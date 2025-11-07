Lịch thi đấu World Cup cờ vua hôm nay: Lê Quang Liêm chạm trán Jeffery Xiong

Chờ Lê Quang Liêm tỏa sáng

Trước vòng 3, World Cup cờ vua 2025 chứng kiến một số kỳ thủ hạt giống bất ngờ dừng bước như So Wesley (Mỹ, elo 2.756), Ian Nepomniachtchi (Nga, elo 2.732)... Hạt giống số 13 Lê Quang Liêm (elo 2.729) giữ vững phong độ khi đánh bại Baadur Jobava (Georgia, elo 2.573) sau 2 ván cờ tiêu chuẩn để giành quyền vào vòng 3.

Lê Quang Liêm đấu trí với kỳ thủ Mỹ Jeffery Xiong ở vòng 3 World Cup cờ vua 2025 diễn ra hôm nay tại Ấn Độ ẢNH: PAUL TRUONG

Ở vòng 3 diễn ra lúc 14 giờ hôm nay, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đối đầu với tài năng 25 tuổi người Mỹ Jeffery Xiong (elo 2.648). Jeffery Xiong từng được ví như thần đồng cờ vua Mỹ khi đạt danh hiệu Đại kiện tướng lúc mới 14 tuổi. Anh cũng từng nằm trong tốp 10 kỳ thủ dưới 20 tuổi thế giới và thi đấu thành công ở một số giải đấu quốc tế mở rộng nên được đánh giá cao.

Lê Quang Liêm và Jeffery Xiong biết khá rõ về nhau bởi từng chạm trán ở các nội dung cờ tiêu chuẩn lẫn cờ nhanh, chớp. Ở giải CCA World Open tại Mỹ năm 2019, Lê Quang Liêm vượt qua đối thủ ở cờ tiêu chuẩn. Còn ở giải cờ nhanh và cờ chớp Saint Louis năm 2021 cũng tại Mỹ, Jeffery Xiong là người vượt qua kỳ thủ số 1 Việt Nam.

Tài năng cờ vua Mỹ Jeffery Xiong chạm trán Lê Quang Liêm ở World Cup cờ vua 2025 ẢNH: GCT

Cuộc tái đấu lần này tại World Cup cờ vua 2025 tại Ấn Độ hứa hẹn hấp dẫn, gay cấn bởi 2 đối thủ hiểu khá rõ về nhau. Kỳ thủ nào có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn lẫn tinh thần, đặc biệt giải quyết tốt các tình huống trong trận sẽ nắm cơ hội giành chiến thắng. Các trận đấu của vòng 3 World Cup cờ vua 2025 được trực tiếp kênh kênh YouTube của Liên đoàn Cờ vua thế giới (https://www.youtube.com/@FIDE_chess/streams).

Lê Quang Liêm từng nhiều lần góp mặt tại World Cup cờ vua và có thành tích tốt nhất là vào vòng 4 các năm 2013, 2019. Anh nỗ lực tìm kiếm thắng lợi trước Jeffery Xiong để lặp lại điều này đồng thời hướng đến mục tiêu tiến sâu hơn ở World Cup cờ vua 2025. Nếu giành quyền vào vòng 4, Lê Quang Liêm "bỏ túi" 17.000 USD (khoảng 400 triệu đồng) tiền thưởng từ ban tổ chức còn nếu dừng chân ở vòng 3, anh nhận thưởng 1.000 USD (khoảng 280 triệu đồng).