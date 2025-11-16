Tung đòn chuẩn xác, Trần Văn Thảo hạ knock-out võ sĩ người Thái Lan

Trần Văn Thảo có chiến thắng chuyên nghiệp thứ 19

Tối 15.11, sự kiện quyền anh Ho Tram Legendary chính thức diễn ra tại xã Hồ Tràm (TP.HCM). Trận đấu được quan tâm bậc nhất của sự kiện là màn so tài giữa võ sĩ Việt Nam lừng danh Trần Văn Thảo và tay đấm người Thái Lan Kwanchai Pliankhunthod ở hạng cân 56 kg. Trận đấu dự kiến diễn ra trong 8 hiệp, mỗi hiệp 3 phút.

Sở hữu sức trẻ, những cú ra đòn tốc độ và khả năng di chuyển nhanh nhẹn, tay đấm 23 tuổi người Thái Lan phần nào tạo ra được bất ngờ cho Văn Thảo. Nhưng càng về sau, kinh nghiệm và bản lĩnh của võ sĩ từng giành đai WBC châu Á 2017, IBA thế giới 2022 và WBO Global 2024 dần lên tiếng.

Trần Văn Thảo (phải) tung nhiều đòn chính xác vào bụng và sườn đối thủ ẢNH: NVCC

Văn Thảo giữ thế chủ động, từ từ dồn ép và tung ra nhiều đòn chính xác hơn, đặc biệt là những đòn liên tiếp vào phần bụng, sườn của đối thủ. Ngay đầu hiệp 4, Văn Thảo 2 lần khiến Kwanchai Pliankhunthod phải choáng váng và ngã ra sàn. Võ sĩ người Thái Lan không thể tiếp tục thi đấu, qua đó trận đấu kết thúc khi hiệp thứ 4 diễn ra chưa đầy 1 phút. Đây là chiến thắng chuyên nghiệp thứ 19 và là chiến thắng bằng knock-out thứ 11 trong sự nghiệp của Trần Văn Thảo.

Trần Văn Thảo có chiến thắng knock-out thứ 11 trong sự nghiệp ẢNH: NVCC

Nguyễn Phi Khoa ra mắt ấn tượng

Ở trận đấu mở màn, Nguyễn Phi Khoa dù có lần đầu ra mắt đấu trường chuyên nghiệp nhưng đã làm nhiều người phải bất ngờ với lối đánh đa dạng, chuẩn mực để áp đảo Oh Jun-seok (Hàn Quốc) tại hạng cân 62 kg trong cả 4 hiệp đấu, qua đó thắng điểm đồng thuận.

Tại một trận đấu đáng chú ý khác của sự kiện, võ sĩ số 1 của Đài Loan Pei Yi Wu (29 tuổi) có màn bảo vệ đai WBO Asia Pacific Title đầy kịch tính trước nữ võ sĩ dày dặn có bảng thành tích đồ sộ người Úc Pam Mccleliand (43 tuổi), ở hạng cân 57,2 kg.

Trong 3 hiệp đầu, Pei Yi Wu trình diễn lối đánh tấn công như vũ bão đã trở thành thương hiệu. Dù có sải tay tốt, Pam Mccleliand vẫn rất khó khăn để có thể đổi đòn với nhà đương kim vô địch. Sự kinh nghiệm của Pam Mccleliand được thể hiện khi cô thay đổi chiến thuật, sử dụng các pha tỉa đòn nhanh trước khi áp sát, khóa chặt các tình huống tấn công của Pei Yi Wu. Chiến thuật tốt của võ sĩ người Úc kèm việc thể lực của Pei Yi Wu dần suy giảm khiến trận đấu quay về thế giằng co hấp dẫn cho đến hết giờ.

Chung cuộc sau 8 hiệp đấu, Pei Yi Wu có được chiến thắng tính điểm, qua đó thành công bảo vệ đai vô địch.

Một số kết quả khác, Im Su-hyun (Hàn Quốc) thắng điểm trước Kuo Kai Chi, khiến võ sĩ người Đài Loan có trận thua đầu tiên trong sự nghiệp. Wang Fuwei (Trung Quốc) thắng knock-out kỹ thuật trước Park Jun-hyuk trong hiệp đấu thứ 4. Du Yuxin (Trung Quốc) thắng knock-out kỹ thuật trước Lee Ju-young (Hàn Quốc) và Phan Minh Quân thua điểm trước võ sĩ đang có chuỗi toàn thắng người Trung Quốc Balihenbieke.

Như vậy, 7 trận đấu hấp dẫn, kịch tính của Ho Tram Legendary đã chính thức khép lại. Sự kiện được Cocky Buffalo - Công ty đào tạo võ sĩ, tổ chức sự kiện võ thuật chuyên nghiệp tại Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Quyền anh TP.HCM (HBF), Tổ chức Quyền anh thế giới (WBO) và The Grand Ho Tram tổ chức.