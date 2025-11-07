Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lịch thi đấu World Cup cờ vua hôm nay: Lê Quang Liêm chạm trán Jeffery Xiong

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
07/11/2025 05:38 GMT+7

Hôm nay, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm bước vào tranh tài vòng 3 World Cup cờ vua 2025 tại Goa (Ấn Độ), chạm trán với kỳ thủ người Mỹ Jeffery Xiong.

Chờ Lê Quang Liêm tỏa sáng

Trước vòng 3, World Cup cờ vua 2025 chứng kiến một số kỳ thủ hạt giống bất ngờ dừng bước như So Wesley (Mỹ, elo 2.756), Ian Nepomniachtchi (Nga, elo 2.732)... Hạt giống số 13 Lê Quang Liêm (elo 2.729) giữ vững phong độ khi đánh bại Baadur Jobava (Georgia, elo 2.573) sau 2 ván cờ tiêu chuẩn để giành quyền vào vòng 3.

Lịch thi đấu World Cup cờ vua hôm nay: Lê Quang Liêm chạm trán Jeffery Xiong- Ảnh 1.

Lê Quang Liêm đấu trí với kỳ thủ Mỹ Jeffery Xiong ở vòng 3 World Cup cờ vua 2025 diễn ra hôm nay tại Ấn Độ

ẢNH: PAUL TRUONG

Ở vòng 3 diễn ra lúc 14 giờ hôm nay, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đối đầu với tài năng 25 tuổi người Mỹ Jeffery Xiong (elo 2.648). Jeffery Xiong từng được ví như thần đồng cờ vua Mỹ khi đạt danh hiệu Đại kiện tướng lúc mới 14 tuổi. Anh cũng từng nằm trong tốp 10 kỳ thủ dưới 20 tuổi thế giới và thi đấu thành công ở một số giải đấu quốc tế mở rộng nên được đánh giá cao.

Lê Quang Liêm và Jeffery Xiong biết khá rõ về nhau bởi từng chạm trán ở các nội dung cờ tiêu chuẩn lẫn cờ nhanh, chớp. Ở giải CCA World Open tại Mỹ năm 2019, Lê Quang Liêm vượt qua đối thủ ở cờ tiêu chuẩn. Còn ở giải cờ nhanh và cờ chớp Saint Louis năm 2021 cũng tại Mỹ, Jeffery Xiong là người vượt qua kỳ thủ số 1 Việt Nam.

Lịch thi đấu World Cup cờ vua hôm nay: Lê Quang Liêm chạm trán Jeffery Xiong- Ảnh 2.

Tài năng cờ vua Mỹ Jeffery Xiong chạm trán Lê Quang Liêm ở World Cup cờ vua 2025

ẢNH: GCT

Cuộc tái đấu lần này tại World Cup cờ vua 2025 tại Ấn Độ hứa hẹn hấp dẫn, gay cấn bởi 2 đối thủ hiểu khá rõ về nhau. Kỳ thủ nào có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn lẫn tinh thần, đặc biệt giải quyết tốt các tình huống trong trận sẽ nắm cơ hội giành chiến thắng. Các trận đấu của vòng 3 World Cup cờ vua 2025 được trực tiếp kênh kênh YouTube của Liên đoàn Cờ vua thế giới (https://www.youtube.com/@FIDE_chess/streams).

Lê Quang Liêm từng nhiều lần góp mặt tại World Cup cờ vua và có thành tích tốt nhất là vào vòng 4 các năm 2013, 2019. Anh nỗ lực tìm kiếm thắng lợi trước Jeffery Xiong để lặp lại điều này đồng thời hướng đến mục tiêu tiến sâu hơn ở World Cup cờ vua 2025. Nếu giành quyền vào vòng 4, Lê Quang Liêm "bỏ túi" 17.000 USD (khoảng 400 triệu đồng) tiền thưởng từ ban tổ chức còn nếu dừng chân ở vòng 3, anh nhận thưởng 1.000 USD (khoảng 280 triệu đồng).

Tin liên quan

Xác định đối thủ đáng gờm của Lê Quang Liêm ở vòng 3 World Cup cờ vua

Xác định đối thủ đáng gờm của Lê Quang Liêm ở vòng 3 World Cup cờ vua

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã xác định được đối thủ của mình ở vòng 3 World Cup cờ vua 2025 đang diễn ra tại Ấn Độ.

Lê Quang Liêm 'tốc chiến tốc thắng' trước kỳ thủ lão luyện tại World Cup cờ vua

Lê Quang Liêm cầm hòa đối thủ giàu kinh nghiệm ở World Cup cờ vua

Khám phá thêm chủ đề

Lê Quang Liêm kỳ thủ Lê Quang Liêm World Cup cờ vua cờ vua thế giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận