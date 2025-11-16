Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lê Quang Liêm dừng bước ở World Cup cờ vua 2025 sau loạt đấu tie-break cân não

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
16/11/2025 21:00 GMT+7

Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm để thua trước Alexander Donchenko ở loạt đấu tie-break cờ nhanh, chớp diễn ra hôm nay, dừng chân ở vòng 5 World Cup cờ vua 2025 tại Ấn Độ.

Lê Quang Liêm ngược dòng bất thành

Ở ván đầu tiên nội dung cờ nhanh có thời gian 15 phút cộng 10 giây cho mỗi nước đi, Lê Quang Liêm cầm quân trắng (đi trước) nhưng thi đấu không tốt, mắc sai sót và bị kỳ thủ người Đức Alexander Donchenko khai thác thành công. Sau 39 nước đi, kỳ thủ số 1 Việt Nam chấp nhận thua cuộc và buộc phải thắng khi tái đấu ở lượt về.

Lê Quang Liêm dừng bước ở World Cup cờ vua 2025 sau loạt đấu tie-break cân não- Ảnh 1.

Lê Quang Liêm (trái) đấu trí cân não với kỳ thủ Alexander Donchenko ở tie-break vòng 5 World Cup cờ vua 2025

ẢNH: FIDE

Áp lực phải thắng lại phải cầm quân đen (đi sau) ở lượt về cờ nhanh nhưng Lê Quang Liêm đã thi đấu rất xuất sắc. Nỗ lực làm phức tạp thế trận, trong đó có những nước đi "lạ" của Lê Quang Liêm khiến Alexander Donchenko nao núng. Ưu thế được Lê Quang Liêm tạo ra rõ ràng ở tàn cuộc khiến kỳ thủ Đức phải chấp nhận thất bại sau 38 nước đi.

Lê Quang Liêm dừng bước ở World Cup cờ vua 2025 sau loạt đấu tie-break cân não- Ảnh 2.

Lê Quang Liêm thất thủ trước Alexander Donchenko ở ván 1 cờ nhanh nhưng nhanh chóng giành chiến thắng ở lượt về để cân bằng điểm số

ẢNH: FIDE

Bất phân thắng bại ở 2 ván cờ nhanh đầu tiên, Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko bước vào loạt cờ nhanh tiếp theo có thời gian thi đấu được rút ngắn còn 10 phút cộng 10 giây cho mỗi nước đi. Kịch bản ở lượt đầu khi Quang Liêm cầm quân trắng khá giống như ở ván 1 trước đó. Lần này kỳ thủ số 1 Việt Nam chơi chặt chẽ, tạo thế trận cân bằng hơn nhưng đi sót nước ở tàn cuộc nên đối thủ dồn ép, giành chiến thắng sau 88 nước. Lần nữa rơi vào tình thế khó khăn nhưng Lê Quang Liêm lại cho thấy sở trường cầm quân đen cùng bản lĩnh thi đấu "siêu hạng". Sau 47 nước, kỳ thủ số 1 Việt Nam khiến Alexander Donchenko phải buông cờ chịu thua, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Bất phân thắng bại sau 4 ván cờ nhanh, Lê Quang Liêm và Alexander Donchenko bước vào loạt đấu cờ chớp cân não với 5 phút cộng 3 giây cho mỗi nước đi. Ở ván 1 cờ chớp, Lê Quang Liêm cầm quân trắng thủ hòa với đối thủ sau 31 nước. Đây là ván hòa đầu tiên trong loạt tie-break giữa 2 kỳ thủ. Rất đáng tiếc khi ở lượt về diễn ra ngay sau đó, Lê Quang Liêm cầm quân đen để Alexander Donchenko đánh bại sau 48 nước.

Vượt qua Lê Quang Liêm với điểm số chung cuộc 4,5-3,5, Alexander Donchenko giành quyền vào tứ kết World Cup cờ vua 2025. Trong khi đó Lê Quang Liêm dừng chân ở vòng 5, rời giải với phần thưởng 25.000 USD (khoảng 650 triệu đồng). Đây cũng là thành tích tốt nhất của kỳ thủ số 1 Việt Nam so với tất cả các kỳ World Cup trước đó.




