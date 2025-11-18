Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xuân Son rạng rỡ làm quen sân khách, sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam xé lưới Lào

Hồng Nam
18/11/2025 18:31 GMT+7

Tiền đạo Xuân Son cùng đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành buổi tập cuối cùng diễn ra tối nay (18.11), sẵn sàng cho màn chạm trán Lào ở vòng loại Asian Cup 2027.

Đội tuyển Việt Nam tập buổi duy nhất trên sân vận động Lào

Sau 10 ngày tập luyện, đội tuyển Việt Nam đã hoàn thành khâu cuối cùng trong quá trình chuẩn bị cho màn so tài Lào tại vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra 19 giờ ngày mai 19.11.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik có buổi tập làm quen sân vận động quốc gia Lào vào tối nay (18.11). Với quãng thời gian 1 tiếng, Xuân Son cùng đồng đội không tập chiến thuật hay đối kháng căng thẳng như các buổi tập vừa qua, mà tập trung thư giãn và thả lỏng. 

Các cầu thủ chủ yếu làm quen không gian thi đấu, mặt sân, đo lường độ nảy của bóng... để chuẩn bị tối ưu cho trận gặp chủ nhà.

Lần gần nhất đá trên sân Lào, đội tuyển Việt Nam đã thắng đậm 4-1 (vòng bảng AFF Cup 2024). Ở AFF Cup 2022, Việt Nam cũng thắng 6-0 trước Lào trên sân khách. Ở AFF Cup 2018, cũng tại Lào, Quang Hải cùng đồng đội thắng 3-0. Do đó, có thể thấy sân Lào không phải thử thách đáng ngại với đội tuyển Việt Nam. Nhất là khi, rất đông CĐV Việt Nam sẵn sàng đến phủ đầy khán đài ở trận đấu ngày mai, biến nơi đây trở thành "tổ ấm" của thầy trò HLV Kim Sang-sik. 

Xuân Son rạng rỡ làm quen sân khách, sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam xé lưới Lào- Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam có tâm trạng thoải mái trong buổi tập làm quen sân. Những ngày qua, ông Kim đã giúp học trò phân tích đối thủ, tính toán đấu pháp và bài tập phù hợp với phong độ từng cầu thủ

ẢNH: THỤY AN

Xuân Son biểu cảm cực hài trên sân, HLV Kim ráp đội hình đấu đội tuyển Lào

Xuân Son rạng rỡ làm quen sân khách, sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam xé lưới Lào- Ảnh 2.

Cuộc chiến giành suất bắt chính tiếp tục khó lường, khi chưa thể biết Đặng Văn Lâm (trái), Nguyễn Đình Triệu (giữa) hay Nguyễn Văn Việt (phải) được tin dùng

ẢNH: THỤY AN

Xuân Son rạng rỡ làm quen sân khách, sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam xé lưới Lào- Ảnh 3.

Xuân Son rạng rỡ làm quen sân khách, sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam xé lưới Lào- Ảnh 4.

Cao Pendant Quang Vinh đứng trước cơ hội có 4 trận đá chính liên tục cho đội tuyển Việt Nam. Hậu vệ sinh năm 1997 là lựa chọn số một của HLV Kim Sang-sik ở hành lang trái, kể từ khi anh đủ điều kiện khoác áo tuyển hồi tháng 6

ẢNH: THỤY AN

Xuân Son rạng rỡ làm quen sân khách, sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam xé lưới Lào- Ảnh 5.

Xuân Son (phải) tự tin chuyền bóng, chạy chỗ, rê dắt trong các bài tập khởi động và đối kháng của đội tuyển Việt Nam

ẢNH: THỤY AN

Xuân Son rạng rỡ làm quen sân khách, sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam xé lưới Lào- Ảnh 6.

Hai Long (giữa) chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam đã có buổi họp phân tích Lào. Ban huấn luyện sẽ có phương án chiến thuật đối đầu Lào. Sau 1 năm, không chỉ Lào, đội tuyển Việt Nam cũng có thay đổi. Mọi người hãy đón chờ trận đấu xem có sự khác biệt ra sao"

ẢNH: THỤY AN

Xuân Son rạng rỡ làm quen sân khách, sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam xé lưới Lào- Ảnh 7.

Xuân Son rạng rỡ làm quen sân khách, sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam xé lưới Lào- Ảnh 8.

HLV Kim Sang-sik khẳng định Xuân Son đã đủ thể lực ra sân trước Lào: "Sự trở lại của Xuân Son chắc chắn sẽ mang đến nhiều phương án tấn công đa dạng hơn cho đội tuyển Việt Nam. Tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ trở lại bằng một bàn thắng để báo tin vui cho người hâm mộ Việt Nam. Tôi rất vui khi Xuân Son đã bình phục và trở lại"

ẢNH: THỤY AN

Xuân Son rạng rỡ làm quen sân khách, sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam xé lưới Lào- Ảnh 9.

Sự tự tin và hứng khởi đã trở lại với Xuân Son

ẢNH: THỤY AN

Xuân Son rạng rỡ làm quen sân khách, sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam xé lưới Lào- Ảnh 10.

Xuân Son rạng rỡ làm quen sân khách, sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam xé lưới Lào- Ảnh 11.

Xuân Son rạng rỡ làm quen sân khách, sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam xé lưới Lào- Ảnh 12.

Đội tuyển Việt Nam chạm trán Lào lúc 19 giờ ngày mai (19.11). Học trò HLV Kim Sang-sik cần lấy trọn 3 điểm để bám đuổi Malaysia trong cuộc đua giành vé dự Asian Cup 2027. Sau 4 trận, đội tuyển Việt Nam có 9 điểm, kém Malaysia 3 điểm. Tuy nhiên, Malaysia có nguy cơ bị trừ 6 điểm ở trận gặp Việt Nam và Nepal do sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép. Sau khi bị FIFA bác đơn kháng cáo, Liên đoàn Bóng đá Malaysia sẽ kháng cáo lên Tòa án thể thao thế giới

ẢNH: THỤY AN


đội tuyển Việt Nam Xuân Son Lào Asian Cup
