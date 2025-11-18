Tiết lộ sốc về lời khai của 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch 'lậu' trước Hội đồng FIFA

Trang New Straits Time đã đăng tải nguyên văn những lời khai mà 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" của Malaysia khi làm việc với FIFA. Theo đó, đa số các cầu thủ đều thừa nhận họ dành sự tin tưởng lớn cho người đại diện và những lời kể qua loa từ bố mẹ mà hoàn toàn không quan tâm rằng giấy tờ được cung cấp có nội dung gì cũng như quy trình nhập tịch thế nào.

Gabriel Palmero

Palmero ban đầu khẳng định bà của mình sinh ra ở Tây Ban Nha, rồi đổi lại là Malaysia ("Ông tôi sinh ở Venezuela, bà tôi ở Tây Ban Nha… Không, ý tôi là Malaysia, xin lỗi"). Palmero thừa nhận anh có mặt khi bố đưa các giấy tờ của gia đình cho người đại diện, nhưng nói rằng anh "không hề quan tâm, không xem lại". Palmero cho biết: "Theo những gì gia đình kể lại, bà tôi sinh ở Malaysia.

Palmero tỏ ra bối rối trước sự khác biệt trong giấy khai sinh và khẳng định rằng anh dựa hoàn toàn vào người đại diện và những người khác. Sau khi biết chuyện giấy tờ giả và án phạt, Palmero cũng không chất vấn người đại diện, nhấn mạnh rằng anh tin tưởng họ và không hề biết quy trình.

Các cầu nhập tịch "lậu" của Malaysia bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trong 12 tháng ẢNH: NGỌC LINH

Facundo Garces

Garces được người đại diện Federico Raspanti tiếp cận với lời đề nghị thi đấu cho đội tuyển Malaysia nhờ "một mối liên hệ gia đình nào đó". Garces thừa nhận anh biết rất ít về ông mình, chỉ gặp được một lần; còn cả bố và mẹ anh đều sinh ra ở Argentina. Garces nộp giấy khai sinh mà không kiểm tra, hoàn toàn làm theo hướng dẫn của người đại diện. Đáng chú ý, sau án phạt, Garces đã không liên lạc với người đại diện hay Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Khi được hỏi về sự mâu thuẫn trong các giấy khai sinh mâu thuẫn (Argentina và Malaysia) của ông mình, Garces trả lời: "Việc xác minh không phải trách nhiệm của tôi". Garces nhấn mạnh rằng anh tin những người xung quanh, chỉ biết sự việc khi bị kỷ luật và cho rằng lỗi thuộc về FAM.

FIFA yêu cầu Malaysia điều tra bê bối nhập tịch, tố giác tội phạm đến 5 quốc gia

Rodrigo Holgado

Holgado xem cơ hội thi đấu cho đội tuyển Malaysia là một cơ hội cho sự nghiệp. Anh nói bố mình sinh ở Argentina và tin rằng ông nội sinh ở Malaysia theo lời kể của bố. Holgado khẳng định chưa từng đến Malaysia và không có họ hàng nào ở đây.

Holgado thừa nhận anh kiểm tra các giấy khai sinh do bố gửi theo yêu cầu của người đại diện, đồng thời không liên lạc với người đại diện hay FAM sau án phạt, và khẳng định luôn tin tưởng người đại diện (người đã quản lý sự nghiệp của anh). Holgado khẳng định không biết có sai phạm và không có liên hệ trực tiếp với FAM cho đến khi sang Malaysia.

Imanol Machuca

Machuca nói rằng bà ngoại của mình "được cho là" sinh ở Malaysia. Anh cho biết đã nhận đề nghị từ người đại diện và gửi tài liệu mà không kiểm tra, dù thực tế anh biết rất rõ về bà ngoại của mình. Machuca không hỏi người đại diện vì sao giấy khai sinh giả lại xuất hiện và nói rằng anh chỉ biết mọi chuyện khi bị treo giò.

Machuca khẳng định anh đã gửi giấy tờ gốc và phủ nhận việc làm giả.

Joao Figueiredo

Figueiredo cho biết cả bố mẹ đều là người Brazil, ông nội gốc Brazil và bà ngoại từ Malaysia.

Figueiredo thừa nhận bà ngoại sống ở Sao Paulo và anh gặp bà ấy hằng năm. Cầu thủ này cho biết cơ hội thi đấu cho đội tuyển Malaysia được người đại diện đề xuất, sau khi anh chơi cho một CLB ở Malaysia được 3 tháng.

Jon Irazabal

Irazabal cho biết ông nội mình sinh ở Malaysia. Anh đã bỏ người đại diện cũ, đồng thời đổi sang một công ty đại diện khác để theo đuổi cơ hội khoác áo đội tuyển Malaysia.

Hector Hevel

Hevel khẳng định ông nội mình sinh ở Malaysia. Anh thừa nhận chưa từng sống ở Malaysia 10 năm, dù trước đó đã ký một tài liệu xác nhận điều này (anh được cho là ký mà không đọc, và chỉ làm theo hướng dẫn).

Sau khi phát hiện giấy khai sinh giả, Hevel cũng không liên hệ lại người đại diện, nói rằng anh không kiểm tra hồ sơ nhập tịch, tin tưởng người đại diện và chỉ tập trung vào bóng đá.

Ngày 26.9, FAM bị xử phạt 350.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỉ đồng) FIFA về việc nhập tịch lậu 7 cầu thủ, bao gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Theo FIFA, bóng đá Malaysia đã vi phạm điều 22 của bộ luật Kỷ luật (FDC), liên quan đến giả mạo và xuyên tạc. Ngày 15.10, FAM đã nộp đơn kháng cáo đến FIFA. Đến ngày 3.11, FIFA xác nhận đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM. Mới đây, FIFA đã chính thức gửi văn bản hơn 60 trang, ghi cụ thể quyết định xử phạt và bằng chứng.



