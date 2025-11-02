Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thanh Thúy bất ngờ vắng mặt, CLB Nhật Bản thua đầy tiếc nuối đối thủ mạnh

Thu Bồn
Thu Bồn
02/11/2025 15:58 GMT+7

Trong ngày chủ công Trần Thị Thanh Thúy bất ngờ không xuất hiện trong đội hình, CLB Gunma Green Wings đã nhận thất bại đầy tiếc nuối trước đối thủ mạnh Kurobe.

Trưa 2.11, CLB Gunma Green Wings tái đấu với CLB Kurobe, ở vòng 8 giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản. Trước đó, ở màn so tài vào ngày 1.11, CLB Gunma Green Wings đã giành chiến thắng khó tin với tỷ số 3-0 trước Kurobe. Đây là kết quả mà ít ai có thể nghĩ đến, bởi Kurobe là đội cực mạnh, sở hữu thành tích toàn thắng ở 6 trận đấu trước đó. Nhưng trong ngày Thanh Thúy và các đồng đội chơi thăng hoa, CLB Gunma Green Wings đã trở thành đội đầu tiên chặn đứng chuỗi trận thắng liên tiếp của Kurobe.

Hai đội rượt đuổi tỷ số kịch tính

Dù vậy, trong trận tái đấu kết thúc vào chiều 2.11, CLB Gunma Green Wings đã gặp nhiều khó khăn hơn. Trần Thị Thanh Thúy bất ngờ không xuất hiện trong danh sách thi đấu, ít nhiều ảnh hưởng đến sức mạnh của tập thể. Trong ngày tay đập số 1 bóng chuyền nữ Việt Nam vắng mặt, CLB Gunma Green Wings dù thi đấu cực kỳ nỗ lực, nhưng vẫn không thể tránh một thất bại chung cuộc trước đội mạnh Kurobe.

Khác với trận đấu một chiều trước đó, cuộc đối đầu thứ hai giữa CLB Gunma Green Wings và CLB Kurobe diễn ra cực kỳ căng thẳng, khi phải cần đến 5 ván mới phân định thắng thua. CLB Kurobe 2 lần dẫn trước (1-0, 2-1), trong khi CLB Gunma Green Wings thi đấu kiên cường để có 2 lần san bằng tỷ số (1-1, 2-2). Trong 4 ván đấu đầu, hai đội tạo ra những màn rượt đuổi điểm số hấp dẫn.

Thanh Thúy bất ngờ vắng mặt, CLB Nhật Bản thua đầy tiếc nuối đối thủ mạnh- Ảnh 1.

Việc Thanh Thúy vắng mặt ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của CLB Gunma Green Wings

ẢNH: CLB Gunma Green Wings

Đến ván thứ 5, CLB Gunma Green Wings nhập cuộc tốt hơn và nắm lợi thế dẫn điểm. Có lúc, đội của Thanh Thúy đã tạo ra khoảng cách 4 điểm, dẫn 9/5. Tuy nhiên, CLB Gunma Green Wings đã không thể duy trì được lợi thế, để đối thủ vươn lên, gỡ hòa 11/11, 12/12 rồi 13/15. Cuối ván 5, Kurobe chơi tập trung và dứt điểm tốt hơn để thắng 15/13, qua đó thắng chung cuộc với tỷ số 3-2 (25/18, 24/26, 30/28, 19/25, 15/13) trước CLB Gunma Green Wings.

Trở lại với trường hợp của Thanh Thúy, hiện vẫn chưa rõ lý do tại sao tay đập Việt Nam không xuất hiện ở trận đấu giữa CLB Gunma Green Wings và Kurobe. Nhiều khán giả bày tỏ sự lo lắng cho chủ công cao 1,93 m, khi cho rằng cô có khả năng tái phát chấn thương ở đầu gối.

