V-League 'ngủ đông' 3 tháng nhường chỗ U.23 Việt Nam: Cầu thủ có... hụt hơi?

V-League gián đoạn

Sau khi vòng 11 khép lại ngày 10.11, V-League chính thức bước vào giai đoạn "ngủ đông" kéo dài 80 ngày, đến ngày 30.1.2026.

Ngoại trừ Cúp quốc gia vẫn đang diễn ra, hệ thống bóng đá Việt Nam sẽ dừng lại, nhằm nhường chỗ cho U.23 Việt Nam đá 2 giải liền nhau gồm SEA Games 33 (tháng 12) và U.23 châu Á (tháng 1).

Sau đó, giải trở lại vào cuối tháng 1, diễn ra thêm 2 vòng rồi lại... nghỉ Tết thêm 2 tuần (vẫn chưa có lịch thi đấu lượt về).

V-League sẽ trở lại vào cuối tháng 1.2026 ẢNH: MINH TÚ

HLV Harry Kewell của CLB Hà Nội cho rằng, khoảng dừng của V-League là điều hiếm gặp, đòi hỏi các đội phải thích nghi, nếu không muốn mất nhịp thi đấu. Không riêng Kewell, từng có nhiều chiến lược gia cả nội và ngoại cho rằng những khoảng gián đoạn mùa giải để nhường chỗ cho SEA Games hay U.23 châu Á gây ra trở ngại lớn cho các đội.

Có những CLB đang "nóng máy", như trường hợp của Thanh Hóa ở V-League 2023, sau quãng nghỉ 1 tháng đã bị nguội cơ rồi đuối sức.

"Không có giải nào nghỉ cả tháng, thi đấu ba vòng rồi lại nghỉ thêm một tháng cả", HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ khi còn dẫn dắt CLB Nam Định.

Cựu HLV Paulo Foiani của CLB Công an Hà Nội (nay dẫn dắt CLB Bắc Ninh) cho rằng, đại đa số các giải trên thế giới diễn ra liên tục, không có khoảng nghỉ.

HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng từng khẳng định "Quãng nghỉ gây khó cho các đội bóng. Các cầu thủ chỉ vừa bắt nhịp với cường độ thi đấu thì đã phải nghỉ dài. Khi quay lại, các HLV một lần nữa phải giúp họ bắt nhịp trở lại".

HLV Harry Kewell có thêm thời gian xây dựng lối chơi cho CLB Hà Nội ẢNH: CLB HÀ NỘI

Nhìn chung, những quãng nghỉ cắt vụn V-League không mang lại lợi ích cho bóng đá Việt Nam, nhưng chuyện sân chơi cấp CLB phải nhường sân cho đội trẻ đã là chuyện thường ngày. Các CLB phải học cách thích nghi.

Hiện tại, các đội vẫn chọn cách tập trung ở đại bản doanh và duy trì tập luyện. Một số đội đá giao hữu nội bộ với đội một hoặc đội trẻ để giữ cảm giác thi đấu. Tuy nhiên, rất khó đảm bảo guồng thể lực và cạnh tranh nếu không được thi đấu hàng tuần.

Điều này ảnh hưởng không chỉ đến phong độ cầu thủ, mà còn đe dọa thành tích ở sân chơi Đông Nam Á và châu Á, nơi CLB Nam Định và CLB CAHN đang chật vật tìm vé đi tiếp.

Thích nghi

Đây không phải lần đầu V-League nhường sân cho U.23 Việt Nam, đồng thời các CLB đã được thông báo lịch thi đấu từ trước giải, nên mọi đội bóng đều đã có giải pháp xoay xở.

HLV Harry Kewell bày tỏ, ông cùng ban huấn luyện đã có giải pháp để các cầu thủ Hà Nội duy trì thể trạng cùng sức nóng cơ bắp, thông qua giáo án thể lực, phục hồi riêng.

CLB Hà Nội thắng 2/5 trận đầu cùng HLV Kewell, giành 7 điểm, vẫn chỉ đứng hạng 6 (kém tốp 3 khoảng cách 5 điểm). Quãng nghỉ tới là thời gian vàng để HLV người Úc truyền thụ triết lý và thấu hiểu học trò, giúp đội bóng thủ đô vực dậy.

Với những đội bóng đang khủng hoảng, như CLB Thanh Hóa (mới chia tay HLV), Đà Nẵng hay HAGL, 80 ngày bóng ngừng lăn là cơ hội nhằm xây dựng lại chiến thuật, cơ cấu tổ chức và xốc lại tinh thần chiến đấu. Còn với những CLB đang bay cao như Ninh Bình hay Hải Phòng, việc ngưng giải là thách thức lớn, khiến các đội khó duy trì thể lực và mức độ hưng phấn.

HAGL (áo vàng) vực dậy sau quãng nghỉ? ẢNH: TRẦN MINH

Song, với đặc thù giải đấu, các đội không còn cách nào khác ngoài tìm cách tự vượt qua. Quãng nghỉ V-League là phép thử, mà đội bóng nào đủ bản lĩnh khắc phục hoàn toàn xứng đáng bước lên ngôi vương.

Khi V-League trở lại vào ngày 30.1, sau đó đá 2 vòng (chưa tính các trận bù) rồi nghỉ Tết Nguyên đán trước khi tái xuất, các cầu thủ dự kiến có thêm từ 5-7 trận đấu. Thể lực và phong độ cần được làm ấm lại, để đội tuyển Việt Nam có trạng thái tốt nhất cho màn tái đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (diễn ra vào tháng 3.2026).