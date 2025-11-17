Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.23 Việt Nam tập trung cao độ trước giờ G: Bước chuẩn bị hoàn hảo, không để thua Hàn Quốc

Hồng Nam
Hồng Nam
17/11/2025 21:30 GMT+7

U.23 Việt Nam đã hoàn thành buổi tập cuối cùng tại Panda Cup 2025 vào hôm nay (17.11), qua đó sẵn sàng cho màn so tài với U.23 Hàn Quốc lúc 14 giờ 30 ngày mai.

U.23 Việt Nam đã sẵn sàng 

Sau một ngày nghỉ ngơi và tập gym hồi phục tại khách sạn, ngày 17.11, U.23 Việt Nam đã trở lại sân tập để tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng gặp U.23 Hàn Quốc tại giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025 (Trung Quốc). 

Trong hai lượt trận đã qua, U.23 Việt Nam thắng chủ nhà Trung Quốc 1-0 và để thua 0-1 trước U.23 Uzbekistan, trong trận đấu mà các học trò của quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh thể hiện tinh thần thi đấu, tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu chút chính xác ở các pha xử lý cuối.

U.23 Việt Nam tập trung cao độ trước giờ G: Bước chuẩn bị hoàn hảo, không để thua Hàn Quốc- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam hoàn thành buổi tập chuẩn bị cho trận gặp U.23 Hàn Quốc

ẢNH: VFF

Buổi tập chiều nay diễn ra trong bầu không khí nghiêm túc nhưng thoải mái. Ban huấn luyện ưu tiên điều chỉnh khối lượng vận động phù hợp, giúp các cầu thủ bảo đảm nền tảng thể lực cũng như duy trì sự tập trung trước lượt trận cuối.

Trước đó, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định màn so tài với U.23 Hàn Quốc, đội bóng sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và lối chơi hiện đại, là cơ hội quan trọng để U.23 Việt Nam tiếp tục kiểm tra lực lượng, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện lối chơi trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Điểm tựa quá khứ 

Trận đấu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc diễn ra vào 14 giờ 30 ngày 18.11. Một điểm tựa tinh thần quan trọng cho U.23 Việt Nam trước trận đấu này là kết quả đối đầu gần nhất giữa hai đội. 

Hồi tháng 3.2025, U.23 Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh khi hòa U.23 Hàn Quốc 1-1 cũng tại giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc tổ chức. 

Khi đó, Thanh Nhàn mở tỷ số ở phút 52 sau pha bứt tốc sở trường. Đến phút 90+1 Kim Woo-bin mới gỡ hòa cho đội bóng trẻ xứ kim chi. U.23 Việt Nam không còn lép vế khi phải gặp những đội hàng đầu như U.23 Hàn Quốc hay U.23 Uzbekistan. 

Với sự chuẩn bị kỹ càng, khả năng phân tích đối thủ cùng tinh thần thi đấu giàu quyết tâm, U.23 Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ ở cuộc đối đầu sắp tới.

