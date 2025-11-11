Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Lê Quang Liêm chia điểm với nhà vô địch Ấn Độ tại World Cup cờ vua 2025

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
11/11/2025 19:39 GMT+7

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm bất phân thắng bại với đương kim vô địch Ấn Độ Venkataraman Karthik lượt đi vòng 4 World Cup cờ vua diễn ra hôm nay.

Lê Quang Liêm tạo bất ngờ ở khai cuộc

Hạt giống số 13 World Cup cờ vua 2025, kỳ thủ Lê Quang Liêm (elo 2.729) có lợi thế cầm quân trắng (đi trước) khi chạm trán với nhà đương kim vô địch Ấn Độ Venkataraman Karthik (elo 2.579).

Theo đánh giá của các HLV, Lê Quang Liêm táo bạo chọn lối khai cuộc mà anh ít sử dụng trước đó để phần nào tạo bất ngờ cho Venkataraman Karthik. Điều này cho thấy kỳ thủ số 1 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này, tránh để đối thủ "bắt bài". Tuy nhiên khi chơi với khai cuộc không phải sở trường, Lê Quang Liêm cũng đối mặt với áp lực mà nếu sai sót anh sẽ phải trả giá đắt.

Lê Quang Liêm chia điểm với nhà vô địch Ấn Độ tại World Cup cờ vua 2025- Ảnh 1.

Lê Quang Liêm (phải) trong trận hòa trước Venkataraman Karthik ở vòng 4 World Cup cờ vua 2025

ẢNH: FIDE

Trận đấu diễn ra suôn sẻ với Lê Quang Liêm mặc cho nhà đương kim vô địch Ấn Độ chủ động thực hiện những nước đi nhanh để gây sức ép thời gian. Lê Quang Liêm ngoài chơi chặt chẽ còn tìm cơ hội tấn công, chờ đối thủ mắc sai sót. Thế trận cân bằng được hai bên duy trì trước khi tiến hành đổi quân, đưa trận đấu về cờ tàn.

Lê Quang Liêm chia điểm với nhà vô địch Ấn Độ tại World Cup cờ vua 2025- Ảnh 2.

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm tự tin khi chạm trán với nhà đương kim vô địch Ấn Độ Venkataraman Karthik tại World Cup cờ vua 2025

ẢNH: FIDE

Sau 36 nước đấu trí, Lê Quang Liêm và Venkataraman Karthik chấp nhận bắt tay hòa, hẹn tái đấu ở lượt về vòng 4 World Cup cờ vua diễn ra vào ngày mai. Việc hòa trước đối thủ có elo thấp hơn khiến Quang Liêm giảm elo đồng thời bất lợi ở lượt về khi cầm quân đen (đi sau). Tuy nhiên các HLV đánh giá cơ hội đi tiếp của 2 kỳ thủ này vẫn cân bằng. Nếu hòa ở lượt về, Lê Quang Liêm cùng Venkataraman Karthik sẽ bước sang ngày thi đấu tiếp theo với loạt trận tie-break cờ nhanh, cờ chớp để chọn ra kỳ thủ đi tiếp.

Tin liên quan

Lịch thi đấu World Cup cờ vua hôm nay: Lê Quang Liêm trước cơ hội lịch sử

Lịch thi đấu World Cup cờ vua hôm nay: Lê Quang Liêm trước cơ hội lịch sử

Hôm nay (11.11) tại Ấn Độ, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm bước vào tranh tài vòng 4 World Cup cờ vua 2025, chạm trán kỳ thủ chủ nhà Venkataraman Karthik.

Xác định đối thủ của Lê Quang Liêm ở vòng 4 World Cup cờ vua: Đại chiến!

Giữ vững ưu thế, Lê Quang Liêm đoạt vé vào vòng 4 World Cup cờ vua 2025

Khám phá thêm chủ đề

Lê Quang Liêm kỳ thủ Lê Quang Liêm World Cup cờ vua kỳ thủ số 1 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận