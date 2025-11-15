Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Trần Thị Thanh Thúy tìm lại hương vị chiến thắng tại Nhật Bản

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
15/11/2025 16:06 GMT+7

Hôm nay (15.11), thủ quân đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Thanh Thúy góp công giúp CLB Gunna Green Wings tìm lại chiến thắng ở giải bóng chuyền Nhật Bản.

Thanh Thúy vẫn là tay ghi điểm chủ lực

Sau 3 trận liên tiếp để thua ở giải bóng chuyền Nhật Bản, Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings nỗ lực tìm kiếm chiến thắng để vực dậy tinh thần. Việc chạm trán với CLB Prestige Aranmare đang ở cuối bảng xếp hạng là cơ hội để Thanh Thúy cùng đồng đội giành trọn 3 điểm và đã thành công như mong đợi.

Trần Thị Thanh Thúy tìm lại hương vị chiến thắng tại Nhật Bản- Ảnh 1.

Trần Thị Thanh Thúy thi đấu ấn tượng giúp CLB Gunna Green Wings đánh bại Prestige Aranmare ở giải bóng chuyền Nhật Bản diễn ra hôm nay

ẢNH: GGW

Trước đối thủ yếu hơn nhưng Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings phải chật vật mới có được chiến thắng sít sao 33/31 ở ván 1. Sang ván 2, CLB Gunna Green Wings dẫn điểm xa trước đối thủ nhưng cũng chùng xuống nhưng rất nay kịp có chiến thắng 25/23. Thanh Thúy cùng ngoại binh người Ba Lan Rozanski duy trì phong độ tốt, giúp CLB CLB Gunna Green Wings giành chiến thắng với điểm số cách biệt 25/19 ở ván 3, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 3-0.

Trần Thị Thanh Thúy tìm lại hương vị chiến thắng tại Nhật Bản- Ảnh 2.

CLB Gunna Green Wings tìm lại niềm vui chiến thắng ở giải bóng chuyền Nhật Bản

ẢNH: GGW

Thống kê kỹ thuật của trận đấu cho thấy Rozanski là tay ghi điểm số 1 của CLB Gunna Green Wings trong chiến thắng trước Prestige Aranmare khi có được 23 điểm. Trần Thị Thanh Thúy đóng góp 13 điểm, trong đó có 2 điểm chắn bóng nhưng hiệu suất ghi điểm của Thanh Thúy tốt hơn so với Rozanski là 57,9% so với 48,8% của đồng đội.

Tìm lại chiến thắng sau mạch thua 3 trận, Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunna Green Wings tạm xếp hạng 9 trên bảng xếp hạng giải bóng chuyền Nhật Bản. Ngày mai, CLB Gunna Green Wings tái đấu với CLB Prestige Aranmare cũng là cơ hội để đội bóng này có thêm chiến thắng, qua đó cải thiện thứ hạng.



