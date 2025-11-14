Lịch thi đấu đáng chờ đợi hôm nay: Lê Quang Liêm tiếp tục ghi dấu ấn trong làng cờ vua thế giới

D UY TRÌ PHONG ĐỘ CAO VÀ ỔN ĐỊNH

Lê Quang Liêm là gương mặt hiếm hoi của thể thao VN nói chung, cờ vua VN nói riêng giữ được phong độ đỉnh cao trong thời gian dài. Hơn 12 năm qua, kỳ thủ TP.HCM giữ vững vị trí số 1 cờ vua VN, duy trì được cột mốc elo trong nhóm 2.700 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE).

Lê Quang Liêm tại World Cup cờ vua 2025 ở Ấn Độ ẢNH: FIDE

Ở thời điểm hiện tại trên thế giới chỉ có 33 kỳ thủ có elo từ 2.700 trở lên. Để giữ được mức elo này, các kỳ thủ phải có thành tích thi đấu tốt, nếu không sẽ bị trừ elo, tụt hạng. Lê Quang Liêm thật đáng khâm phục vì giữ gìn được thứ hạng cao trong thời gian dài.

Tại World Cup cờ vua 2025 đang diễn ra ở Ấn Độ, Lê Quang Liêm (elo 2.729) tiếp tục khẳng định tài năng khi lần lượt đánh bại Baadur Jobava (Georgia, elo 2.573), Jeffery Xiong (Mỹ, elo 2.648), Venkataraman Karthik (Ấn Độ, elo 2.579). Kết quả xuất sắc này giúp kỳ thủ số 1 VN lần đầu tiên trong sự nghiệp vào vòng 5 dành cho 16 kỳ thủ đạt thành tích tốt nhất. Trước đó, Lê Quang Liêm nhiều lần góp mặt ở World Cup cờ vua và thành tích tốt nhất là vào vòng 4.

Theo đánh giá của các HLV, dấu ấn lớn nhất của Lê Quang Liêm ở World Cup cờ vua lần này là chơi rất hay khi cầm quân đen. Việc cầm quân đen với bất lợi đi sau lại không gây khó cho Lê Quang Liêm. Anh tạo bất ngờ thú vị khi toàn thắng ở tất cả ván đấu mà mình cầm quân đen, tính đến thời điểm hiện tại ở World Cup cờ vua 2025. Trong đó, trận đấu hay nhất là chiến thắng trước nhà đương kim vô địch cờ vua Ấn Độ Venkataraman Karthik ở vòng 4. Kỳ thủ chủ nhà chơi rất hay ở lượt về nhưng Lê Quang Liêm với những nước cờ sắc bén ở trung cuộc đã khiến Karthik phải buông cờ chịu thua.

S ẴN SÀNG VƯỢT NÚI

Hạnh phúc với hành trình suôn sẻ tại World Cup cờ vua 2025, Lê Quang Liêm cho biết anh dành trọn ngày nghỉ (13.11) để chuẩn bị chuyên môn cho trận đấu ở vòng 5 diễn ra hôm nay. Liêm sẽ chạm trán với kỳ thủ Alexander Donchenko (Đức, elo 2.641).

"Alexander Donchenko rất mạnh. Việc đánh bại được 2 đối thủ hạt giống cao Anish Giri (Hà Lan) ở vòng 3 và Matthias Bluebaum (Đức) ở vòng 4 cho thấy Alexander Donchenko đang có phong độ cao. Tôi chuẩn bị thật kỹ để sẵn sàng cho cuộc chạm trán với kỳ thủ này", Lê Quang Liêm nói.

Đặt mục tiêu giải quyết tốt nhất trong từng ván đấu, tuy nhiên với những diễn biến bất ngờ, khó lường ở World Cup cờ vua 2025 khi nhiều kỳ thủ mạnh sớm dừng bước, Lê Quang Liêm sẽ phải tập trung cao độ. Các HLV đánh giá, nếu tiếp tục thi đấu bùng nổ, kỳ thủ số 1 VN tràn trề cơ hội vào bán kết, thậm chí sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh ngôi vô địch.

Một mục tiêu khác mà Lê Quang Liêm cùng các kỳ thủ tham dự World Cup cờ vua 2025 nhắm đến là top 3 chung cuộc. Bởi lẽ, 3 kỳ thủ xuất sắc nhất ở World Cup lần này sẽ giành quyền tham dự Candidates - giải đấu chọn ra VĐV xuất sắc nhất để thách đấu với vua cờ Gukesh (Ấn Độ) nhằm tranh chức vô địch thế giới.

Trên bảng xếp hạng được cập nhật thường xuyên của FIDE, Lê Quang Liêm tích lũy thêm 4 elo, đạt tổng cộng 2.733 và tăng 5 bậc, từ hạng 22 lên hạng 17 thế giới. Nếu tiếp tục thi đấu thành công ở World Cup lần này, Liêm có cơ hội vượt qua cột mốc elo 2.741 mà anh đạt được vào năm 2013. Thành công của Lê Quang Liêm khi vừa làm HLV trưởng đội tuyển cờ vua Trường ĐH Webster (Mỹ) vừa thi đấu đỉnh cao là tấm gương cho rất nhiều kỳ thủ trẻ VN.

Chia sẻ với truyền thông tại Ấn Độ, Lê Quang Liêm bày tỏ sự vui mừng khi cờ vua đang phát triển mạnh mẽ tại VN và có nhiều tài năng trẻ hứa hẹn. Anh kỳ vọng các kỳ thủ trẻ có cơ hội phát triển hết khả năng, có được hành trình tốt đẹp khi chinh phục làng cờ quốc tế.