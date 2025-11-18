Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Đội trưởng Duy Mạnh ‘khẩu chiến’ thủ quân Lào, cuộc tái đấu cực kỳ gay cấn

Hồng Nam
Hồng Nam
18/11/2025 12:42 GMT+7

Trung vệ Duy Mạnh tự tin khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là đánh bại Lào ở trận đấu diễn ra lúc 19 giờ ngày mai (19.11), ở lượt trận thứ năm bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Đội trưởng đội tuyển Việt Nam tin vào 3 điểm

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận gặp Lào lúc 19 giờ ngày mai (19.11) trên sân vận động quốc gia Lào với mục tiêu 3 điểm. Đỗ Duy Mạnh cùng đồng đội cần thắng để tiếp tục bám đuổi Malaysia trong cuộc đua giành vé đến Asian Cup 2027.

"Trận đấu rất quan trọng đối với cá nhân tôi, cũng như đội tuyển Việt Nam. Tất cả anh em cũng sẽ cố gắng tập trung cao độ để có thể thi đấu tốt và tuân thủ những chiến thuật của ban huấn luyện đề ra. 

Không chỉ riêng Mạnh mà tất cả các cầu thủ, đồng đội của Mạnh đều rất là sẵn sàng. Ai có cơ hội thì chắc chắn là sẽ phải cố gắng hết mình để giành được một kết quả tốt", Duy Mạnh chia sẻ.

- Ảnh 1.

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh tuyên bố đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức

ẢNH: THỤY AN

Duy Mạnh có một thập kỷ khoác áo đội tuyển Việt Nam, với 70 trận trên mọi đấu trường. Trung vệ sinh năm 1996 được HLV Kim Sang-sik giao băng đội trưởng ở AFF Cup 2024. Với vai trò thủ quân, Duy Mạnh đã cùng đồng đội vô địch Đông Nam Á sau 6 năm chờ đợi. Sau đó, anh tiếp tục là người được tín nhiệm đứng đầu ban cán sự đội tuyển.  

"Mục tiêu của Mạnh cũng như toàn thể anh em trong đội, cũng như ban huấn luyện, là giành chiến thắng trong trận đấu với Lào", Duy Mạnh tự tin nhấn mạnh. 

Xuân Son biểu cảm cực hài trên sân, HLV Kim ráp đội hình đấu đội tuyển Lào

Thủ quân Lào lo ngại 

Bên kia chiến tuyến, thủ quân Bounphachan Bounkong của Lào cũng khẳng định đã nắm rõ điểm mạnh, yếu của đội tuyển Việt Nam để lên đấu pháp khắc chế.

"Đây là trận đấu quan trọng, vì chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng mạnh. Đội tuyển Việt Nam mạnh mẽ và có tốc độ tốt. Chúng tôi biết rõ điểm mạnh của họ chính là tốc độ. Trong trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

Mục tiêu cá nhân của tôi là thi đấu tốt nhất có thể và thúc đẩy tinh thần của toàn đội. Dù đối thủ là ai thì đây vẫn là một trận đấu lớn trên sân nhà", Bounkong cho biết.

Thủ quân của đội tuyển Lào lo ngại sức ép từ các người hâm mộ Việt Nam trên khán đài Lào sẽ khiến nhiều đồng đội của anh chịu áp lực. "CĐV Việt Nam rất đông, tôi không muốn các đồng đội của mình bị áp lực. Tôi muốn mọi người cứ chơi theo đúng phong cách của mình, không cần phải quá căng thẳng. Hy vọng chúng tôi sẽ có trận đấu tốt", Bounkong kết luận. 

Khám phá thêm chủ đề

đội tuyển Việt Nam Duy Mạnh Lào Asian Cup
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận