lê Quang Liêm ở lượt đi vòng 3 khi cầm quân đen (đi sau). Kỳ thủ số 1 Việt Nam triển khai thế cờ chặt chẽ, chờ đối thủ sơ hở để tấn công. Những nước đi chuẩn xác của Lê Quang Liêm cùng với việc chủ động đánh nhanh giúp kỳ thủ TP.HCM tạo được sức ép về thời gian lên đối thủ.

Kỳ thủ người Mỹ Jeffery Xiong đi sót nước cờ ở giai đoạn trung cuộc, lập tức bị Lê Quang Liêm nhận ra và khai thác hiệu quả. Chỉ với lợi thế hơn 1 quân Tốt nhưng Lê Quang Liêm đã tấn công mạnh mẽ khiến Jeffery Xiong phải ra sức chống đỡ nhưng không thể hóa giải.

Đánh bại kỳ thủ Mỹ, Lê Quang Liêm rộng cửa vào vòng 4 World Cup cờ vua- Ảnh 2.

Jeffery Xiong thất thủ trước Lê Quang Liêm ở lượt đầu vòng 3 World Cup cờ vua

ẢNH: FIDE

Sau 53 nước đấu trí, Jeffery Xiong đành chấp nhận buông cờ nhận thất bại trước Lê Quang Liêm. Chiến thắng này giúp Lê Quang Liêm có được lợi thế vô cùng lớn bởi chỉ cầm hòa đối thủ này ở lượt về diễn ra ngày mai, anh sẽ giành chiến thắng chung cuộc cùng tấm vé vào vòng 4 World Cup cờ vua 2025. 

Thêm lợi thế cho Lê Quang Liêm ở lượt về khi anh được cầm quân trắng (đi trước). Tuy nhiên kỳ thủ số 1 Việt Nam cũng phải tập trung cao độ cho ván đấu này bởi Jeffery Xiong sẽ dồn toàn lực tìm kiếm chiến thắng hòng đưa trận đấu vào loạt tie-break cờ nhanh, cờ chớp.



Xem thêm bình luận