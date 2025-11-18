HLV Ha Hyeok-jun không e ngại Xuân Son: ‘Đội tuyển Lào muốn đánh bại Việt Nam và giữ sạch lưới’

HLV Lào lạc quan vào chiến thắng

"Đội tuyển Lào đã chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng. Dù biết đây là một trận đấu khó khăn, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình", HLV Ha Hyeok-jun chia sẻ trước thềm trận đấu giữa đội tuyển Lào và đội tuyển Việt Nam, ở lượt trận thứ năm vòng loại Asian Cup 2027.

Lào xếp thứ 3 bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 3 điểm sau 4 trận. Học trò ông Ha Hyeok-jun thắng Nepal (2-1), thua Malaysia (0-3, 1-5) và Việt Nam (0-5). Lào đã hết cơ hội dự Asian Cup 2027, nhưng theo ông Ha Hyeok-jun, đội bóng của ông vẫn quyết thắng những trận tới.

"Chúng tôi không chỉ muốn giành chiến thắng mà còn muốn học hỏi từ một đội bóng mạnh hơn như đội tuyển Việt Nam", HLV Ha Hyeok-jun nhấn mạnh.

HLV Ha Hyeok-jun của đội tuyển Lào ẢNH: THỤY AN

Theo chiến lược gia người Hàn Quốc, đội tuyển Lào sẽ nỗ lực sạch lưới trước Việt Nam. "Lào cần hạn chế tối đa sai lầm và không để thủng lưới. Đồng thời, chúng tôi sẽ cố gắng tận dụng mọi cơ hội ghi bàn dù là nhỏ nhất", ông Ha Hyeok-jun đánh giá. Trong 11 lần đối đầu trước đây, đội tuyển Lào toàn thua và chưa bao giờ trắng lưới trước Việt Nam.

Ông Ha Hyeok-jun sẽ có cuộc đối đầu thú vị với HLV Kim Sang-sik của đội tuyển Việt Nam. Trận "derby Hàn Quốc" trên ghế huấn luyện đang có ưu thế tuyệt đối nghiêng về ông Kim, với 2 chiến thắng, 9 bàn thắng và chỉ 1 lần để thủng lưới.

"Tôi và HLV Kim Sang-sik là bạn bè thân thiết, khi cùng quê ở Busan, Hàn Quốc. Tất nhiên là nếu tôi thua Việt Nam thì tôi sẽ không vui, sẽ rất thất vọng. Nhưng tôi phải công nhận những gì HLV Kim Sang-sik đã làm được cho đội tuyển Việt Nam là rất tuyệt vời.

Chúng tôi rất muốn giành chiến thắng, nhưng tôi tin rằng chúng tôi cũng sẽ học hỏi được rất nhiều từ việc đối đầu với đội tuyển Việt Nam", ông Ha đánh giá thêm.

Xuân Son biểu cảm cực hài trên sân, HLV Kim ráp đội hình đấu đội tuyển Lào

'Xuân Son rất xuất sắc'

HLV Ha Hyeok-jun cũng ca ngợi tiền đạo Nguyễn Xuân Son là cầu thủ xuất sắc, song Lào sẽ không chỉ tập trung phong tỏa một mình Xuân Son.

"Xuân Son là cầu thủ rất giỏi, vô cùng xuất sắc. Tuy nhiên, việc quá tập trung vào Xuân Son sẽ khiến chúng tôi lơ là những cầu thủ khác. Vì vậy, đối với chúng tôi, dù Xuân Son hay Quang Hải ra sân, chúng tôi vẫn sẽ tuân thủ lối chơi đã định sẵn", ông Ha nói thêm.

Chiến lược gia người Hàn Quốc dành những lời "có cánh" cho bóng đá Việt Nam khi cho rằng nơi đây có nhiệt huyết, đam mê với môn thể thao vua.

Ông Ha Hyeok-jun ấn tượng với tình yêu bóng đá của người Việt Nam ẢNH: THỤY AN

"Tôi biết rằng niềm đam mê của không chỉ các cầu thủ mà cả các phóng viên và toàn thể người dân Việt Nam luôn thúc đẩy bóng đá nước bạn tiến lên. Sự quan tâm mà các bạn thể hiện thật sự ấn tượng", HLV Ha Hyeok-jun nói thêm. "Tôi tin rằng niềm đam mê của không chỉ các cầu thủ mà cả giới truyền thông và người hâm mộ đã giúp bóng đá Việt Nam tiến bộ vượt bậc. Sự tiến bộ mạnh mẽ này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn ở toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Tôi nhìn thấy một tương lai rất tươi sáng cho bóng đá nơi đây".

Khi được hỏi về khác biệt giữa đội tuyển Malaysia và Việt Nam, ông Ha Hyeok-jun thẳng thắn phân tích.

"Chúng tôi đã đối đầu với đội tuyển Việt Nam một lần tại Việt Nam và cũng đã gặp Malaysia hai lần vào tháng trước. Việt Nam chú trọng vào các cầu thủ nội, những cầu thủ gốc Việt. Trong khi đó, Malaysia lại có rất nhiều cầu thủ nhập tịch. Dù ở thời điểm này, tôi nghĩ cả hai đội đều rất cạnh tranh, nhưng tôi tin rằng Việt Nam là đội mạnh hơn", HLV người Hàn Quốc nhận định.