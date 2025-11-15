Lịch thi đấu World Cup cờ vua hôm nay: Chờ Lê Quang Liêm tỏa sáng

Lê Quang Liêm cầm quân trắng tái đấu Alexander Donchenko

Ở lượt đi vòng 5 kết thúc tối qua, Lê Quang Liêm (elo 2.729) và Alexander Donchenko (elo 2.641) bất phân thắng bại sau 31 nước đấu trí. Đó là ván đấu mà kỳ thủ Đức và kỳ thủ số 1 Việt Nam thực hiện những nước cờ chính xác, không bên nào mắc sai sót và chấp nhận bắt tay hòa.

Lê Quang Liêm (phải) trong trận đấu với Alexander Donchenko ở lượt đi vòng 5 World Cup cờ vua 2025 ẢNH: FIDE

Tái đấu ở lượt về diễn ra lúc 16 giờ 30 hôm nay, Lê Quang Liêm có ưu thế cầm quân trắng (đi trước) còn Alexander Donchenko cầm quân đen. Alexander Donchenko rất đáng gờm khi đánh bại nhiều đối thủ mạnh tại World Cup cờ vua lần này, trong đó có hạt giống số 4 Anish Giri (Hà Lan, elo 2.759).

Lê Quang Liêm cũng giữ được phong độ ổn định, tập trung cao độ. Đặc biệt ở các vòng đấu trước, anh toàn thắng trước đối thủ sau 2 trận đấu cờ tiêu chuẩn mà không phải bước vào loạt đấu tie-break cờ nhanh, cờ chớp. Người hâm mộ cờ vua Việt Nam kỳ vọng Lê Quang Liêm thi đấu thăng ở ở lượt về vòng 5 trước Alexander Donchenko để giành quyền vào tứ kết World Cup cờ vua.

Lê Quang Liêm được kỳ vọng thi đấu thăng hoa ở lượt về vòng 5 World Cup cờ vua diễn ra hôm nay ẢNH: FIDE

Nếu vào tứ kết World Cup cờ vua 2025, Lê Quang Liêm ít nhất có được 35.000 USD (hơn 900 triệu đồng) tiền thưởng. Nếu nằm trong tốp 3 chung cuộc, ngoài tiền thưởng hơn 1,5 tỉ đồng, kỳ thủ số 1 Việt Nam sẽ đoạt vé tham dự Candidates - giải đấu chọn ra VĐV xuất sắc nhất để thách đấu với vua cờ Gukesh (Ấn Độ) nhằm tranh chức vô địch thế giới. Đó là động lực rất lớn để kỳ thủ TP.HCM nỗ lực tỏa sáng.