Lê Quang Liêm rộng cửa tiến sâu ở World Cup cờ vua

Cờ đến tay Lê Quang Liêm

World Cup cờ vua 2025 chứng kiến những bất ngờ liên tiếp khi hàng loạt kỳ thủ hạt giống sớm dừng bước. Sau 3 vòng đấu, những tên tuổi hàng đầu như đương kim vô địch thế giới Gukesh (Ấn Độ), Anish Giri (Hà Lan, hạng 5 thế giới), So Wesley (Mỹ, hạng 8 thế giới)… đều dừng bước.

Ở nhánh đấu của Lê Quang Liêm, những đối thủ "cứng cựa" như Ian Nepomniachtchi (Nga, hạng 19 thế giới), Aravindh (Ấn Độ, hạng 28 thế giới) cũng dừng bước. Trước bán kết, kỳ thủ số 1 VN chỉ còn chạm trán với các đối thủ có elo thấp hơn, nên các HLV nhận định nếu giữ vững phong độ, Lê Quang Liêm sẽ giành quyền vào bán kết. Giới chuyên môn lẫn người hâm mộ cờ vua VN còn kỳ vọng cao hơn ở khả năng Lê Quang Liêm nằm trong tốp 3 chung cuộc tại World Cup lần này, qua đó giành suất tham dự Candidates 2026 - giải đấu tuyển chọn kỳ thủ thách đấu với nhà đương kim vô địch thế giới nhằm trở thành vua cờ mới. Nếu thành công đây cũng là cột mốc lần đầu đáng chú ý khác của kỳ thủ số 1 VN.

Kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm (phải) hứa hẹn làm nên lịch sử ở World Cup cờ vua 2025 Ảnh: FIDE

Thận trọng trong từng ván đấu

Rộng cửa tiến sâu ở World Cup cờ vua danh giá nhưng Lê Quang Liêm cũng hết sức thận trọng, đặt mục tiêu làm tốt nhất trong từng ván đấu. Ở vòng 4, Lê Quang Liêm (elo 2.729) chạm trán kỳ thủ chủ nhà Ấn Độ Karthik có elo thấp hơn (2.579). Tuy nhiên, Karthik chính là nhà đương kim vô địch cờ vua Ấn Độ và đang có phong độ cao. Với lợi thế có hơn 1 ngày nghỉ so với đối thủ, Lê Quang Liêm thêm thời gian để nghiên cứu, chọn lối chơi tối ưu để hóa giải kỳ thủ chủ nhà.

Nếu đánh bại được Karthik, Lê Quang Liêm sẽ làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền vào vòng 5 dành cho 16 kỳ thủ xuất sắc nhất ở World Cup cờ vua, ít nhất có được 25.000 USD (khoảng 650 triệu đồng) tiền thưởng.

Ở các vòng đấu trước, Lê Quang Liêm đánh bại đối thủ chỉ sau 2 ván cờ tiêu chuẩn mà không cần đến loạt tie-break cờ nhanh, cờ chớp. Tuy nhiên đến vòng 4 khi mức độ cạnh tranh cao hơn, đối thủ mạnh hơn, cuộc đấu trí sẽ trở nên cân não. Tuy nhiên, nếu phải bước sang loạt tie-break cờ nhanh, cờ chớp, Lê Quang Liêm cũng không quá lo lắng bởi đó là nội dung sở trường khi anh từng vô địch thế giới nội dung cờ chớp năm 2013.

World Cup cờ vua 2025 có thời gian thi đấu kéo dài gần cả tháng (từ ngày 1 - 27.11), vì thế bên cạnh thi đấu, Lê Quang Liêm cũng chú trọng việc ăn uống, nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe lẫn tinh thần. Đồng hành cùng kỳ thủ 34 tuổi tại giải có HLV kỳ cựu Lâm Minh Châu, người đã gắn bó với Lê Quang Liêm trong thời gian dài.



