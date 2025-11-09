Xác định đối thủ của Lê Quang Liêm ở vòng 4 World Cup cờ vua: Đại chiến!

Lê Quang Liêm chạm trán nhà vô địch cờ vua Ấn Độ

Kết thúc loạt trận tie-break cờ nhanh, cờ chớp diễn ra hôm nay đã xác định được những cái tên còn lại giành quyền vào vòng 4 World Cup cờ vua 2025. Trong đó Lê Quang Liêm cũng xác định được đối thủ của mình là kỳ thủ chủ nhà Ấn Độ Venkataraman Karthik. Kỳ thủ này đã vượt qua Daniel Deac Bogdan (Romania) ở tie-break cờ nhanh sau khi bất phân thắng bại ở 2 ván cờ tiêu chuẩn.

Lê Quang Liêm chạm trán nhà đương kim vô địch Ấn Độ ở vòng 4 World Cup cờ vua ẢNH: FIDE

Venkataraman Karthik có elo "khiêm tốn" 2.579 so với 2.729 của Lê Quang Liêm. Anh cũng không nằm trong tốp 6 kỳ thủ Ấn Độ đang sở hữu elo từ 2.700 trở lên. Thế nhưng kỳ thủ 25 tuổi Venkataraman Karthik rất đáng gờm bởi là đương kim vô địch cờ vua Ấn Độ. Việc anh lần lượt đánh bại các đối thủ mạnh để góp mặt ở vòng 4 cho thấy phong độ cùng sức cờ rất đáng nể. Chưa kể kỳ thủ này còn có ưu thế thi đấu trên sân nhà, nơi có rất đông cổ động viên chào đón, cổ vũ ở ngoài sảnh đấu.

Với Lê Quang Liêm, anh có lợi thế được nghỉ ngơi 1 ngày so với Venkataraman Karthik nhờ thắng được kỳ thủ Mỹ Jeffery Xiong (elo 2.648) chỉ sau 2 ván cờ tiêu chuẩn. Chắc chắn Lê Quang Liêm sẽ không "khinh suất" đối thủ mà tập trung cao độ để chuẩn bị cho cuộc chạm trán với đối thủ sừng sỏ Venkataraman Karthik. Trong sự nghiệp Lê Quang Liêm từng 2 lần giành quyền vào vòng 4 World Cup cờ vua và nỗ lực làm nên lịch sử ở giải đấu danh giá này.

Venkataraman Karthik có elo thấp hơn Lê Quang Liêm nhưng được đánh giá cao khi 2 lần vô địch cờ vua Ấn Độ ẢNH: FIDE

Nếu đánh bại được Venkataraman Karthik để vào vòng 5 dành cho 16 kỳ thủ xuất sắc nhất ở World Cup cờ vua 2025, Lê Quang Liêm sẽ ít nhất nhận thưởng 25.000 USD (khoảng 650 triệu đồng). Trận đấu lượt đi vòng 4 nội dung cờ tiêu chuẩn giữa Lê Quang Liêm với Venkataraman Karthik diễn ra lúc 16 giờ ngày mai (10.11) và được trực tiếp trên kênh YouTube của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE), link xem trực tiếp: https://www.youtube.com/@FIDE_chess.



