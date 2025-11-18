Đội trưởng Duy Mạnh ‘khẩu chiến’ thủ quân Lào, cuộc tái đấu cực kỳ gay cấn

Đội trưởng đội tuyển Việt Nam tin vào 3 điểm

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận gặp Lào lúc 19 giờ ngày mai (19.11) trên sân vận động quốc gia Lào với mục tiêu 3 điểm. Đỗ Duy Mạnh cùng đồng đội cần thắng để tiếp tục bám đuổi Malaysia trong cuộc đua giành vé đến Asian Cup 2027.

"Trận đấu rất quan trọng đối với cá nhân tôi, cũng như đội tuyển Việt Nam. Tất cả anh em cũng sẽ cố gắng tập trung cao độ để có thể thi đấu tốt và tuân thủ những chiến thuật của ban huấn luyện đề ra.

Không chỉ riêng Mạnh mà tất cả các cầu thủ, đồng đội của Mạnh đều rất là sẵn sàng. Ai có cơ hội thì chắc chắn là sẽ phải cố gắng hết mình để giành được một kết quả tốt", Duy Mạnh chia sẻ.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh tuyên bố đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức ẢNH: THỤY AN

Duy Mạnh có một thập kỷ khoác áo đội tuyển Việt Nam, với 70 trận trên mọi đấu trường. Trung vệ sinh năm 1996 được HLV Kim Sang-sik giao băng đội trưởng ở AFF Cup 2024. Với vai trò thủ quân, Duy Mạnh đã cùng đồng đội vô địch Đông Nam Á sau 6 năm chờ đợi. Sau đó, anh tiếp tục là người được tín nhiệm đứng đầu ban cán sự đội tuyển.

"Mục tiêu của Mạnh cũng như toàn thể anh em trong đội, cũng như ban huấn luyện, là giành chiến thắng trong trận đấu với Lào", Duy Mạnh tự tin nhấn mạnh.

Thủ quân Lào lo ngại

Bên kia chiến tuyến, thủ quân Bounphachan Bounkong của Lào cũng khẳng định đã nắm rõ điểm mạnh, yếu của đội tuyển Việt Nam để lên đấu pháp khắc chế.

"Đây là trận đấu quan trọng, vì chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng mạnh. Đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ và có tốc độ tốt. Chúng tôi biết rõ điểm mạnh của họ chính là tốc độ. Trong trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

Mục tiêu cá nhân của tôi là thi đấu tốt nhất có thể và thúc đẩy tinh thần của toàn đội. Dù đối thủ là ai thì đây vẫn là một trận đấu lớn trên sân nhà", Bounkong cho biết.

Thủ quân của đội tuyển Lào lo ngại sức ép từ các người hâm mộ Việt Nam trên khán đài Lào sẽ khiến nhiều đồng đội của anh chịu áp lực. "CĐV Việt Nam rất đông, tôi không muốn các đồng đội của mình bị áp lực. Tôi muốn mọi người cứ chơi theo đúng phong cách của mình, không cần phải quá căng thẳng. Hy vọng chúng tôi sẽ có trận đấu tốt", Bounkong kết luận.