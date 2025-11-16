Thanh Thúy giúp CLB Gunma Green Wings thắng trận thứ 6 tại Nhật Bản

Thanh Thúy tiếp tục thi đấu ấn tượng

Sở hữu dàn ngoại binh đến từ Thái Lan như Ajacharaporn, Wimonrat nhưng CLB Aranmare Yamagata vốn có lực lượng không đồng đều đã liên tiếp nhận thất bại, qua đó xếp cuối trên bảng xếp hạng giải bóng chuyền Nhật Bản. Việc chạm trán với đội bóng này ở 2 lượt trận liên tiếp giúp Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings giành trọn 6 điểm.

Trần Thị Thanh Thúy (16) cùng CLB Gunma Green Wings đánh bại CLB Aranmare Yamagata ở 2 trận liên tiếp cùng tỷ số 2-0 ẢNH: GGW

Với sức mạnh vượt trội, Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings đánh bại CLB Aranmare Yamagata với tỷ số 3-0 khi tái đấu hôm nay, tương tự như kết quả khi chạm trán ở ngày thi đấu hôm qua. Điểm khác biệt ở trận đấu hôm nay là ban huấn luyện CLB Gunma Green Wings trao cơ hội ra sân cho các nội binh. Vì thế Trần Thị Thanh Thúy cũng chỉ thi đấu trong hơn 2 ván rồi nhường sân cho các đồng đội.

Không chơi toàn thời gian trong trận nhưng Trần Thị Thanh Thúy cũng đóng góp quan trọng khi ghi tổng cộng 12 điểm, bằng số điểm với ngoại binh người Ba Lan Rozanski. Nội binh Momoko là người ghi nhiều điểm nhất cho CLB Gunma Green Wings với 13 lần lập công.

2 trận thắng liên tiếp trước CLB Aranmare Yamagata giúp Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội có tổng cộng 6 trận thắng, 6 trận thua sau 12 lượt trận và xếp hạng 9 trên trên bảng tổng sắp. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 21.11, CLB Gunma Green Wings đối đầu với CLB Okayama Seagulls hiện xếp áp chót trên bảng xếp hạng. Đây tiếp tục là cơ hội để Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội có thêm chiến thắng, cải thiện thứ hạng.