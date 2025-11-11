Lê Quang Liêm chia điểm với nhà vô địch Ấn Độ tại World Cup cờ vua 2025

Lê Quang Liêm tạo bất ngờ ở khai cuộc

Hạt giống số 13 World Cup cờ vua 2025, kỳ thủ Lê Quang Liêm (elo 2.729) có lợi thế cầm quân trắng (đi trước) khi chạm trán với nhà đương kim vô địch Ấn Độ Venkataraman Karthik (elo 2.579).

Theo đánh giá của các HLV, Lê Quang Liêm táo bạo chọn lối khai cuộc mà anh ít sử dụng trước đó để phần nào tạo bất ngờ cho Venkataraman Karthik. Điều này cho thấy kỳ thủ số 1 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này, tránh để đối thủ "bắt bài". Tuy nhiên khi chơi với khai cuộc không phải sở trường, Lê Quang Liêm cũng đối mặt với áp lực mà nếu sai sót anh sẽ phải trả giá đắt.

Lê Quang Liêm (phải) trong trận hòa trước Venkataraman Karthik ở vòng 4 World Cup cờ vua 2025 ẢNH: FIDE

Trận đấu diễn ra suôn sẻ với Lê Quang Liêm mặc cho nhà đương kim vô địch Ấn Độ chủ động thực hiện những nước đi nhanh để gây sức ép thời gian. Lê Quang Liêm ngoài chơi chặt chẽ còn tìm cơ hội tấn công, chờ đối thủ mắc sai sót. Thế trận cân bằng được hai bên duy trì trước khi tiến hành đổi quân, đưa trận đấu về cờ tàn.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm tự tin khi chạm trán với nhà đương kim vô địch Ấn Độ Venkataraman Karthik tại World Cup cờ vua 2025 ẢNH: FIDE

Sau 36 nước đấu trí, Lê Quang Liêm và Venkataraman Karthik chấp nhận bắt tay hòa, hẹn tái đấu ở lượt về vòng 4 World Cup cờ vua diễn ra vào ngày mai. Việc hòa trước đối thủ có elo thấp hơn khiến Quang Liêm giảm elo đồng thời bất lợi ở lượt về khi cầm quân đen (đi sau). Tuy nhiên các HLV đánh giá cơ hội đi tiếp của 2 kỳ thủ này vẫn cân bằng. Nếu hòa ở lượt về, Lê Quang Liêm cùng Venkataraman Karthik sẽ bước sang ngày thi đấu tiếp theo với loạt trận tie-break cờ nhanh, cờ chớp để chọn ra kỳ thủ đi tiếp.