Bóng chuyền: Thanh Thúy tái xuất 'gánh' hàng công, nhưng Gunma không thể gây bất ngờ

Thu Bồn
Thu Bồn
08/11/2025 13:42 GMT+7

Trần Thị Thanh Thúy trở lại và chơi ấn tượng trên hàng công, nhưng vẫn không thể giúp CLB bóng chuyền Gunma Green Wings tạo nên bất ngờ trước đối thủ đang có phong độ cực cao là Hisamitsu Springs.

Sau chiến thắng gây sốc với tỷ số 3-0 của CLB Gunma Green Wings trước đối thủ mạnh cực là CLB Kurobe ở vòng 7, Trần Thị Thanh Thúy bất ngờ không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, khi hai đội này tái đấu vòng 8. Được biết, tay đập số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam bị căng cơ gót chân, nên ban huấn luyện quyết định cho VĐV này nghỉ ngơi. Việc không có Thanh Thúy trên hàng công khiến sức mạnh của CLB Gunma Green Wings bị ảnh hưởng rõ rệt. CLB Gunma Green Wings đã chơi rất nỗ lực, 2 lần quân bình tỷ số nhưng chung cuộc vẫn thua 2-3 đầy đáng tiếc trước CLB Kurobe.

Thanh Thúy là mũi tấn công chủ lực

Đến trận đấu thuộc vòng 9 diễn ra vào trưa 8.11, CLB Gunma Green Wings chạm trán với CLB Hisamitsu Springs - đội bóng đang có phong độ cao với chuỗi 5 trận toàn thắng trước đó. Tin vui là Trần Thị Thanh Thúy đã tái xuất, có tên trong đội hình chính của CLB Gunma Green Wings.

CLB Gunma Green Wings đã nhập cuộc đầy nỗ lực, nhưng Hisamitsu Springs đã chứng minh tại sao họ đang có chuỗi chiến thắng dài. Hisamitsu Springs khiến đội bóng của Thanh Thúy liên tục rơi vào thế bám đuổi, khi khoảng cách điểm số được nới rộng ngay từ những pha bóng đầu. CLB Gunma không thể kéo trận đấu về thế cân bằng, để thua 21-25 ở ván thứ nhất. Dù vậy, dấu ấn lớn nhất của CLB Gunma mang tên Trần Thị Thanh Thúy. Thủ quân của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa trở lại đã thi đấu nổi bật, đóng góp 6 điểm.

Thanh Thúy tái xuất gánh hàng công, nhưng CLB Gunma không thể gây bất ngờ - Ảnh 1.

Dù không thể giúp đội nhà giành chiến thắng, nhưng cá nhân Thanh Thúy đã chơi ấn tượng

ẢNH: CMH

Sang ván hai, kịch bản có phần tương tự như ván đầu, nhưng kịch tính hơn. Hisamitsu chơi chặt chẽ: tấn công mạnh, phòng ngự kín kẽ và hàng chắn cao khiến mũi công chủ lực Rozanski gần như bị hạn chế hoàn toàn. CLB Gunma nhờ sự kiên trì của Thanh Thúy đã bắt kịp điểm số ở giai đoạn cuối. Tuy nhiên, khác biệt về độ ổn định ở những pha xử lý quyết định lại một lần nữa nghiêng về phía Hisamitsu. Ván đấu thứ 2 khép lại với chiến thắng 25-23 thuộc về Hisamitsu. Thanh Thúy tiếp tục có thêm 6 điểm ở ván 2, gánh trọng trách đầu tàu trên hàng công.

CLB Gunma Green Wings thắp lại hy vọng khi giành chiến thắng 25-17 ở ván đấu thứ ba. Đến ván 4, Thanh Thúy chơi khá bùng nổ với những cú đập tấn công ghi điểm liên tục. Dù vậy, Hisamitsu vẫn cho thấy họ bản lĩnh hơn và giành chiến thắng 25-17, qua đó thắng chung cuộc với tỷ số 3-1 trước CLB Gunma Green Wings.

Ở trận này, Trần Thị Thanh Thúy đóng góp tổng cộng 20 điểm. Thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là người ghi điểm nhiều nhất bên phía CLB Gunma Green Wings từ những cú đập bóng tấn công.

