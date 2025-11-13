Kỳ thủ Việt Nam hứa hẹn tỏa sáng ở Đại hội thể thao trí tuệ châu Á

Tâm điểm ở môn cờ tướng là cuộc chạm trán giữa nhà đương kim vô địch thế giới Lại Lý Huynh với dàn kỳ thủ rất mạnh của Trung Quốc. Sau khi để thua Lại Lý Huynh ở giải vô địch thế giới 2025 ngay trên sân nhà, đội tuyển cờ tướng Trung Quốc quyết "đòi nợ" ở Đại hội thể thao trí tuệ châu Á. Bên cạnh 2 tài năng trẻ Doãn Thăng, Mạnh Phồn Duệ, đội tuyển cờ tướng Trung Quốc còn gia cố đội hình với Vương Vũ Bác, Vương Gia Thụy không ngoài mục tiêu lấy lại ngôi vị số 1 trong làng cờ tướng châu lục, thế giới.

Thời gian qua, vụ bê bối mua bán độ liên quan nhiều kỳ thủ hàng đầu Trung Quốc khiến họ bị cấm thi đấu đã làm rúng động làng cờ thế giới. Đó cũng là một phần lý do khiến đội tuyển cờ tướng Trung Quốc không có được lực lượng mạnh nhất, mở ra cơ hội để kỳ thủ số 1 VN Lại Lý Huynh làm nên lịch sử lần đầu vô địch thế giới.

Lại Lý Huynh đại chiến với các kỳ thủ Trung Quốc ở môn cờ tướng Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 ẢNH: Đ.T

Đến với Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025, Lại Lý Huynh được đánh giá là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch. Anh cùng đồng đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn lẫn tâm lý để hướng đến mục tiêu cao nhất. Sát cánh với Lại Lý Huynh lần này không có gương mặt kỳ cựu Nguyễn Thành Bảo, thay vào đó là dàn kỳ thủ tài năng như Nguyễn Minh Nhật Quang, Tôn Thất Nhật Tân, Hà Văn Tiến, Đào Văn Trọng, Phan Nguyễn Công Minh. Ở môn cờ tướng tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á lần này có 2 nội dung là cờ nhanh và cờ chớp.

Ở môn cờ vua, kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm bận tham dự World Cup cờ vua tại Ấn Độ, vì thế cờ vua VN cử đại diện duy nhất tham dự Đại hội thể thao trí tuệ châu Á là kỳ thủ Lê Tuấn Minh (elo 2.582). Ít được nhắc đến như Lê Quang Liêm hay Nguyễn Ngọc Trường Sơn, kỳ thủ 29 tuổi Lê Tuấn Minh được xem như người hùng thầm lặng. Năm 2020, anh giành danh hiệu vô địch quốc gia, sau đó tỏa sáng ở SEA Games 31 năm 2022 với 2 HCV (1 cá nhân, 1 đồng đội). Năm ngoái, anh ghi dấu ấn đậm nét với tấm HCĐ cá nhân ở Olympiad cờ vua.

Tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á lần này, Lê Tuấn Minh tham dự cả nội dung cờ nhanh lẫn cờ chớp. Ở cờ nhanh, anh là hạt giống số 3, sau Megaranto Susanto (Indonesia) và Tin Jingyao (Singapore). Ở cờ chớp, kỳ thủ VN được chọn là hạt giống số 2, sau Megaranto Susanto. Ban huấn luyện đội tuyển cờ vua VN đánh giá với sức cờ hiện tại cùng phong độ ổn định, Lê Tuấn Minh đủ sức cạnh tranh HCV với các đối thủ.