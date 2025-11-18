FIFA vạch trần sai phạm cực nghiêm trọng của FAM: Có thể cấu thành tội hình sự

FIFA nghi ngờ cầu thủ nhập tịch Malaysia cố tình phủi bỏ trách nhiệm

Trong văn bản dài 63 trang công bố ngày 17.11, liên quan đến quá trình giải quyết khiếu nại án phạt dành cho FAM và các cầu thủ nhập tịch trái phép của Malaysia, FIFA đã công bố kết quả điều tra gốc gác, giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch mà Malaysia sử dụng ở các trận gặp đội tuyển Việt Nam (thắng 4-0) và Nepal (thắng 2-0) trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027.

Trước đó tại phiên điều trần, 7 cầu thủ nhập tịch "lậu", bao gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, kể lại vào đầu năm 2025, họ nhận được lời mời nhập tịch Malaysia của FAM.

Theo nhóm cầu thủ này, FAM khẳng định họ đủ tư cách nhập quốc tịch và thi đấu cho đội tuyển Malaysia, chỉ cần nộp đầy đủ giấy tờ.

FIFA yêu cầu Malaysia điều tra bê bối nhập tịch, tố giác tội phạm đến 5 quốc gia

Bê bối nhập tịch nhấn chìm bóng đá Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Trong đó, FAM yêu cầu họ cung cấp nhiều giấy tờ cá nhân, bao gồm hộ chiếu và giấy khai sinh của chính họ, cũng như giấy khai sinh của bố mẹ và ông bà của họ. Các cầu thủ đã giao các tài liệu gốc cho các bên trung gian (người đại diện hoặc bạn bè) thông qua ứng dụng điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp. Tuy nhiên, các cầu thủ khẳng định chưa bao giờ đọc, kiểm tra hoặc xác minh bất kỳ tài liệu nào, mà chỉ ủy quyền gửi cho FAM tự xử lý, sau đó làm theo hướng dẫn của FAM

Song, trong văn bản giải quyết khiếu nại, FIFA khẳng định các tài liệu mà cầu thủ gửi cho FAM không có bất cứ thông tin, chi tiết nào liên quan đến gốc gác Malaysia. FIFA ngầm khẳng định các cầu thủ biết rõ bản thân không có gốc gác Malaysia, nhưng vẫn làm thủ tục cùng FAM để có cơ hội ra sân thi đấu.

Dựa trên các bằng chứng thu thập được, Ban thư ký Ủy ban kỷ luật FIFA tin rằng các hồ sơ là giả mạo. Các cầu thủ đã sử dụng những tài liệu này để trốn tránh và lách các Quy định của FIFA có liên quan nhằm đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

"6 trong số 7 cầu thủ đã tuyên bố tại phiên điều trần rằng ông bà của họ sinh ra ở Malaysia. Chỉ có 1 cầu thủ tuyên bố không biết ông bà của mình sinh ra ở đâu. Theo Ủy ban giải quyết khiếu nại FIFA, điều này mâu thuẫn với tuyên bố của chính các cầu thủ trong bản tóm tắt kháng cáo, khi họ nói rằng đã nộp tài liệu xác thực cho người đại diện (hoặc "bạn bè") của họ, bao gồm giấy khai sinh gốc hợp pháp của họ, cha mẹ và ông bà của họ.

Thực tế là không có giấy khai sinh nào trong số đó ghi nơi sinh là Malaysia. Ủy ban nhận thấy rằng mâu thuẫn này đã làm suy yếu độ tin cậy trong lời khai của cầu thủ", FIFA nêu rõ.

FIFA tái khẳng định án phạt cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch là hợp lý, khi đã có sự thông đồng trong việc giả mạo giấy tờ.

Facundo Garces (phải) bị treo giò 1 năm ẢNH: NGỌC LINH

"Ủy ban muốn nhấn mạnh rằng các hành vi vi phạm đã xâm phạm đến nền tảng cốt lõi của bóng đá, đó là tính chính trực. Việc các cầu thủ đủ điều kiện đại diện cho các đội tuyển quốc gia không chỉ là yêu cầu thủ tục cần thiết, mà còn là một nguyên tắc cơ bản nhằm bảo vệ uy tín của các giải đấu quốc tế, cùng niềm tin của các bên liên quan trên toàn thế giới.

Bất kỳ nỗ lực làm giả tài liệu nào với mục đích lừa dối các cơ quan quản lý và lách luật đều cấu thành hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc này. Hành vi như vậy làm suy yếu tính công bằng của trận đấu, làm xói mòn niềm tin của công chúng và không thể được dung thứ trong bất kỳ trường hợp nào", FIFA tuyên bố.

Tiếp tục điều tra FAM

Trong văn bản giải quyết khiếu nại, FIFA khẳng định không chỉ bác đơn kháng cáo, mà còn yêu cầu FAM tiến hành cuộc điều tra bổ sung liên quan đến vụ án giả mạo giấy tờ.

"Do đó, Ủy ban giải quyết khiếu nại FIFA chỉ thị cho Ban thư ký GAM thực hiện ngay các bước để tiến hành một cuộc điều tra chính thức về các hoạt động nội bộ của FAM. Cuộc điều tra này nhằm mục đích xác định những cá nhân chịu trách nhiệm về việc làm giả tài liệu; đánh giá tính đầy đủ và hiệu quả của các cơ chế tuân thủ và quản trị nội bộ của FAM; và xác định liệu có cần áp dụng các biện pháp kỷ luật bổ sung đối với các quan chức FAM hay không.

Trọng tâm ban đầu của cuộc điều tra là xem xét vai trò của Tổng Thư ký FAM và của hai đại diện FIFA được cấp phép được nêu tên trong các thủ tục tố tụng này: ông Nicolás Puppo và ông Frederico Moraes. Sự tham gia của họ làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng cần được xem xét kỹ lưỡng.

Đồng thời, Ủy ban chỉ thị cho Ban thư ký FAM tiến hành một cuộc điều tra riêng về việc đưa các cầu thủ không đủ điều kiện ra sân trong bối cảnh 3 trận đấu được trích dẫn trong các thủ tục tố tụng này. Cuộc điều tra này sẽ xác định các trường hợp mà một số cầu thủ đã tham gia và liệu các biện pháp trừng phạt bổ sung có phù hợp hay không.

Cuối cùng, chỉ đạo FAM thực hiện các bước cần thiết để thông báo cho các cơ quan hình sự có thẩm quyền ở Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia. Làm giả tài liệu cấu thành tội hình sự tại các khu vực pháp lý này, và điều bắt buộc là phải thông báo cho các cơ quan có liên quan để có thể tiến hành các cuộc điều tra và tố tụng hình sự phù hợp", FIFA gửi chỉ thị đến bóng đá Malaysia.