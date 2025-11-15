Nóng: Lê Tuấn Minh xuất sắc đoạt HCV cờ vua Đại hội thể thao trí tuệ châu Á

Lê Tuấn Minh thi đấu ấn tượng

Lê Tuấn Minh (elo 2.499) là hạt giống số 3 nội dung cờ nhanh môn cờ vua tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á, sau kỳ thủ Megaranto Susanto (elo 2.534), Tin Jingyao (Singapore, elo 2.504). Các kỳ thủ hàng đầu châu lục của Ấn Độ, Trung Quốc không tham dự mở ra cơ hội cạnh tranh cho Lê Tuấn Minh cùng các kỳ thủ trong khu vực Đông Nam Á.

Lê Tuấn Minh xuất sắc đoạt HCV cờ vua tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 ẢNH: BD

Với phong độ ấn tượng, Lê Tuấn Minh đạt thành tích bất bại sau 9 ván (7 ván thắng, 2 ván hòa), qua đó đạt tổng cộng 8 điểm, xuất sắc đoạt HCV. Hạt giống số 1 Megaranto Susanto đoạt HCB với 7,5 điểm còn hạt giống số 2 Tin Jingyao đoạt HCĐ khi có 7 điểm. Megaranto Susanto để thua trước Lê Tuấn Minh ở ván 5 còn Tin Jingyao chia điểm với kỳ thủ Việt Nam ở ván 6. Ở ván 7 và 8, Lê Tuấn Minh lần lượt thắng 2 kỳ thủ Trung Quốc là Zhao Chenxi, Dai Changren.

Kỳ thủ Hà Nội Lê Tuấn Minh năm nay 29 tuổi được ví như người hùng thầm lặng của cờ vua Việt Nam. Anh ít được nhắc tên như Lê Quang Liêm hay Nguyễn Ngọc Trường Sơn nhưng không ngừng nỗ lực theo đuổi đam mê. Năm 2020, Lê Tuấn Minh giành danh hiệu vô địch quốc gia, sau đó tỏa sáng tại SEA Games 31 năm 2022 trên sân nhà với 2 HCV (1 cá nhân, 1 đồng đội). Năm ngoái, Lê Tuấn Minh ghi dấu ấn đậm nét với tấm HCĐ cá nhân ở Olympiad cờ vua (giải cờ vua đồng đội thế giới).

Lê Tuấn Minh là tuyển thủ duy nhất của cờ vua Việt Nam góp mặt ở Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025. Sau khi đoạt HCV cờ nhanh, kỳ thủ này tiếp tục góp mặt ở nội dung cờ chớp và cũng là ứng viên cạnh tranh HCV.