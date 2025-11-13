Nhận diện đối thủ của Lê Quang Liêm ở vòng 5 World Cup cờ vua 2025

Lê Quang Liêm gặp đối thủ cứng cựa

Tối 12.11, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm (elo 2.729) đánh bại nhà đương kim vô địch cờ vua Ấn Độ Venkataraman Karthik (elo 2.579), qua đó giành quyền vào vòng 5 World Cup cờ vua 2025 dành cho 16 kỳ thủ xuất sắc nhất giải. Đây là thành tích tốt nhất của Lê Quang Liêm trong nhiều lần góp mặt ở World Cup cờ vua.

Chờ Lê Quang Liêm thể hiện tài trí ở vòng 5 World Cup cờ vua 2025 ẢNH: FIDE

Đối thủ của Lê Quang Liêm ở vòng 5 diễn ra ngày 14.11 là kỳ thủ Alexander Donchenko (Đức, elo 2.641). Alexander Donchenko năm nay 27 tuổi là kỳ thủ gốc Nga và hiện là một trong những kỳ thủ hàng đầu của cờ vua Đức. Sự nghiệp thi đấu quốc tế của Alexander Donchenko không nổi bật, đáng kể nhất là danh hiệu vô địch giải Tata Steel Challengers 2023 tại Hà Lan. Đó cũng là năm mà kỳ thủ này vươn lên elo cao nhất trong sự nghiệp là 2.684.

Trong lần chạm trán gần nhất tại giải Biel Chess Festival 2024 ở Hà Lan, Alexander Donchenko bất phân thắng bại với Lê Quang Liêm. Phong độ của Alexander Donchenko ở World Cup cờ vua 2025 rất tốt khi toàn thắng 4 trận ở cờ tiêu chuẩn mà không phải bước vào tie-break cờ nhanh, cờ chớp. Đáng nể nhất là việc anh vượt qua hạt giống số 4 Anish Kumar Giri (Hà Lan, elo 2.759) ở vòng đấu thứ 3.

Alexander Donchenko đang có phong độ tốt, sẵn sàng tạo bất ngờ cho Lê Quang Liêm ẢNH: FIDE

Alexander Donchenko đang có phong độ cao nhưng hạt giống số 13 Lê Quang Liêm cũng khẳng định được sức mạnh khi cũng toàn thắng ở các vòng đấu trước mà chỉ sau 2 ván cờ tiêu chuẩn. Với việc chạm trán đối thủ được đánh giá vừa tầm, Lê Quang Liêm được kỳ vọng viết tiếp lịch sử cho cờ vua Việt Nam khi lần đầu vào vòng tứ kết World Cup cờ vua.







