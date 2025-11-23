CLB CAHN thua cực đau Thể Công Viettel, thành cựu vương Cúp quốc gia: VAR, thẻ đỏ, điên rồ!

CLB CAHN mất bàn thắng sau... 9 phút xem VAR

Trận đấu giữa CLB Công an Hà Nội (CLB CAHN) và Thể Công Viettel ở vòng 16 đội được xem như chung kết sớm của Cúp quốc gia.

Lá thăm may rủi khiến hai ứng viên vô địch phải gặp nhau rất sớm. Dù đang là đương kim vô địch, song CLB CAHN không được đánh giá mạnh hơn, bởi hai đội có thực lực tương đồng và rất hiểu cách chơi của nhau.

Thể Công Viettel (áo trắng) có cơ hội trước, nhưng lại... thủng lưới trước ẢNH: MINH TÚ

Điều đó khiến trận đấu ở Hàng Đẫy diễn ra căng thẳng, khi CLB CAHN và Thể Công Viettel đều đá chặt chẽ, chú trọng kiểm soát bóng, thay vì dồn lên tấn công. Phút 15, Lucao xâm nhập vòng cấm rồi rê qua cả Nguyễn Filip, nhưng cú sút của anh bị trung vệ Adou Minh cản phá.

Phút 19, Stefan Mauk có pha chạy chỗ khôn ngoan xuyên thủng khoảng trống ở cánh phải, khi hàng thủ Thể Công Viettel dâng cao. Tiền vệ người Úc sau đó căng ngang như đặt để Đình Bắc ập vào đệm bóng tung lưới đội khách, mở tỷ số cho CLB CAHN. Tuy nhiên, VAR đã vào cuộc để "soi" pha lập công này. Sau 9 phút xem lại pha quay chậm, VAR cùng trọng tài chính thống nhất quyết định hủy bàn thắng của CLB CAHN.

Highlight CLB Công an Hà Nội gục ngã trên chấm luân lưu trước CLB Thể Công Viettel

Tuy nhiên, CLB CAHN vẫn tìm được mành lưới Thể Công Viettel ở phút 32. Đội bóng của HLV Alexandre Polking có pha phối hợp xé toang hành lang trái, trước khi tạt bóng vào trong cho Rogerio Alves đánh đầu.

Dù ngoại binh của CLB CAHN dứt điểm hụt, nhưng Văn Đô đã tiếp ứng kịp thời với pha đệm lòng chuẩn xác, đưa chủ nhà vượt lên.

Văn Đô ghi bàn ẢNH: MINH TÚ

Song, ngay sau bàn dẫn trước, CLB CAHN lại trùng xuống, để Thể Công Viettel giành lại thế trận. Với ngòi nổ Trương Tiến Anh, đội khách gia tăng áp lực mạnh mẽ ở cánh phải. Phút 39, Tiến Anh tạt bóng chuẩn xác, nhưng Lucao và Wesley Nata đã băng vào không hiểu ý, dẫn đến Lucao đánh đầu chệch cầu môn đáng tiếc.

Để rồi, phút 45+4, Thể Công Viettel mới có bàn gỡ hòa. Tiến Anh đá phạt góc ở cánh trái để Nata băng vào đánh đầu dũng mãnh. Cao Pendant Quang Vinh phá bóng hụt, khiến thủ môn Nguyễn Filip cũng không kịp trở tay, phải nhìn bóng bay vào lưới CLB CAHN.

Kịch tính thẻ đỏ và phạt đền

Sau khi đã quen với nhịp chơi, hai đội đẩy nhanh tốc độ để đôi công trong hiệp 2.

Phút 51, trung vệ Adou Minh của CLB CAHN có pha bỏ lỡ... đáng quên nhất sự nghiệp. Nhận đường căng ngang của đồng đội khi cầu môn đã bỏ trống, cầu thủ Việt kiều mang dòng máu Pháp đã đệm bóng vọt xà khó tin, lỡ cơ hội đưa CLB CAHN vượt lên.

Phút 64, CLB CAHN lại "săn" được khoảng trống tuyến giữa Thể Công Viettel, khi Leo Artur rê bóng rồi dứt điểm uy lực ngoài vòng cấm. Lần này, thủ môn Văn Việt đã bay người đẩy bóng cứu thua.

Thể Công Viettel (áo trắng) 2 lần gỡ hòa ở phút bù giờ ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên đến phút 77, CLB CAHN không còn bỏ lỡ cơ hội và Văn Việt không thể trở thành người hùng thêm một lần. Chủ nhà tiếp tục khoan thủng cánh trái phòng ngự của Thể Công Viettel, trước khi bóng được căng ngang cho Mauk đệm bóng nâng tỷ số lên 2-1. Trung vệ Tiến Dũng đã phát hiện ra pha di chuyển của Mauk, nhưng lại đánh đầu phá bóng trượt, để đối thủ thoải mái ghi bàn.

Kịch tính diễn ra ở phút 83, khi Đình Trọng có pha kéo áo Văn Khang, ngăn chân chạy của Thể Công Viettel đối mặt Nguyễn Filip. Sau khi xem lại pha quay chậm, trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Đình Trọng vì lỗi DOGSO (ngăn cản một tình huống ghi bàn rõ ràng), đẩy CLB CAHN vào thế thiếu người.

Với ưu thế hơn 1 người, Thể Công Viettel đã tìm được điều mình muốn. Phút 87, lại là Văn Khang tạo khác biệt khi rê bóng thẳng vào vòng cấm rồi ngoặt qua Hugo Gomes, trung vệ mới chỉ vào sân ít phút thay Đình Trọng. Văn Khang bị ngáng chân trong vòng cấm, và sau khi xem lại pha quay chậm, trọng tài thổi phạt đền cho Thể Công Viettel.

Trước khi đội khách đá phạt đền, trọng tài còn rút thẻ vàng thứ hai để truất quyền chỉ đạo HLV Velizar Popov vì lỗi phản ứng.

Trên chấm phạt đền ở phút bù giờ thứ 4, Lucao đánh bại thủ môn Nguyễn Filip, gỡ hòa 2-2 cho Thể Công Viettel. Đây cũng là khoảnh khắc cuối cùng, "dìu" trận đấu vào loạt đá luân lưu.

Sau cùng, Thể Công Viettel đã bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công 4/5 lượt đá (chỉ Wesley Nata sút hỏng), trong khi đó, CLB CAHN có tới 2 cầu thủ đá hỏng luân lưu, đó là Quang Vinh và Stefan Mauk. Thua 3-4, CLB CAHN trở thành cựu vương Cúp quốc gia.

Trong khi đó, Thể Công Viettel đã có mặt ở tứ kết, gặp đội Bắc Ninh.