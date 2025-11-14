Nóng: Lê Quang Liêm bất phân thắng bại kỳ thủ Đức ở vòng 5 World Cup cờ vua

Màn đấu trí cân não giữa Lê Quang Liêm với Alexander Donchenko

Cùng có 1 ngày nghỉ trước khi xung trận ở vòng 5 dành cho 16 kỳ thủ xuất sắc tại World Cup cờ vua 2025, Alexander Donchenko (elo 2.641) và Lê Quang Liêm (elo 2.729) có sự chuẩn bị kỹ càng cho cuộc chạm trán nhau.



Lê Quang Liêm chưa phân thắng bại với kỳ thủ Đức Alexander Donchenko ở vòng 5 World Cup cờ vua 2025 ẢNH: FIDE

Với lợi thế cầm quân trắng (đi trước), Alexander Donchenko triển khai thế cờ tấn công đầy chủ động đúng với phong cách thi đấu của mình. Để vào vòng 5, kỳ thủ này đã đánh bại nhiều đối thủ sừng sỏ, trong đó có hạt giống số 4 Anish Giri (Hà Lan) nên Lê Quang Liêm hết sức cẩn trọng.

Cầm quân đen (đi sau) kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm chơi chậm, chắc, chuẩn xác chờ cơ hội. Việc toàn thắng ở các ván đấu trước đó tại World Cup cờ vua 2025 nhờ cầm quân đen giúp Lê Quang Liêm tự tin khi đấu với Alexander Donchenko.

Alexander Donchenko giữ vững phong độ, cầm hòa Lê Quang Liêm ở lượt đi vòng 5 World Cup cờ vua 2025 ẢNH: FIDE

Kỳ thủ người Đức Alexander Donchenko triển khai tấn công sắc bén nhưng Lê Quang Liêm cũng thực hiện những nước đi được máy tính đánh giá có độ chuẩn xác rất cao. Vì thế sau 31 nước đấu trí, 2 kỳ thủ này chấp nhận bất phân thắng bại bởi ván cờ quá cân bằng. Với kết quả này, Lê Quang Liêm cùng Alexander Donchenko sẽ tái đấu ở lượt về diễn ra ngày mai. Kỳ thủ nào thắng ở lượt về sẽ giành quyền vào tứ kết. Nếu tiếp tục hòa, Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko sẽ bước sang ngày thi đấu tiếp theo với loạt trận tie-break cờ nhanh, cờ chớp nhằm phân định thắng thua.