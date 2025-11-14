Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Các môn khác

Nóng: Lê Quang Liêm bất phân thắng bại kỳ thủ Đức ở vòng 5 World Cup cờ vua

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
14/11/2025 20:13 GMT+7

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm chia điểm với kỳ thủ Đức Alexander Donchenko ở lượt đi vòng 5 World Cup cờ vua 2025 diễn ra ở Ấn Độ.

Màn đấu trí cân não giữa Lê Quang Liêm với Alexander Donchenko

Cùng có 1 ngày nghỉ trước khi xung trận ở vòng 5 dành cho 16 kỳ thủ xuất sắc tại World Cup cờ vua 2025, Alexander Donchenko (elo 2.641) và Lê Quang Liêm (elo 2.729) có sự chuẩn bị kỹ càng cho cuộc chạm trán nhau.

Nóng: Lê Quang Liêm bất phân thắng bại kỳ thủ Đức ở vòng 5 World Cup cờ vua - Ảnh 1.

Lê Quang Liêm chưa phân thắng bại với kỳ thủ Đức Alexander Donchenko ở vòng 5 World Cup cờ vua 2025

ẢNH: FIDE

Với lợi thế cầm quân trắng (đi trước), Alexander Donchenko triển khai thế cờ tấn công đầy chủ động đúng với phong cách thi đấu của mình. Để vào vòng 5, kỳ thủ này đã đánh bại nhiều đối thủ sừng sỏ, trong đó có hạt giống số 4 Anish Giri (Hà Lan) nên Lê Quang Liêm hết sức cẩn trọng.

Cầm quân đen (đi sau) kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm chơi chậm, chắc, chuẩn xác chờ cơ hội. Việc toàn thắng ở các ván đấu trước đó tại World Cup cờ vua 2025 nhờ cầm quân đen giúp Lê Quang Liêm tự tin khi đấu với Alexander Donchenko.

Nóng: Lê Quang Liêm bất phân thắng bại kỳ thủ Đức ở vòng 5 World Cup cờ vua - Ảnh 2.

Alexander Donchenko giữ vững phong độ, cầm hòa Lê Quang Liêm ở lượt đi vòng 5 World Cup cờ vua 2025

ẢNH: FIDE

Kỳ thủ người Đức Alexander Donchenko triển khai tấn công sắc bén nhưng Lê Quang Liêm cũng thực hiện những nước đi được máy tính đánh giá có độ chuẩn xác rất cao. Vì thế sau 31 nước đấu trí, 2 kỳ thủ này chấp nhận bất phân thắng bại bởi ván cờ quá cân bằng. Với kết quả này, Lê Quang Liêm cùng Alexander Donchenko sẽ tái đấu ở lượt về diễn ra ngày mai. Kỳ thủ nào thắng ở lượt về sẽ giành quyền vào tứ kết. Nếu tiếp tục hòa, Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko sẽ bước sang ngày thi đấu tiếp theo với loạt trận tie-break cờ nhanh, cờ chớp nhằm phân định thắng thua.

Tin liên quan

Lịch thi đấu đáng chờ đợi hôm nay: Lê Quang Liêm tiếp tục ghi dấu ấn trong làng cờ vua thế giới

Lịch thi đấu đáng chờ đợi hôm nay: Lê Quang Liêm tiếp tục ghi dấu ấn trong làng cờ vua thế giới

Kỳ thủ số 1 VN Lê Quang Liêm được khen ngợi sau thành tích lịch sử, khi lần đầu tiến sâu ở World Cup cờ vua 2025 - sân chơi lớn tầm cỡ được tổ chức 2 năm một lần.

Lê Quang Liêm nói gì khi làm nên lịch sử ở World Cup cờ vua?

Nhận diện đối thủ của Lê Quang Liêm ở vòng 5 World Cup cờ vua 2025

Khám phá thêm chủ đề

Lê Quang Liêm kỳ thủ Lê Quang Liêm World Cup cờ vua kỳ thủ số 1 Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận