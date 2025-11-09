Thanh Thúy và hàng công bùng nổ, CLB Nhật Bản vẫn thua tiếc nuối sau 5 ván

Ở vòng 9 diễn ra vào trưa 9.11, CLB Gunma Green Wings tái đấu với CLB Hisamitsu Springs. Trước đó vào ngày 8.11, Trần Thị Thanh Thúy và các đồng đội ở CLB Gunma Green Wings đã nhận thất bại 1-3 trước CLB Hisamitsu Springs. Ở trận này, tay đập Việt Nam đóng góp tổng cộng 20 điểm nhưng không thể ngăn cản đối thủ đang có phong độ cao tiến đến chiến thắng.

Thanh Thúy và đồng đội thua 2-3 (22/25, 25/23, 25/18, 22/25, 21/23)

Nhưng ở lần gặp nhau thứ hai, CLB Gunma Green Wings đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ trận thua trước chính CLB Hisamitsu Springs. Trận này, các ngoại binh trên hàng tấn công của Rozanski, Dimitrova và Thanh Thúy đều thi đấu hiệu quả.

Gunma Green Wings để thua trong ván đấu đầu tiên với điểm số 22/25. Nhưng trong 2 ván đấu sau đó, Thanh Thúy và các đồng đội đã chơi xuất sắc để giành 2 chiến thắng liên tiếp để vươn lên dẫn ngược 2-1, lần lượt với điểm số 25/23 và 25/18.

Thanh Thúy cùng đội Gunma Green Wings thua đầy tiếc nuối với tỷ số 2-3 ẢNH: AVC

Đến ván đấu thứ tư, CLB Gunma Green Wings và Hisamitsu Springs tiếp tục tạo ra màn so kè quyết liệt, khi giành giật nhau từng điểm số một. Cách biệt nhiều lần được san bằng, cho tới điểm số 19-19. Đến đoạn cuối trận, Hisamitsu Springs đã thể hiện được sự ổn định trong cả tấn công lẫn phòng thủ để chiếm lợi thế và giành chiến thắng 25/22, qua đó quân bình tỷ số thành 2-2.

Hai đội kéo nhau vào ván đấu thứ 5 để phân định thắng thua. Hai đội tiếp tục chơi ăn miếng, tạo ra màn so kè đúng chất nảy lửa. Thông thường, ván đấu quyết định chỉ diễn ra đến 15 điểm. Nhưng ở trận này, Gunma và Hisamitsu liên tục qua mặt nhau, khiến khoảng cách chỉ mong manh là 1 điểm.

Hisamitsu Springs một lần nữa chứng tỏ sự bản lĩnh trong những khoảnh khắc quan trọng, thắng nghẹt thở 23/21 ở ván 5, qua đó thắng chung cuộc 3-2 trước CLB Gunma Green Wings.

CLB Gunma Green Wings dù để thua đầy đáng tiếc, nhưng Thanh Thúy và các đồng đội đã có trận đấu hay hơn rất nhiều so với lần chạm trán trước với Hisamitsu Springs. Trận này, hàng tấn công của CLB Gunma Green Wings đã chơi hiệu quả. Rozanski bùng nổ khi ghi đến 40 điểm, Dimitrova ghi 25 điểm, còn Trần Thị Thanh Thúy đóng góp 15 điểm.