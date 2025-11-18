Xuân Son rạng rỡ làm quen sân khách, sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam xé lưới Lào

Tiền đạo Xuân Son cùng đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành buổi tập cuối cùng diễn ra tối nay (18.11), sẵn sàng cho màn chạm trán Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.
Đội tuyển Việt Nam tập buổi duy nhất trên sân vận động Lào
Sau 10 ngày tập luyện, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành khâu cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho màn so tài Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra 19 giờ ngày mai 19.11.
Thầy trò HLV Kim Sang-sik có buổi tập làm quen sân vận động quốc gia Lào vào tối nay (18.11). Với quãng thời gian 1 tiếng, Xuân Son cùng đồng đội không tập chiến thuật hay đối kháng căng thẳng như các buổi tập vừa qua, mà tập trung thư giãn và thả lỏng.
Các cầu thủ chủ yếu làm quen không gian thi đấu, mặt sân, đo lường độ nảy của bóng... để chuẩn bị tối ưu cho trận gặp chủ nhà.
Lần gần nhất đá trên sân Lào, đội tuyển Việt Nam đã thắng đậm 4-1 (vòng bảng AFF Cup 2024). Ở AFF Cup 2022, Việt Nam cũng thắng 6-0 trước Lào trên sân khách. Ở AFF Cup 2018, cũng tại Lào, Quang Hải cùng đồng đội thắng 3-0. Do đó, có thể thấy sân Lào không phải thử thách đáng ngại với đội tuyển Việt Nam. Nhất là khi, rất đông CĐV Việt Nam sẵn sàng đến phủ đầy khán đài ở trận đấu ngày mai, biến nơi đây trở thành "tổ ấm" của thầy trò HLV Kim Sang-sik.
Xuân Son biểu cảm cực hài trên sân, HLV Kim ráp đội hình đấu đội tuyển Lào
