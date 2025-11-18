Mới: HLV Kim Sang-sik chắc chắn dùng Xuân Son đấu Lào, mong anh ghi 1 bàn giúp Việt Nam chiến thắng

HLV Kim Sang-sik tự tin vào chiến thắng

Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài Lào trong khuôn khổ lượt trận thứ năm vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra lúc 19 giờ ngày 19.11 trên sân vận động quốc gia Lào. Ở trận lượt đi, học trò HLV Kim Sang-sik thắng đậm 5-0 trước Lào, nối dài chuỗi trận toàn thắng trước đội bóng láng giềng lên con số 11.

Với 9 điểm sau 4 trận, kém đội đầu bảng Malaysia 3 điểm, đội tuyển Việt Nam cần đánh bại Lào để tiếp tục cuộc đua lấy vé dự Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik ẢNH: THỤY AN

Ở cuộc họp báo trưa 18.11, HLV Kim Sang-sik khẳng định đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị chu toàn để mang 3 điểm trở về.

"Trận đấu ngày mai là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong năm 2025. Tôi nghĩ rằng đây là trận đấu quan trọng để kết thúc năm nay một cách tốt đẹp. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho trận đấu gặp Lào. Các cầu thủ cũng đang có phong độ tốt, vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được một trận đấu tốt và một kết quả tốt", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

"Tất cả các cầu thủ của tôi đều đang ở trạng thái thể lực tốt nhất và tôi tin rằng ngày mai chúng ta sẽ có một trận đấu hay, mang về kết quả tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.Đây là trận đấu cuối cùng trong năm của đội tuyển Việt Nam, và tôi tin rằng toàn đội đang có thể lực tốt nhất, đạt 100%".

Theo HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam không quan tâm đến những yếu tố ngoại cảnh, mà chỉ tập trung thắng trận trước mắt với Lào, sau đó chuẩn bị cho màn đọ tài với Malaysia ở trận hạ màn vào tháng 3.2026.

"Điều quan trọng nhất là phải có được 3 điểm. Mặc dù chúng ta vẫn còn trận đấu tiếp theo với Malaysia, nhưng chiến thắng trong trận đấu ngày mai là rất quan trọng. Một chiến thắng sẽ là động lực lớn cho các trận đấu sắp tới", ông Kim nhấn mạnh.

Xuân Son đủ sức ra sân

Ở màn đọ sức với Lào, đội tuyển Việt Nam đã chào đón Xuân Son trở lại. Chân sút gốc Brazil tái xuất sau 1 năm dưỡng thương.

Trong 11 tháng qua, Xuân Son chỉ đá ít phút trong trận giao hữu nội bộ giữa Nam Định và Trẻ PVF-CAND. Trong đó có liền 9 tháng, cầu thủ 28 tuổi không thi đấu một trận nào.

HLV Kim Sang-sik mong Xuân Son ghi bàn ẢNH: THỤY AN

Tuy nhiên, Xuân Son đang đáp ứng yêu cầu ban huấn luyện để ra trên sân tập. Chân sút 28 tuổi tin rằng anh đủ thể trạng thi đấu. HLV Kim cũng để ngỏ cơ hội ra sân cho học trò.

"Tôi đã nghe nói rằng nếu không có Xuân Son, CLB Nam Định đã có giai đoạn rất khó khăn. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến Nam Định vì đã chăm sóc cho Xuân Son. Tôi nghĩ rằng việc sử dụng cậu ấy (ở trận gặp Lào) là hoàn toàn có thể. Xuân Son đã trải qua 10 tháng để điều trị chấn thương và hồi phục, tôi rất biết ơn điều đó. Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình và tất cả những người đã ở bên cạnh Xuân Son trong suốt thời gian khó khăn.

Sự trở lại của Xuân Son chắc chắn sẽ mang đến nhiều phương án tấn công đa dạng hơn cho đội tuyển Việt Nam. Tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ trở lại bằng một bàn thắng để báo tin vui cho người hâm mộ Việt Nam. Tôi rất vui khi Xuân Son đã bình phục và trở lại", HLV Kim Sang-sik nói thêm.

Sau cùng, HLV Kim Sang-sik khẳng định dù chất lượng sân tập không như ý, nhưng đội tuyển Việt Nam đã khắc phục khó khăn để đảm bảo tiến độ tập luyện.

"Về điều kiện sân tập, tôi biết nó không hoàn hảo 100%, nhưng chúng tôi đã hoàn thành tốt các buổi tập trong điều kiện đó. Các cầu thủ đã tập luyện rất tốt và điều đó không ảnh hưởng quá nhiều. Chúng tôi sẽ giữ được sự quyết tâm và tập trung tối đa cho trận đấu ngày mai", ông Kim kết luận.