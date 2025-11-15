Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lê Quang Liêm thoát hiểm ngoạn mục ở World Cup cờ vua

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
15/11/2025 22:03 GMT+7

Bị đối thủ chiếm ưu thế lớn, dồn ép liên tục nhưng kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm vẫn thoát hiểm thành công ở lượt về vòng 5 World Cup cờ vua 2025 tại Ấn Độ.

Lê Quang Liêm thoát thua trong gang tấc

Màn tái đấu giữa Lê Quang Liêm (elo 2.729) với Alexander Donchenko (elo 2.641) ở vòng 5 World Cup cờ vua diễn ra hôm nay hết sức gay cấn. Với lợi thế cầm quân trắng (đi trước), kỳ thủ số 1 Việt Nam chủ động đánh nhanh để gây áp lực thời gian lên đối thủ.

Lê Quang Liêm thoát hiểm ngoạn mục ở World Cup cờ vua- Ảnh 1.

Lê Quang Liêm (trái) suýt thua trước Alexander Donchenko ở lượt về vòng 5 World Cup cờ vua 2025 hôm nay

ẢNH: FIDE

Ngay ở nước đi thứ 8, Lê Quang Liêm khiến Alexander Donchenko phải mất gần 20 phút để suy nghĩ. Kỳ thủ Đức cho thấy vì sao mình đủ sức tiến vào vòng 5 sau khi loại nhiều đối thủ mạnh như Anish Giri (Hà Lan, hạt giống số 4) bằng việc từng bước hóa giải sức ép từ Lê Quang Liêm.

Ở chung cuộc, Alexander Donchenko thậm chí còn tạo được thế cờ nhỉnh hơn một chút cùng lợi thế hơn 1 quân Tốt so với Lê Quang Liêm. Ở tình thế chỉ một sai lầm sẽ đứng trước nguy cơ bị loại rất lớn, Lê Quang Liêm đã có những nước đi chuẩn xác "như máy tính" giúp anh cân bằng được thế trận.

Lê Quang Liêm thoát hiểm ngoạn mục ở World Cup cờ vua- Ảnh 2.

Lê Quang Liêm sẽ thi đấu tie-break cờ nhanh, cờ chớp với Alexander Donchenko vào ngày mai để tranh vé vào tứ kết World Cup cờ vua 2025

ẢNH: FIDE

Chưa kịp thở phào sau khi lấy lại được thế trận cân bằng, Lê Quang Liêm lại đi sót nước, bị Alexander Donchenko dồn ép, tấn công mạnh mẽ. Ở tàn cuộc, kỳ thủ người Đức có lợi thế hơn Lê Quang Liêm đến 3 quân Tốt và hầu hết các HLV đều cho rằng kỳ thủ số 1 Việt Nam hết đường lùi. Đứng trước cơ hội hiếm có để giành chiến thắng trước Lê Quang Liêm nhưng Alexander Donchenko lại liên tiếp có những nước đi thiếu chuẩn xác. Nhờ đó Lê Quang Liêm ăn được cả 3 quân Tốt khiến Alexander Donchenko phải bắt tay hòa.

Thoát hiểm ngoạn mục ở lượt về trước Alexander Donchenko, Lê Quang Liêm cùng đối thủ bất phân thắng bại với điểm số 1-1 sau 2 ván đấu cờ tiêu chuẩn. Cả 2 sẽ bước vào thi đấu tie-break cờ nhanh, cờ chớp diễn ra ngày mai nhằm chọn người đi tiếp vào vòng tứ kết.

