Thể thao Các môn khác

Lê Tuấn Minh xuất sắc lập cú đúp HCV cờ vua Đại hội thể thao trí tuệ châu Á

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
15/11/2025 19:22 GMT+7

Sau tấm HCV cờ nhanh, kỳ thủ Lê Tuấn Minh tiếp tục thi đấu thăng hoa ở nội dung cờ chớp của môn cờ vua tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 tại Singapore.

Lê Tuấn Minh thể hiện tài năng đánh cờ nhanh lẫn cờ chớp

Sau tấm HCV cờ nhanh kết thúc buổi sáng, chiều 15.11, Lê Tuấn Minh tranh tài tiếp nội dung cờ chớp. Kỳ thủ 29 tuổi đến từ thủ đô Hà Nội khẳng định được tài năng khi hoàn tất cú đúp HCV đầy thuyết phục ở môn cờ vua tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á.

Lê Tuấn Minh xuất sắc lập cú đúp HCV cờ vua Đại hội thể thao trí tuệ châu Á- Ảnh 1.

Lê Tuấn Minh tỏa sáng với cú đúp HCV cờ vua tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 ở Singapore

ẢNH: FIDE

Nội dung cờ chớp thi đấu tổng cộng 11 ván, mỗi ván 15 phút, cộng thêm 10 giây cho mỗi nước đi. Lê Tuấn Minh thể hiện phong độ rất ấn tượng khi bất bại cả 11 ván, trong đó thắng đến 10 ván và hòa 1 ván, đạt 10,5 điểm. Hạt giống số 1 Megaranto Susanto (Indonesia) và hạt giống số 3 Tin Jingyao (Singapore) đều thất thủ trước Lê Tuấn Minh. Kỳ thủ duy nhất cầm hòa được Lê Tuấn Minh ở cờ chớp là Zhao Chenxi (Trung Quốc).

Tỏa sáng rực rỡ với cú đúp HCV cờ nhanh, cờ chớp ở Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025, Lê Tuấn Minh hướng đến mục tiêu đoạt HCV ở SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới ở Thái Lan. Đây là kỳ SEA Games mà kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm không tham dự, thay vào đó là Lê Tuấn Minh, Nguyễn Ngọc Trường Sơn.

Lê Tuấn Minh xuất sắc lập cú đúp HCV cờ vua Đại hội thể thao trí tuệ châu Á- Ảnh 2.

Lê Tuấn Minh (phải) tranh tài ở Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025

ẢNH: NGUYỄN MINH THẮNG

Lê Tuấn Minh được xem là kỳ thủ số 3 Việt Nam hiện tại (sau Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn). Năm 2020, anh giành danh hiệu vô địch quốc gia, sau đó tỏa sáng tại SEA Games 31 năm 2022 trên sân nhà với 2 HCV (1 cá nhân, 1 đồng đội). Năm ngoái, Lê Tuấn Minh ghi dấu ấn đậm nét với tấm HCĐ cá nhân ở Olympiad cờ vua (giải cờ vua đồng đội thế giới).

