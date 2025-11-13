Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Kỳ thủ Việt Nam hứa hẹn tỏa sáng ở Đại hội thể thao trí tuệ châu Á

Hoàng Lê
Hoàng Lê
13/11/2025 04:41 GMT+7

Lại Lý Huynh (cờ tướng) cùng Lê Tuấn Minh (cờ vua) là 2 gương mặt sáng giá của đoàn thể thao VN tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á khởi tranh hôm nay 13.11 tại Singapore.

Tâm điểm ở môn cờ tướng là cuộc chạm trán giữa nhà đương kim vô địch thế giới Lại Lý Huynh với dàn kỳ thủ rất mạnh của Trung Quốc. Sau khi để thua Lại Lý Huynh ở giải vô địch thế giới 2025 ngay trên sân nhà, đội tuyển cờ tướng Trung Quốc quyết "đòi nợ" ở Đại hội thể thao trí tuệ châu Á. Bên cạnh 2 tài năng trẻ Doãn Thăng, Mạnh Phồn Duệ, đội tuyển cờ tướng Trung Quốc còn gia cố đội hình với Vương Vũ Bác, Vương Gia Thụy không ngoài mục tiêu lấy lại ngôi vị số 1 trong làng cờ tướng châu lục, thế giới.

Thời gian qua, vụ bê bối mua bán độ liên quan nhiều kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc khiến họ bị cấm thi đấu đã làm rúng động làng cờ thế giới. Đó cũng là một phần lý do khiến đội tuyển cờ tướng Trung Quốc không có được lực lượng mạnh nhất, mở ra cơ hội để kỳ thủ số 1 VN Lại Lý Huynh làm nên lịch sử lần đầu vô địch thế giới.

Kỳ thủ Việt Nam hứa hẹn tỏa sáng ở Đại hội thể thao trí tuệ châu Á- Ảnh 1.

Lại Lý Huynh đại chiến với các kỳ thủ Trung Quốc ở môn cờ tướng Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025

ẢNH: Đ.T

Đến với Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025, Lại Lý Huynh được đánh giá là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Anh cùng đồng đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn lẫn tâm lý để hướng đến mục tiêu cao nhất. Sát cánh với Lại Lý Huynh lần này không có gương mặt kỳ cựu Nguyễn Thành Bảo, thay vào đó là dàn kỳ thủ tài năng như Nguyễn Minh Nhật Quang, Tôn Thất Nhật Tân, Hà Văn Tiến, Đào Văn Trọng, Phan Nguyễn Công Minh. Ở môn cờ tướng tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á lần này có 2 nội dung là cờ nhanh và cờ chớp.

Ở môn cờ vua, kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm bận tham dự World Cup cờ vua tại Ấn Độ, vì thế cờ vua VN cử đại diện duy nhất tham dự Đại hội thể thao trí tuệ châu Á là kỳ thủ Lê Tuấn Minh (elo 2.582). Ít được nhắc đến như Lê Quang Liêm hay Nguyễn Ngọc Trường Sơn, kỳ thủ 29 tuổi Lê Tuấn Minh được xem như người hùng thầm lặng. Năm 2020, anh giành danh hiệu vô địch quốc gia, sau đó tỏa sáng ở SEA Games 31 năm 2022 với 2 HCV (1 cá nhân, 1 đồng đội). Năm ngoái, anh ghi dấu ấn đậm nét với tấm HCĐ cá nhân ở Olympiad cờ vua.

Tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á lần này, Lê Tuấn Minh tham dự cả nội dung cờ nhanh lẫn cờ chớp. Ở cờ nhanh, anh là hạt giống số 3, sau Megaranto Susanto (Indonesia) và Tin Jingyao (Singapore). Ở cờ chớp, kỳ thủ VN được chọn là hạt giống số 2, sau Megaranto Susanto. Ban huấn luyện đội tuyển cờ vua VN đánh giá với sức cờ hiện tại cùng phong độ ổn định, Lê Tuấn Minh đủ sức cạnh tranh HCV với các đối thủ.

Tin liên quan

Việt Nam nhắm tốp 3 SEA Games 33, chưa vội vã đặt chỉ tiêu huy chương: Vì sao?

Việt Nam nhắm tốp 3 SEA Games 33, chưa vội vã đặt chỉ tiêu huy chương: Vì sao?

Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 là đạt vị trí cao nhất trong khả năng, có thể là tốp 2 hoặc tốp 3.

SEA Games 33: Thái Lan chi hàng trăm tỉ đồng tổ chức, kỳ đại hội hoành tráng nhất lịch sử

Lê Quang Liêm làm nên lịch sử ở World Cup cờ vua, nhận phần thưởng 'khủng'

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Ngọc Trường Sơn Lê Quang Liêm Kỳ thủ Đại hội thể thao Đội tuyển cờ vua
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận